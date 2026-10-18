Jun Phạm vào bếp trổ tài nấu món Huế, Duy Khánh tất bật chạy bàn

Tập 1 “Quán nhà Haha” đưa dàn nghệ sĩ đến Huế, nơi Jun Phạm, Duy Khánh, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Rhymastic lần đầu thử sức với công việc vận hành một quán ăn gia đình. Mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ, từ đứng bếp, chạy bàn, dọn dẹp đến tiếp đón khách.

Jun Phạm đảm nhận vị trí bếp chính, chế biến các món ăn đặc trưng của Huế.

Mở đầu hành trình, các thành viên lần lượt xuất hiện tại Huế theo những cách khác nhau. Jun Phạm đi thuyền rồng trên sông Hương, Bùi Công Nam di chuyển bằng taxi, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh ngồi xích lô, trong khi Rhymastic là người có mặt tại điểm tập trung sớm nhất.

Sau khi hội ngộ, cả nhóm nhận mật thư và tìm đến quán ăn gia đình của cô Bé, chú Phước. Tại đây, các thành viên được thưởng thức bánh canh Nam Phổ trước khi bắt tay vào công việc chuẩn bị mở quán.

Jun Phạm đảm nhận vị trí bếp chính cùng cô Bé. Nam ca sĩ được hướng dẫn chế biến nhiều món ăn đặc trưng của Huế như canh mít lá lốt, vả xúc bánh tráng, cá bống thệ kho tộ. Với kinh nghiệm nấu nướng sẵn có, Jun Phạm nhanh chóng làm quen với gian bếp và các món ăn địa phương.

Duy Khánh lúng túng khi chạy bàn, nhiều lần khiến các thành viên bật cười.

Trong khi đó, Duy Khánh phụ trách chạy bàn và tiếp đón khách. Tuy nhiên, công việc tưởng chừng đơn giản lại khiến anh nhiều lần lúng túng. Do không nhớ hết tên món, Duy Khánh phải bê nguyên bảng thực đơn ra tận bàn để giới thiệu cho khách.

Ngay cả khi đã hỏi lại nhiều lần, lúc vào bếp báo món, Duy Khánh vẫn khiến Jun Phạm nghi ngờ khi mở đầu bằng câu “chắc là…”. Dù có phần vụng về trong việc ghi nhớ và truyền đạt món ăn, nam diễn viên lại khá hoạt náo khi thường xuyên trò chuyện, tạo không khí vui vẻ với khách cũng như các thành viên trong quán.

Mâm cơm Huế.

Bùi Công Nam theo chú Phước học cách trải khăn, sắp xếp bát đũa trên bàn. Anh cho biết từng làm phục vụ nhà hàng nhưng vì đã lâu không làm nên không còn nhớ rõ cách bài trí.

Ngọc Thanh Tâm tiếp tục đảm nhận công việc rửa bát. Cô giữ thái độ thoải mái, tập trung dọn dẹp để gian bếp luôn gọn gàng. Rhymastic chủ yếu quan sát, thấy khu vực nào cần hỗ trợ thì chủ động sang phụ.

Sau một ngày làm việc, cả nhóm quây quần bên bữa tối với bánh ướt thịt nướng do gia đình cô Bé, chú Phước và các thành viên cùng chuẩn bị. Bữa ăn còn có sự tham gia của Xuân An, con trai chú Phước.

Trong lúc trò chuyện, các nghệ sĩ được tìm hiểu thêm một số từ địa phương của Huế. Jun Phạm chia sẻ mỗi chuyến đi giúp các thành viên có cơ hội hiểu thêm về văn hóa, con người từng vùng miền. Với chương trình lần này, họ có nhiều thời gian hơn để sống cùng người dân địa phương và tìm hiểu đời sống của gia đình chủ nhà.

Sang ngày thứ hai, công việc của nhóm bắt đầu ổn định hơn khi mỗi người đã quen với nhiệm vụ. Cuối tập, Minh Hằng và Quốc Thiên bất ngờ xuất hiện, trở thành hai khách mời đồng hành cùng dàn nghệ sĩ tại chặng Huế.