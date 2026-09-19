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Các công ty nhỏ sống sót ra sao tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc?

Thứ Bảy, 08:01, 19/09/2026
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VOV.VN - Dù thua kém nhiều mặt so với các tập đoàn lớn, các công ty giải trí nhỏ tại Hàn Quốc vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của K-pop. Nhờ tính linh hoạt và chiến lược sáng tạo, nhiều công ty nhỏ vẫn giúp các nghệ sĩ gặt hái thành công vang dội.

Bên cạnh các tập đoàn âm nhạc lớn, thị trường K-pop đã ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của các công ty giải trí quy mô nhỏ. Những hướng đi riêng biệt cùng sự hỗ trợ từ chính phủ giúp các công ty nhỏ duy trì sức cạnh tranh và tạo nên sự đa dạng cho ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Mặc dù là lĩnh vực cần nguồn vốn lớn, nhưng nhờ ít bị ràng buộc bởi các quy trình phức tạp như công ty lớn, các đơn vị nhỏ có nhiều không gian hơn cho sự thử nghiệm và tìm kiếm mô hình mới.

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Nhóm nhạc BTS (Nguồn: Big Hit Music)

Tiêu biểu nhất là nhóm nhạc BTS ra mắt năm 2013 dưới sự quản lý của Big Hit Entertainment, khi đó vẫn là một công ty nhỏ được thành lập 8 năm trước đó. Rất lâu trước khi công ty này phát triển thành HYBE như hiện nay, nhóm BTS đã xây dựng mối liên hệ khá đặc biệt với người hâm mộ, chủ yếu thông qua mạng xã hội và YouTube. Họ chia sẻ những thước phim hậu trường, video cá nhân và những khoảnh khắc đời thường cùng với các nội dung quảng bá gần gũi hơn. Cách giao tiếp thân mật và trực tiếp này của nhóm BTS đã giúp thắt chặt mối quan hệ của nhóm với cộng đồng hâm mộ (Army), sau đó dần dần thu hút số lượng lớn người hâm mộ cả trong và ngoài Hàn Quốc.

Trên thực tế, tính chân thực về hoạt động của nghệ sĩ như cách làm của BTS không khó đối với các nghệ sĩ của công ty lớn. Tuy nhiên, việc các công ty nhỏ thường có ít tầng lớp quản lý hơn giúp tạo ra nhiều không gian hơn cho việc thử nghiệm, bao gồm cách thức mới giúp một nhóm nhạc thu hút người hâm mộ, nhất là trong giai đoạn ban đầu.

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Nhóm nhạc Ateez (Nguồn: KQ Entertainment)

Một trường hợp thành công khác là nhóm nhạc Ateez thuộc công ty KQ Entertainment. Sau khi ra mắt tháng 10/2018, trong thời gian ngắn nhóm Ateez đã tổ chức thành công nhiều chuyến lưu diễn tại Mỹ và châu Âu. Các chuyến lưu diễn được thúc đẩy bởi nhu cầu của người hâm mộ quốc tế, được tập hợp thông qua nền tảng MyMusicTaste. Nhiều năm phát triển ở nước ngoài đã diễn ra trước khi Ateez được biết đến nhiều hơn ở thị trường nội địa Hàn Quốc. Đây là một lối đi "không truyền thống" đối với một nhóm nhạc tân binh chưa có nhiều tiếng tăm.

Không có một công thức chung trong sự thành công của những công ty giải trí nhỏ ở Hàn Quốc. Điều quan trọng là tìm ra một con đường riêng và đủ hiệu quả để tiếp cận khán giả. Những công ty nhỏ khó sánh với các "ông lớn" trong ngành giải trí Hàn Quốc cả về ngân sách, mạng lưới toàn cầu hay phạm vi quảng bá. Điều đó thôi thúc các công ty nhỏ tìm kiếm những đối tượng khán giả và cơ hội khác, mà đôi khi bị bỏ qua bởi các đối thủ lớn hơn.

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Nhóm nữ Rescene (Nguồn: The Muze Entertainment)

Tuy nhiên, đa số công ty giải trí vừa và nhỏ tại Hàn Quốc vẫn đối mặt với rào cản lớn về nguồn lực tài chính. Theo dữ liệu năm 2023 từ Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA), các công ty âm nhạc lớn chi trung bình khoảng 43,11 tỷ won mỗi năm cho sản xuất âm nhạc, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 1,49 tỷ won được chi bởi các công ty vừa và nhỏ. Xét về hoạt động biểu diễn quốc tế, các tập đoàn lớn thực hiện trung bình 83 buổi diễn ngoài nước mỗi năm, so với chỉ 4 buổi diễn của các đơn vị nhỏ.

Sự phát triển bền vững của ngành âm nhạc không thể chỉ dựa vào một số ít doanh nghiệp lớn. Nhằm duy trì sự đa dạng và động lực tăng trưởng cho ngành giải trí Hàn Quốc trong tương lai, cơ quan chức năng tại Hàn Quốc đã triển khai chương trình hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ mở rộng các hoạt động quốc tế, lựa chọn 10 đại diện bao gồm nhóm Rescene (The Muze Entertainment) và nhóm Xikers (KQ Entertainment). Các công ty nhỏ thường thiếu nguồn lực so với các đối thủ lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc, và đa số rất khó gây dựng được thành công như nhóm BTS hay Ateez. Nhưng các công ty nhỏ sẽ mang lại cho nghệ sĩ nhiều cách hơn để gia nhập ngành giải trí, thu hút khán giả và nhất là khả năng đột phá – điều mà K-pop có nguy cơ đánh mất nếu thành công luôn chỉ tập trung vào một số ít những công ty lớn.

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Một nhóm nhạc K-pop duy trì sức hút trong bao lâu?

VOV.VN - Việc ra mắt thành công cũng không bảo đảm cho sự tồn tại lâu dài của các nhóm nhạc Hàn Quốc. Với chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, nhiều nhóm nhạc K-pop đối mặt với khả năng dừng hoạt động sớm do áp lực tài chính và thời gian thu hồi vốn kéo dài.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
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