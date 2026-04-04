Kêu gọi loại bỏ các chuẩn mực méo mó từ tranh cãi liên quan đến Trương Lăng Hách

Phản ứng dữ dội của công đồng mê điện ảnh trước hình ảnh được cho là “tướng lĩnh” của Trương Lăng Hách đã khiến Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình quốc gia Trung Quốc ban hành chỉ thị mới. Ngày 3/4, Tân Hoa Xã đăng tải thông báo chính thức kêu gọi ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình loại bỏ những giá trị ám ảnh về ngoại hình và các chuẩn mực sắc đẹp méo mó. Chính quyền nhấn mạnh rằng các đoàn làm phim phải ưu tiên chất lượng kịch bản hơn là sự nổi tiếng hay độ phủ sóng của diễn viên.

Cụ thể, vào ngày 2/4, Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình quốc gia Trung Quốc đã tổ chức một hội thảo về việc thúc đẩy thẩm mỹ lành mạnh trong phim truyền hình. Đại diện từ các nền tảng phát trực tuyến lớn của Trung Quốc như iQIYI, Mango TV, Tencent Video và Youku đã tham dự cuộc họp, cùng với các công ty sản xuất bao gồm Daylight Entertainment, Linmon Pictures, Huace Film & TV và Changxin Media.

Trong cuộc thảo luận, các nhà quản lý đã chỉ ra vấn đề ngày càng nghiêm trọng về các xu hướng sáng tạo tiêu cực, đặc biệt là sự ám ảnh về “ngoại hình là trên hết” trong sản xuất phim truyền hình. Điều này dẫn đến việc trang điểm quá mức cho diễn viên và trang phục hoặc đạo cụ không phù hợp với tính cách nhân vật hoặc bối cảnh câu chuyện.

Kết quả là, chính quyền kêu gọi chấm dứt việc ngành công nghiệp điện ảnh quá chú trọng vào ngoại hình và phụ thuộc vào sức hút của ngôi sao. Thay vào đó, họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra những nhân vật toàn diện, sống động và đặt kịch bản làm trọng tâm của quá trình sản xuất. Cuộc họp cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập các giá trị thẩm mỹ lành mạnh và khôi phục niềm tin vào nghệ thuật kể chuyện đậm chất văn hóa.

Cuộc họp khẩn cấp được triệu tập do sự chế giễu rộng rãi về nhân vật tướng quân do Trương Lăng Hách thủ vai trong bộ phim “Trục Ngọc”. Vai diễn Tạ Chính do Trương Lăng Hách thủ vai bị chỉ trích vì quá trau chuốt – làn da sạch sẽ, mái tóc gọn gàng và trang phục được thiết kế hoàn hảo, thiếu đi vẻ gai góc, chân thực cần có ở một nhân vật quân nhân.

Hơn nữa, diễn xuất của Trương Lăng Hách bị cho là thiếu những cảnh chiến đấu ấn tượng, và vóc dáng cao gầy của anh khiến người ta liên tưởng đến một học giả hơn là một vị tướng dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Trương Lăng Hách bị chế giễu trên mạng với những biệt danh như “tướng trang điểm trước khi ra trận”, “sợ lớp trang điểm lem luốc hơn là thua trận”.

Các nhà phê bình cho rằng cách khắc họa nhân vật đã làm hoen ố hình ảnh người lính. Một số phương tiện truyền thông Trung Quốc và thậm chí cả các tổ chức liên kết với quân đội đã công khai chỉ trích điều mà họ mô tả là tính thẩm mỹ méo mó, đặt hình thức lên hàng đầu trong cả diễn xuất của Trương Lăng Hách và hướng đi sáng tạo của ê kíp sản xuất.

Theo Sina, các nhà quan sát trong ngành nhận xét rằng vai diễn vị tướng do Trương Lăng Hách thủ vai thiếu chiều sâu, làm dấy lên lo ngại về khả năng diễn xuất của anh. Vụ tranh cãi này có thể ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội đóng phim trong tương lai của Trương Lăng Hách, đặc biệt là trong các dự án lớn do nhà nước tài trợ đòi hỏi khả năng diễn xuất cao.