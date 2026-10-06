Kim Jae Bin - Ca sĩ trẻ mang 2 dòng máu Việt - Hàn gây ấn tượng tại Sao Mai 2026

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào top 16 Sao Mai 2026, Kim Jae Bin gây chú ý không chỉ bởi xuất thân Việt - Hàn và màu sắc âm nhạc trẻ trung. Phía sau hành trình của chàng trai 18 tuổi còn là câu chuyện gia đình nhiều biến cố, đặc biệt là quãng thời gian mẹ anh đối mặt với cửa tử vì sốt xuất huyết nặng.

Kim Jae Bin là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào top 16 Sao Mai 2026.

Sinh năm 2008, Kim Jae Bin từng tham gia The Voice Kids 2019 và Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí. Sau những sân chơi dành cho thiếu nhi, anh có một thời gian khá im ắng để tập trung học tại Nhạc viện TP.HCM, theo chuyên ngành Thanh nhạc nhẹ, hòa âm phối khí, đồng thời thử sức với sáng tác.

Tháng 6/2025, gia đình Kim Jae Bin trải qua biến cố lớn khi mẹ, chị Nguyễn Thị Yến, bị suy đa tạng do biến chứng sốt xuất huyết nặng. Chị phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hôn mê sâu gần 4 tháng và bị liệt trong khoảng nửa năm.

Nhớ lại thời điểm đó, Kim Jae Bin cho biết anh từng tự trách mình vì cho rằng việc mẹ thường xuyên chờ con đi diễn về khuya có thể khiến mẹ bị muỗi đốt.

Nam ca sĩ trẻ hiện theo học Thanh nhạc nhẹ, hòa âm phối khí tại Nhạc viện TP.HCM.

“Nhà tôi ở Bình Dương nhưng tôi lại đi học và đi diễn ở TP.HCM. Có những ngày diễn xong cũng đã 9-10h tối, tôi mới bắt đầu chạy xe về nhà thì đã nửa đêm. Ngày nào mẹ cũng ngồi cửa ngóng tôi về nên bị muỗi đốt và bị nặng như vậy”, nam ca sĩ kể.

Trong thời gian mẹ điều trị, Kim vẫn duy trì việc học, đi hát và tới bệnh viện vào buổi tối để hỏi thăm tình hình, dù không thể trực tiếp vào phòng bệnh. Không biết làm gì hơn, anh chọn cách viết thư tay gửi mẹ mỗi ngày.

Kim Jae Bin chia sẻ: “Không biết làm gì hơn, em đành viết những lá thư tay nhờ gửi vào cho mẹ với tất cả tình yêu thương và sự mong mỏi. Đến ngày mẹ tỉnh lại, em vừa buồn vừa vui, vì lúc đó sức khỏe của mẹ vẫn còn rất yếu”.

Với chị Nguyễn Thị Yến, những lá thư của con trai trở thành nguồn động viên đặc biệt trong quá trình điều trị. Chị kể: “Mỗi một ngày trôi qua, Kim lại viết cho tôi một lá thư tay gửi vào phòng bệnh... Nằm trên giường bệnh, những dòng chữ nhỏ nhắn, tình cảm ấy của con chính là nguồn sức mạnh kỳ diệu tiếp thêm động lực giúp tôi vượt qua ranh giới sinh tử”.

Sau biến cố gia đình, Kim Jae Bin quyết định đăng ký Sao Mai 2026. Anh cho biết đây cũng là cách để chứng minh với cha mẹ rằng bản thân đang nghiêm túc với lựa chọn theo đuổi âm nhạc.

“Quyết định đăng ký tham gia Sao Mai lần này là cách em muốn khẳng định với ba mẹ rằng em đang bước đi rất rõ ràng và chắc chắn trên con đường mình đã chọn”, Kim nói.

Trong khi đó, mẹ của nam ca sĩ cho biết bà luôn mong con có thể theo đuổi ước mơ và cho rằng chính mong muốn ấy đã trở thành một phần động lực để anh đến với Sao Mai.

Kim Jae Bin từng được biết đến qua The Voice Kids 2019 trước khi thử sức tại Sao Mai 2026.

Ở tuổi 18, Kim Jae Bin thừa nhận có chút lo lắng khi đứng cạnh nhiều thí sinh có giọng hát tốt và kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, anh xác định thế mạnh của mình nằm ở dòng nhạc dance, khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ và tư duy âm nhạc hiện đại.

“Khi tham gia thi cùng các anh chị, em thấy mọi người sở hữu những giọng ca rất ‘khủng’. Bản thân em cũng có một chút lo lắng nhưng em tin rằng năng lượng, cá tính và màu sắc âm nhạc riêng là điều độc đáo nhất mà em có thể mang đến cho khán giả”, Kim Jae Bin chia sẻ.

Theo nam ca sĩ trẻ, mục tiêu tại Sao Mai không phải “đánh bại” một đối thủ cụ thể mà là thể hiện được màu sắc của mình trên sân khấu. Chị Nguyễn Thị Yến cũng dự kiến tới Hà Nội cổ vũ con trong liveshow thứ hai diễn ra cuối tuần này, sau quãng thời gian dài gia đình cùng nhau vượt qua biến cố.