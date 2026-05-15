World Cup lần đầu có show giữa hiệp: FIFA muốn chung kết thành siêu show thế giới

Thứ Sáu, 10:20, 15/05/2026
VOV.VN - FIFA vừa công bố nhóm BTS, Madonna và Shakira sẽ biểu diễn ở trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19/7, nhiều người bất ngờ không phải vì dàn sao quá lớn, mà vì một điều khác: Cuối cùng World Cup cũng có show giữa hiệp.

Điều tưởng như chỉ thuộc về Super Bowl của Mỹ giờ xuất hiện ở sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong nhiều năm, World Cup luôn mang cảm giác rất “thuần bóng đá”. Người ta nhớ đến những bàn thắng, nước mắt, chiếc cúp vàng, tiếng còi mãn cuộc hay khoảnh khắc cả một quốc gia vỡ òa. Âm nhạc có mặt ở World Cup, nhưng thường đứng bên ngoài trận đấu, ở lễ khai mạc hoặc bế mạc.

FIFA lần đầu tiên đưa mô hình show diễn giữa hiệp kiểu Super Bowl vào trận chung kết World Cup 2026.

Nhưng World Cup 2026 có vẻ khác, FIFA không chỉ muốn một trận chung kết. Họ muốn tạo ra một “siêu sự kiện toàn cầu”, nơi thể thao, âm nhạc và văn hóa pop diễn ra cùng lúc. Và thật khó tìm lựa chọn nào mang tính biểu tượng hơn Shakira. Với rất nhiều khán giả, World Cup 2010 không chỉ có chiếc kèn vuvuzela hay chức vô địch của Tây Ban Nha. Đó còn là “Waka Waka (This Time for Africa)”. Một bài hát mà chỉ cần giai điệu vang lên, người ta lập tức nhớ tới mùa hè, bóng đá và cảm giác cả thế giới cùng sống trong một nhịp. Shakira gần như đã trở thành một phần ký ức của World Cup.

Trong khi đó, BTS đại diện cho thế hệ khán giả trẻ toàn cầu, những người không xem thể thao theo cách cũ. Với họ, một sự kiện lớn không chỉ cần hấp dẫn trên sân cỏ, mà còn phải đủ để chia sẻ trên TikTok, tạo khoảnh khắc viral, trở thành chủ đề trên mạng xã hội.

Còn Madonna mang hình ảnh của một biểu tượng pop vượt thời gian, giúp show diễn có cảm giác của một sân khấu lịch sử thay vì chỉ là tiết mục giải trí ngắn ngủi.

Từ sân khấu Super Bowl của Mỹ, công thức kết hợp thể thao và âm nhạc nay xuất hiện ở sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Có thể thấy FIFA đang học rất nhiều từ Super Bowl, nơi mà đôi khi show giữa hiệp còn được bàn luận nhiều hơn cả trận đấu. Nhưng điều thú vị là sự thay đổi này không đơn thuần để “làm màu”. Nó phản ánh cách thế giới hiện đại đang thưởng thức thể thao.

Ngày nay, bóng đá không chỉ diễn ra trong 90 phút. Nó sống trên YouTube, TikTok, Instagram và các đoạn clip vài chục giây lan truyền khắp mạng xã hội. Một trận chung kết giờ phải tạo ra nhiều cảm xúc cùng lúc: kịch tính thể thao, khoảnh khắc văn hóa và cả trải nghiệm giải trí.

Chung kết World Cup 2026 được kỳ vọng trở thành sự kiện giao thoa lớn nhất giữa bóng đá và văn hóa đại chúng toàn cầu.

World Cup đang thay đổi theo cách mà có lẽ vài năm trước nhiều người chưa từng nghĩ tới. Chiếc cúp vàng vẫn là giấc mơ lớn nhất của bóng đá, nhưng xung quanh nó giờ là âm nhạc, ánh đèn sân khấu, mạng xã hội và những khoảnh khắc được tạo ra để cả thế giới cùng chia sẻ. Và khi trận chung kết World Cup lần đầu tiên có show diễn giữa hiệp, người ta hiểu rằng đây không còn chỉ là đêm của bóng đá. Đó là đêm mà cả văn hóa đại chúng toàn cầu cùng xuất hiện trên một sân khấu.

Vì sao cứ đến World Cup, cả thế giới lại nhớ Shakira?

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ, Shakira chính thức trở lại đường đua World Cup với ca khúc mới mang tên “Dai Dai” kết hợp cùng Burna Boy. Chỉ một đoạn teaser ngắn được tung ra cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ, bởi với nhiều khán giả, World Cup và âm nhạc của Shakira gần như là một phần ký ức không thể tách rời.

Hải Hà/VOV.VN
Tag: World Cup 2026 FIFA World Cup 2026 show giữa hiệp World Cup BTS Madonna Shakira văn hóa bóng đá
"Chẳng cần bình yên": Màn trở lại nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc của Hà An Huy
Củng Lợi ở Cannes: Gương mặt khiến thế giới nhìn khác về điện ảnh châu Á

VOV.VN - Từ cô gái lần đầu bước lên thảm đỏ Cannes năm 1988 đến nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên phát biểu khai mạc liên hoan phim danh giá nhất thế giới, Củng Lợi không chỉ trở thành biểu tượng điện ảnh châu Á, mà còn góp phần thay đổi cách phương Tây nhìn về nghệ thuật phương Đông.

Vì sao Cannes luôn khác biệt với Oscar, Venice hay Toronto?

VOV.VN - Không ồn ào như Oscar, không gần gũi như Toronto hay cổ điển như Venice, Cannes từ lâu vẫn mang vị trí rất riêng trong điện ảnh thế giới. Không chỉ là thảm đỏ của các ngôi sao, nơi đây còn được xem là “thánh đường điện ảnh”, nơi tôn vinh những tác phẩm giàu cảm xúc và dấu ấn cá nhân.

Cannes 2026 gọi tên Nhật Bản: Hollywood không còn là trung tâm?

VOV.VN - Cannes 2026 chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý của điện ảnh thế giới khi Hollywood dần lùi khỏi tâm điểm, nhường chỗ cho làn sóng Nhật Bản. Không cần bom tấn hay kỹ xảo choáng ngợp, các đạo diễn Nhật chinh phục Cannes bằng những câu chuyện giàu cảm xúc và rất con người.

Sơn Tùng M-TP, chiếc mặt nạ gỗ và cách “kích nổ” truyền thông không cần ầm ĩ

VOV.VN - Không cần xuất hiện dày đặc hay tạo tranh cãi ồn ào, Sơn Tùng M-TP vẫn luôn biết cách khiến mạng xã hội “dậy sóng” chỉ bằng một teaser ngắn hay hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ đầy bí ẩn. Sau mỗi lần xuất hiện, nam ca sĩ tiếp tục cho thấy khả năng biến sự im lặng thành “vũ khí” truyền thông đặc biệt của V-pop.

Sticker Panini đã trở thành một phần văn hóa World Cup như thế nào?

VOV.VN - Sticker Panini đã trở thành một phần văn hóa World Cup như thế nào? Trong gần 60 năm, những gói sticker nhỏ đã biến mỗi mùa World Cup thành trải nghiệm vượt khỏi bóng đá: Nơi người hâm mộ sưu tầm, trao đổi và kết nối với nhau.

