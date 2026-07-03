Trước giờ đấu Ai Cập, CĐV Australia mơ về trận chung kết World Cup 2026

Rạng sáng 4/7, ĐT Australia có trận đấu với ĐT Ai Cập ở vòng 32 đội World Cup 2026. Phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia đã có cuộc phỏng vấn nhanh với các CĐV Tintin Mbereko và Shayan Safa, những người hâm mộ nhiệt thành của ĐT Australia.

PV: Bạn dự đoán như thế nào về trận đấu sắp tới giữa đội Australia và Ai Cập?

Shayan Safa: Tôi nghĩ sẽ thật là tuyệt vời nếu chúng tôi chiến thắng

PV: Bạn cho rằng kết quả trận đấu sẽ như thế nào?

Shayan Safa: Hy vọng là Australia có thể thắng 1-0 hoặc 2-0

PV: Bạn đánh giá như thế nào về việc thi đấu của các cầu thủ Australia tại World Cup năm nay?

Shayan Safa: Tôi cho rằng họ thi đấu tốt. Họ thi đấu rất tốt trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ thắng trong trận đấu đó. Còn trong trận gặp Paraguay họ thi đấu cũng tuyệt vời để được vào vòng 32 đội.

CĐV Shayan Safa (Ảnh: Việt Nga)

PV: Bạn nghĩ rằng đội tuyển Australia có thể đi xa đến đâu trong World Cup năm nay?

Shayan Safa: Thật tuyệt vời nếu chúng tôi có thể đi vào vòng sau. Nếu điều đó xảy ra thì thật là tuyệt vời. Tôi sẽ rất vui

PV: Vào thời điểm này, bạn muốn nói gì với các cầu thủ Australia?

Shayan Safa: Hãy giành chiến thắng trong trận đấu này. Hãy chơi một trận thật hay.

PV: Anh dự đoán như thế nào về trận đấu sắp tới giữa Australia và Ai Cập?

Tintin Mbereko: Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Tôi kỳ vọng đội tuyển sẽ chơi tấn công sau khi đã chơi phòng ngự ở hai trận đầu tiên. Cristian Volpato và Irankunda sẽ thi đấu tốt trong sơ đồ 3-4-3 và điều này sẽ mang lại sự năng động để đội bóng có thể giành kết quả tốt trước Ai Cập. Tôi tin tưởng rằng trận đấu sẽ rất hấp dẫn, bởi vì tôi dám chắc rằng rất nhiều người Australia sẽ theo dõi vào tối thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy, và họ sẽ cổ vũ cho Chris Carfado, cầu thủ tiếp theo trở về và đại diện cho các cầu thủ trẻ của Australia.

CĐV Tintin Mbereko (áo đen) - Ảnh: Việt Nga

PV: Theo anh đội tuyển Australia sẽ đi xa đến đâu trong World Cup năm nay?

Tintin Mbereko: Hi vọng là đi đến được trận chung kết bởi vì ở mỗi giải đấu mà họ đã tham gia, họ đều chơi hết mình nhưng chưa có được may mắn. Tại World Cup 2010, Tim Cahill ghi bàn thắng tuyệt vời vào lưới Hà Lan trong hiệp một. Hay ở giải đấu khác, họ cũng đã ghi bàn trong hiệp một vào lưới ĐT Pháp Đội tuyển Australia đã gây ra không ít khó khăn cho đối thủ và thật tuyệt vời khi chúng tôi chứng kiến các cầu thủ của mình đã tiến bộ đến vậy sau từng giải đấu. Cả đội hãy tiếp tục đoàn kết để làm nên những thành tích xuất sắc tại World Cup năm nay.