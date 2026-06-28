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Ji Chang Wook có mặt tại Đà Nẵng, hàng trăm fan chờ đón ở sân bay

Chủ Nhật, 08:04, 28/06/2026
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VOV.VN - Diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook đã có mặt tại Đà Nẵng tối 27/6 để tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Xuất hiện với trang phục giản dị, nam diễn viên thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ chờ đón tại sân bay.

Tối 27/6, Ji Chang Wook đã có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng sau chuyến bay từ Hàn Quốc để tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV. Sự xuất hiện của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân bay.

ji chang wook co mat tai Da nang, hang tram fan cho don o san bay hinh anh 1
Ji Chang Wook có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng tối 27/6 để tham dự DANAFF IV

Xuất hiện tại khu vực ga đến, Ji Chang Wook lựa chọn phong cách giản dị với áo phông, quần jeans, đội mũ và đeo khẩu trang. Dù ăn mặc kín đáo, nam diễn viên vẫn được nhiều khán giả nhận ra. Đông đảo fan Việt đã có mặt từ sớm để chờ đón thần tượng. Trước sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ, Ji Chang Wook vẫy tay chào trước khi rời sân bay.

ji chang wook co mat tai Da nang, hang tram fan cho don o san bay hinh anh 2
ji chang wook co mat tai Da nang, hang tram fan cho don o san bay hinh anh 3
Nam diễn viên Hàn Quốc diện trang phục giản dị, đội mũ và đeo khẩu trang khi xuất hiện tại sân bay

Trước đó, ban tổ chức DANAFF IV xác nhận Ji Chang Wook sẽ tham gia các hoạt động của liên hoan phim diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 tại Đà Nẵng. Là một trong những ngôi sao Hàn Quốc sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam, sự góp mặt của anh được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho lễ khai mạc và các hoạt động thảm đỏ của sự kiện. 

ji chang wook co mat tai Da nang, hang tram fan cho don o san bay hinh anh 4

Sinh năm 1987, Ji Chang Wook là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc và là một trong những diễn viên nổi bật của làn sóng Hallyu tại châu Á. Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của anh đến với bộ phim Smile Again, tác phẩm giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại KBS Drama Awards. Tuy nhiên, phải đến vai hoàng đế Ta Hwan trong Empress Ki, tên tuổi của Ji Chang Wook mới thực sự bùng nổ và được biết đến rộng rãi.

Sau thành công của Hoàng hậu Ki, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều bộ phim như Healer, The K2, Suspicious Partner, Lovestruck in the City và The Sound of Magic.

Những năm gần đây, Ji Chang Wook tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án mới. Năm 2023, anh nhận được phản hồi tích cực khi vào vai cảnh sát chìm Park Jun Mo trong The Worst of Evil, trước khi trở lại với hình tượng nhẹ nhàng hơn trong Welcome to Samdal-ri. Đến năm 2024, nam diễn viên thử sức với vai diễn mới trong Gangnam B-Side, còn gần đây tiếp tục góp mặt trong series hành động The Manipulated.

Bên cạnh màn ảnh nhỏ, Ji Chang Wook cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh như Fabricated City, Hard Hit, Revolver và gần đây là Colony, cho thấy sự linh hoạt khi hoạt động ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

ji chang wook co mat tai Da nang, hang tram fan cho don o san bay hinh anh 5

Theo ban tổ chức, Ji Chang Wook sẽ tham dự lễ khai mạc và các hoạt động thảm đỏ của DANAFF IV diễn ra tối 28/6 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng. Ngoài ra, anh cũng sẽ góp mặt tại chương trình Korean Film Night vào tối 29/6 cùng Kim Dong-ho, Park Sung-woong, Han Dong-hee và Idol Nation.

DANAFF IV diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 với chủ đề "Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới", quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim và chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế. Sự xuất hiện của Ji Chang Wook được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mùa liên hoan phim năm nay.

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Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV: “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”

VOV.VN - Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV năm 2026, với thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới, là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực. Từ Đà Nẵng, Liên hoan phim hướng tới việc lan tỏa những giá trị sáng tạo, nhân văn và bản sắc của điện ảnh châu Á đến công chúng quốc tế.

Hà Phương/VOV.VN
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