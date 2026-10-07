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Jun Ji Hyun bị chê già nhanh, cư dân mạng lên tiếng bênh vực

Thứ Tư, 08:26, 07/10/2026
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VOV.VN - Jun Ji Hyun trở thành tâm điểm bàn luận khi một số hình ảnh tại show Saint Laurent khiến cô bị nhận xét “lão hóa nhanh”. Tuy nhiên, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực, cho rằng vẻ đẹp tự nhiên vẫn đáng trân trọng hơn việc can thiệp thẩm mỹ quá mức.

Ngoại hình của Jun Ji Hyun tại show thời trang Xuân/Hè 2027 của Saint Laurent đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Một số hình ảnh tại sự kiện khiến nữ diễn viên bị nhận xét có dấu hiệu “lão hóa nhanh”, trong khi nhiều khán giả cho rằng việc cô giữ vẻ ngoài tự nhiên đáng được tôn trọng hơn những can thiệp thẩm mỹ quá mức.

jun ji hyun bi che gia nhanh, cu dan mang len tieng benh vuc hinh anh 1
Jun Ji Hyun gây tranh luận vì diện mạo tại show Saint Laurent. Nhiều khán giả bênh vực vẻ đẹp tự nhiên của nữ diễn viên.

Cuộc tranh luận bắt đầu sau khi một bài đăng với nội dung xoay quanh diện mạo gần đây của Jun Ji Hyun xuất hiện trên một cộng đồng trực tuyến. Bài viết đăng tải loạt ảnh nữ diễn viên tham dự show Saint Laurent, cho rằng gương mặt của cô có phần khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Tại sự kiện, Jun Ji Hyun diện trang phục màu đen xuyên thấu, thiết kế ôm sát cơ thể và có chi tiết trang trí lớn ở phần ngực. Bộ trang phục làm nổi bật vóc dáng mảnh mai của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, sự chú ý của cư dân mạng lại tập trung nhiều vào khuôn mặt. Một số ý kiến nhận xét Jun Ji Hyun dường như đã giảm cân, khiến phần má trông hóp hơn và gò má trở nên rõ nét.

Điều kiện ánh sáng tại địa điểm tổ chức cũng được cho là khiến những đường nét trên gương mặt nữ diễn viên trở nên rõ hơn trong một số bức ảnh.

Dưới bài đăng, khán giả để lại nhiều bình luận trái chiều. Có người bất ngờ trước diện mạo của Jun Ji Hyun, thậm chí cho rằng cô trông khá mệt mỏi. Một số bình luận đặt câu hỏi liệu đây có phải là những thay đổi tự nhiên theo tuổi tác hoặc hậu quả của việc giảm cân.

Ngược lại, nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực nữ diễn viên, cho rằng việc một nghệ sĩ xuất hiện với những dấu hiệu tuổi tác tự nhiên không phải điều đáng bị chỉ trích. Có khán giả bình luận rằng vẻ ngoài như vậy “còn hơn là bị kéo căng da mặt”, trong khi người khác khẳng định họ thích diện mạo tự nhiên của Jun Ji Hyun.

jun ji hyun bi che gia nhanh, cu dan mang len tieng benh vuc hinh anh 2

Đáng chú ý, những đoạn video từ Tuần lễ thời trang được đăng tải trên trang mạng xã hội chính thức của Jun Ji Hyun lại mang đến cảm nhận khác so với một số hình ảnh tĩnh đang được lan truyền.

Trong video, nữ diễn viên được nhận xét có làn da mịn màng, thần thái trẻ trung và phong thái thoải mái. Cô liên tục mỉm cười khi giao lưu với những người xung quanh. Khoảnh khắc Jun Ji Hyun trò chuyện thân thiện với Rosé (BLACKPINK) tại sự kiện cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trước đó, Jun Ji Hyun từng chia sẻ về thói quen tập luyện để duy trì sức khỏe và vóc dáng khi xuất hiện trong chương trình YouTube Pinggyego. Nữ diễn viên cho biết cô duy trì việc tập thể dục mỗi ngày và thường tập vào buổi sáng.

“Tôi tập luyện mỗi ngày. Tôi luôn tập thể dục vào buổi sáng. Tôi không tập quá lâu, khoảng một tiếng. Khi có huấn luyện viên cá nhân, tôi sẽ tập theo buổi tập của huấn luyện viên rồi tự tập thêm một tiếng nữa, tổng cộng khoảng hai tiếng”, Jun Ji Hyun chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng cho biết gần đây cô bắt đầu tập kickboxing. Theo Jun Ji Hyun, môn thể thao này khá mất sức nên cô chỉ tập trong thời gian của buổi học. Tuy nhiên, việc vận động trước khi đi làm giúp cô cải thiện sức bền và hỗ trợ đáng kể trong quá trình làm việc tại phim trường.

Những tranh luận về ngoại hình của Jun Ji Hyun một lần nữa cho thấy sự khác biệt giữa hình ảnh được ghi lại trong từng khoảnh khắc và diện mạo thực tế qua video. Bên cạnh những nhận xét về dấu hiệu tuổi tác, không ít khán giả cho rằng việc nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài tự nhiên ở độ tuổi hiện tại là điều bình thường.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Daum
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