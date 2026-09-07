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Jung Ho Yeon lột xác trong bom tấn đắt nhất lịch sử Hàn Quốc

Thứ Hai, 11:25, 07/09/2026
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VOV.VN - Sau thành công vang dội toàn cầu của Squid Game, nữ diễn viên Jung Ho Yeon chính thức trở lại màn hình rộng với dự án điện ảnh Hope của đạo diễn Na Hong Jin với mức đầu tư kỷ lục lên tới 55 tỷ won (khoảng 1,064 tỷ đồng). Tác phẩm thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

Màn tái xuất hứa hẹn và gai góc

Sau khi Jung Ho Yeon tạo nên cơn sốt toàn cầu và rinh về giải thưởng SAG danh giá với vai diễn đầu tay Kang Sae Byeok trong Squid Game, nữ ngôi sao tiếp tục thử thách bản thân ở một cấp độ hoàn toàn mới với Hope. Trong bộ phim điện ảnh Hope, "mỹ nhân Squid Game" hóa thân thành một nữ cảnh sát trẻ đầy trách nhiệm, cùng dân làng chống lại hiểm họa từ những sinh vật bí ẩn ngoài hành tinh.

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Poster phim Hope.

Để chuẩn bị cho các trường đoạn rượt đuổi, Jung Ho Yeon đã tập sử dụng súng và điều khiển xe trong các pha đối đầu căng thẳng, nữ diễn viên đã dành nhiều tháng luyện tập thể lực cường độ cao và tăng khoảng 4 kg cơ để tạo hình ảnh mạnh mẽ. Dấn thân thử thách mới trên màn ảnh rộng lần này cho thấy sự trưởng thành trong kỹ năng kiểm soát thể chất và thần thái trước máy quay của mỹ nhân sinh năm 1994.

Sức hút của Jung Ho Yeon không chỉ dừng lại ở năng lực diễn mà còn ở tầm ảnh hưởng quốc tế ngày càng vững chắc. Đầu tháng 9 vừa qua, người đẹp Squid Game cùng dàn sao đình đám cũng đã có mặt tại TP.HCM để tham gia các hoạt động quảng bá cho tác phẩm, nhận được nhiều cảm xúc từ khán giả Việt nhờ sự thân thiện và động chủ giao lưu bằng tiếng Việt.

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Jung Ho Yeon thử thách bản thân với vai diễn gai góc trong Hope.

Bom tấn quy mô nhưng vẫn để lại những tiếc nuối

Dưới bàn tay nhào nặn của “quái kiệt” Na Hong Jin, vị đạo diễn từng làm nên thành công của The Wailing hay The Chaser, Hope sở hữu quy mô sản xuất hoành tráng nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc với ngân sách ước tính khoảng 55 tỷ won. Bộ phim gieo rắc nỗi sợ hãi rất tốt ở nửa đầu thời gian cất giấu bí mật của quái vật, đồng thời đặt tâm trí vào phản ứng sinh tồn bản năng, chân thực của những người dân thường trước thảm họa. Bên cạnh sự góp mặt của Jung Ho Yeon, tác phẩm còn được bảo chứng vững vàng bởi dàn tài tử thực lực như Hwang Jung Min trong vai cảnh sát trưởng đầy trách nhiệm hay Jo In Sung cùng các cảnh quay rượt đuổi hoang dã và hoành tráng.

jung ho yeon lot xac trong bom tan dat nhat lich su han quoc hinh anh 3
Dù đầu tư khủng, Hope vẫn có nhiều điểm trừ trong kỹ xảo CGI.

Dù sở hữu góc quay chân thực và phần âm thanh kịch tính, bộ phim vẫn nhận được một số phản hồi trái chiều. Điểm trừ đáng tiếc nhất nằm ở phần kỹ năng hình ảnh (CGI) của các sinh vật bên ngoài hành tinh nhưng không tương xứng với kinh nghiệm. Cùng với đó, việc viết kịch bản sa đà vào các phân cảnh hành động ở nửa sau và bỏ lửng nhiều câu hỏi về nguồn gốc quái vật khiến thời lượng 157 phút trở nên thở dài dòng. Tuy nhiên, Hope vẫn là một bước đi đầy bản lĩnh, hoành tráng và ghi dấu bước tiến mới đáng chú ý của Jung Ho Yeon trong sự nghiệp điện ảnh.

Thư Vũ/VOV.VN
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