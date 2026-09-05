English
/ NGHỆ SĨ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kim Ji Won gây sốc với diện mạo mới sau “Nữ hoàng nước mắt”

Thứ Bảy, 06:00, 05/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau thành công của “Nữ hoàng nước mắt”, Kim Ji Won trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm với “Doctor X”. Từ tiểu thư tài phiệt sang nữ bác sĩ phẫu thuật tài năng, cô gây chú ý với màn lột xác đầy bất ngờ.

Kim Ji Won cuối cùng cũng trở lại màn ảnh nhỏ sau hơn hai năm được khán giả mong đợi. Sau thành công vang dội với vai Hong Hae In - tiểu thư tài phiệt thế hệ thứ ba trong “Nữ hoàng nước mắt”, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý với hình tượng hoàn toàn mới: một nữ bác sĩ phẫu thuật xuất chúng.

kim ji won gay soc voi dien mao moi sau nu hoang nuoc mat hinh anh 1
Kim Ji Won rũ bỏ hình tượng tiểu thư tài phiệt, gây bất ngờ với tạo hình mới của một bác sĩ phẫu thuật

Lần trở lại màn ảnh nhỏ này diễn ra khoảng hai năm sau “Nữ hoàng nước mắt” của tvN, lên sóng năm 2024. Trong phim, Kim Ji Won vào vai Hong Hae In, chủ tịch một trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Queens. Cô chinh phục khán giả bằng hình tượng một nữ tài phiệt lạnh lùng, điềm tĩnh và đầy khí chất. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một con người dễ tổn thương, dần được bộc lộ khi cô đối diện với tình yêu. Diễn xuất của Kim Ji Won góp phần quan trọng vào thành công của bộ phim.

“Nữ hoàng nước mắt” cũng trở thành một bước ngoặt lớn khác trong sự nghiệp của Kim Ji Won. Bộ phim đạt tỷ suất người xem cao tại Hàn Quốc, đồng thời tạo được sức hút lớn trên thị trường quốc tế, giúp tên tuổi nữ diễn viên tiếp tục được nâng tầm cả trong nước lẫn nước ngoài.

Thay vì nhanh chóng lựa chọn dự án tiếp theo sau một bộ phim thành công, Kim Ji Won dành khoảng thời gian tương đối dài để nghỉ ngơi. Sau gần hai năm, cô quyết định trở lại với bộ phim y khoa mang màu sắc “Doctor X”. 

kim ji won gay soc voi dien mao moi sau nu hoang nuoc mat hinh anh 2

Rời xa thế giới hào nhoáng của giới tài phiệt, Kim Ji Won bước vào phòng phẫu thuật với một vai diễn được kỳ vọng sẽ khác biệt hoàn toàn so với nhân vật trước đây. Kim Ji Won sẽ đảm nhận vai Gye Soo Jung trong bộ phim truyền hình sắp lên sóng của SBS mang tên “Doctor X: Age of the White Mafia”, gọi tắt là “Doctor X”.

Lần này, khán giả sẽ khó có thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Hong Hae In. Nhân vật Gye Soo Jung do Kim Ji Won thủ vai là một nữ bác sĩ phẫu thuật sở hữu kỹ năng chuyên môn đặc biệt xuất sắc.

Tự tin vào năng lực của bản thân và quyết đoán trong môi trường bệnh viện, Gye Soo Jung hoàn toàn khác biệt với Hong Hae In, không chỉ ở tính cách mà còn ở thể loại phim mà Kim Ji Won lựa chọn. Việc hóa thân thành một bác sĩ cũng là thử thách mới đối với Kim Ji Won. Trước đây, nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua các bộ phim hài lãng mạn và melodrama. Với “Doctor X”, cô sẽ lần đầu giữ vai trò trung tâm trong một bộ phim y khoa, vì vậy màn thể hiện của Kim Ji Won trở thành một trong những điểm đáng chờ đợi nhất.

Sự khác biệt giữa Hong Hae In và Gye Soo Jung có thể nhận thấy rõ ngay qua những hình ảnh đầu tiên được công bố. Trong “Nữ hoàng nước mắt”, Kim Ji Won xuất hiện với mái tóc dài, phụ kiện sang trọng cùng những bộ vest được may đo chỉn chu, tạo nên hình ảnh một nữ lãnh đạo tập đoàn tài phiệt thời thượng, quyền lực và tinh tế. Còn trong “Doctor X”, nữ diễn viên lại cắt tóc ngắn ngang cằm, diện bộ đồ phẫu thuật màu xanh bên dưới áo blouse trắng. Cách tạo hình tối giản, gọn gàng mang đến cho Kim Ji Won diện mạo hoàn toàn khác so với vai diễn trước.

Dự án mới của Kim Ji Won cũng gắn liền với một hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Mới đây, nữ diễn viên đã quyên góp 100 triệu won cho Bệnh viện Nhi Đại học Quốc gia Seoul. Khoản đóng góp được cho là xuất phát từ những trải nghiệm của cô khi tiếp xúc với lĩnh vực y tế trong quá trình chuẩn bị và ghi hình “Doctor X”.

Từ “Fight for My Way”, “My Liberation Notes” đến “Nữ hoàng nước mắt”, Kim Ji Won đã xây dựng một sự nghiệp diễn xuất ấn tượng khi liên tục lựa chọn những nhân vật có màu sắc khác biệt trong từng dự án. Trong số đó, Hong Hae In của “Nữ hoàng nước mắt” là vai diễn một lần nữa đưa Kim Ji Won lên một đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Vì vậy, kỳ vọng dành cho dự án tiếp theo của nữ diễn viên là rất lớn. 

Sự chú ý đang đổ dồn vào “Doctor X” - dự án được Kim Ji Won lựa chọn kỹ lưỡng sau thành công của “Nữ hoàng nước mắt” và liệu bộ phim có thể trở thành một tác phẩm ghi dấu ấn mới trong sự nghiệp của nữ diễn viên hay không.

Phương Cúc/VOV.VN
Nguồn: Daum
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chung Hán Lương: “Người đàn ông trong mơ của vô số phụ nữ” đang hẹn hò bí mật?
Chung Hán Lương: “Người đàn ông trong mơ của vô số phụ nữ” đang hẹn hò bí mật?

VOV.VN - Nam diễn viên Chung Hán Lương được cho là đã bị bắt gặp dùng bữa tối tại Sydney cùng với nhà tạo mẫu Tạ Dịch Hoa, người được đồn đoán là "người vợ bí mật" của anh suốt hơn một thập kỷ qua.

Chung Hán Lương: “Người đàn ông trong mơ của vô số phụ nữ” đang hẹn hò bí mật?

Chung Hán Lương: “Người đàn ông trong mơ của vô số phụ nữ” đang hẹn hò bí mật?

VOV.VN - Nam diễn viên Chung Hán Lương được cho là đã bị bắt gặp dùng bữa tối tại Sydney cùng với nhà tạo mẫu Tạ Dịch Hoa, người được đồn đoán là "người vợ bí mật" của anh suốt hơn một thập kỷ qua.

George Clooney: 45 năm điện ảnh và một đêm đáng nhớ ở Venice
George Clooney: 45 năm điện ảnh và một đêm đáng nhớ ở Venice

VOV.VN - Ở tuổi 65, George Clooney nhận Sư tử Vàng Thành tựu trọn đời tại Venice. Nhưng thay vì nói về những vinh quang, ngôi sao Hollywood lại kể về những cơ hội tình cờ, những người từng giúp ông và niềm tin rằng nghệ thuật có thể khiến con người hiểu nhau hơn.

George Clooney: 45 năm điện ảnh và một đêm đáng nhớ ở Venice

George Clooney: 45 năm điện ảnh và một đêm đáng nhớ ở Venice

VOV.VN - Ở tuổi 65, George Clooney nhận Sư tử Vàng Thành tựu trọn đời tại Venice. Nhưng thay vì nói về những vinh quang, ngôi sao Hollywood lại kể về những cơ hội tình cờ, những người từng giúp ông và niềm tin rằng nghệ thuật có thể khiến con người hiểu nhau hơn.

Daniel Radcliffe: 25 năm sau vẫn là Harry Potter trong ký ức khán giả
Daniel Radcliffe: 25 năm sau vẫn là Harry Potter trong ký ức khán giả

VOV.VN - 25 năm sau khi hóa thân thành Harry Potter, Daniel Radcliffe đã có sự nghiệp đa dạng trên màn ảnh và sân khấu, nhưng tình cảm của khán giả dành cho cậu bé phù thủy năm nào vẫn nguyên vẹn.

Daniel Radcliffe: 25 năm sau vẫn là Harry Potter trong ký ức khán giả

Daniel Radcliffe: 25 năm sau vẫn là Harry Potter trong ký ức khán giả

VOV.VN - 25 năm sau khi hóa thân thành Harry Potter, Daniel Radcliffe đã có sự nghiệp đa dạng trên màn ảnh và sân khấu, nhưng tình cảm của khán giả dành cho cậu bé phù thủy năm nào vẫn nguyên vẹn.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt