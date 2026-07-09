Justin Bieber sẽ biểu diễn giữa giờ trận chung kết World Cup

FIFA xác nhận ca sĩ người Canada Justin Bieber sẽ góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ của trận chung kết World Cup 2026, cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như BTS, Madonna và Shakira.

Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Canada đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn hoành tráng và đầy cảm xúc.

Theo thông báo của FIFA, chương trình giải lao kéo dài 11 phút sẽ diễn ra trong trận chung kết vào ngày 19/7 trên sân MetLife ở New Jersey. Đây là lần đầu tiên FIFA tổ chức một chương trình biểu diễn trong giờ nghỉ giữa hai hiệp theo mô hình tương tự Super Bowl của giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL).

Trong tuyên bố được FIFA công bố, Justin Bieber cho biết anh vinh dự được tham gia sự kiện, đồng thời nhấn mạnh World Cup là giải đấu có khả năng kết nối mọi người trên toàn thế giới. Nam ca sĩ cũng cho biết chương trình không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em thông qua hoạt động gây quỹ.

Ngoài bốn nghệ sĩ chính, chương trình còn có sự tham gia của Chris Martin - thủ lĩnh ban nhạc Coldplay, ca sĩ Burna Boy, nhạc trưởng Gustavo Dudamel, dàn hợp xướng PS22 đến từ New York cùng các nhân vật Kermit và Miss Piggy của nhóm Muppets.

Theo FIFA, toàn bộ chương trình được tổ chức nhằm gây quỹ 100 triệu USD cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA, sáng kiến hướng tới hỗ trợ các chương trình giáo dục cho trẻ em trên khắp thế giới.

Giá vé World Cup hạ nhiệt sau khi đội tuyển Mỹ bị loại

Giá vé các trận tứ kết World Cup 2026 trên thị trường chuyển nhượng đã giảm mạnh sau khi đội tuyển Mỹ dừng bước ở vòng 1/8 trước Bỉ. Thậm chí có những vé giảm tới một nửa giá chỉ trong ba ngày qua.

Theo dữ liệu từ các nền tảng bán vé thứ cấp, giá vé trung bình của các trận tứ kết đã giảm khoảng 31,5% chỉ trong vòng 24 giờ và gần 50% trong ba ngày qua. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ trên sân SoFi Los Angeles ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi giá vé rẻ nhất từ khoảng 2.950 USD xuống còn khoảng 1.200 USD. Trong khi đó, trận Pháp gặp Morocco tại Boston hiện là cặp đấu có giá vé thấp nhất ở vòng tứ kết, với mức khởi điểm khoảng 1.117 USD.

Các chuyên gia cho rằng sự sụt giảm này chủ yếu xuất phát từ việc đội tuyển Mỹ, một trong ba nước chủ nhà, bị Bỉ loại khỏi giải, khiến nhu cầu từ khán giả bản địa giảm đáng kể. Bên cạnh đó, việc Bồ Đào Nha bị loại cũng làm giảm sức hút của giải đấu khi đây được xem là kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo.

Lượng vé được rao bán lại trên thị trường cũng tăng nhanh. Theo thống kê, số vé chuyển nhượng hiện đã lên gần 50.000 vé, tăng mạnh so với khoảng 28.000 vé ở giai đoạn đầu giải đấu, tạo thêm nguồn cung và gây áp lực kéo giá xuống.

Dù giảm mạnh, Uôn cắp 2026 vẫn nằm trong nhóm các vòng chung kết có giá vé đắt nhất lịch sử. Giá vé thấp nhất cho trận chung kết tại sân MetLife ở New Jersey hiện vẫn ở mức khoảng 8.774 USD trên thị trường chuyển nhượng.