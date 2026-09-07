English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khán giả vỡ òa trước "đặc sản" cầu hôn tại concert 11.000 người của Hoàng Dũng

Thứ Hai, 11:48, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 6/9, Xoay tròn concert day 3 của nam ca sĩ Hoàng Dũng đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của hơn 11.000 khán giả. Không chỉ gây ấn tượng bởi sự đầu tư quy mô về sân khấu và dàn khách mời, đêm nhạc còn để lại dấu ấn đặc biệt với 4 màn cầu hôn diễn ra ngay dưới khán đài.

Trong hơn ba giờ đồng hồ, Xoay tròn day 3 đã mang đến một hành trình âm nhạc với hơn 40 ca khúc. Nếu âm nhạc là lý do chính để khán giả đến với Xoay tròn, thì những câu chuyện tình yêu được viết nên ngay tại đêm diễn lại trở thành một “đặc sản” mang đậm dấu ấn của Hoàng Dũng.

khan gia vo oa truoc dac san cau hon tai concert 11.000 nguoi cua hoang dung hinh anh 1
Hoàng Dũng trình diễn những ca khúc quen thuộc trong phần đầu của Xoay tròn day 3.

Tại sân khấu thủ đô, nam ca sĩ tiếp tục dành một khoảng không gian để tình yêu hiện diện. Trong phần trình diễn ca khúc "Lý giải", 4 khoảnh khắc cầu hôn của khán giả đã được ê-kíp lồng ghép trực tiếp vào tiết mục. Camera của chương trình đã giữ nguyên hình ảnh trực tiếp (live cam) trên màn hình lớn để bắt trọn vẹn phản ứng cảm xúc của các cặp đôi.

Việc chứng kiến 4 lời cầu hôn liên tiếp trước 11.000 người đã biến concert thành một phần ký ức khó quên. Nhìn nhận về những khoảnh khắc này, Hoàng Dũng chia sẻ bản thân “rất vui lòng được làm ông mai cho mọi người” và gửi lời chúc phúc tới các cặp đôi. 

khan gia vo oa truoc dac san cau hon tai concert 11.000 nguoi cua hoang dung hinh anh 2
4 cặp đôi cầu hôn trong concert của Hoàng Dũng.

Bên cạnh tương tác cảm xúc, điểm nhấn của Xoay tròn day 3 nằm ở sự nâng cấp mạnh mẽ về quy mô. Hướng tới không gian ngoài trời sức chứa lớn, concert có mức đầu tư gấp rưỡi các đêm diễn trước. Sân khấu sở hữu hệ thống màn hình LED liền mạch kích thước hơn 1.300 m² cùng dàn đèn hiệu ứng quy mô lớn.

Để đảm bảo chất lượng, Hoàng Dũng trang bị dàn loa K1 chuẩn quốc tế - công nghệ âm thanh chuyên dụng cho các đại nhạc hội với độ phân giải chi tiết cao. Các tiết mục còn được kết hợp hiệu ứng phun khí, lửa, pháo hoa và pháo giấy. Cụ thể, tiết mục "Sâm-Panh" và liên khúc "Nép vào anh và nghe anh hát - Bữa tiệc của giác quan" được đẩy lên cao trào nhờ hệ thống sân khấu nâng, tạo nên một bữa tiệc thị giác mãn nhãn.

khan gia vo oa truoc dac san cau hon tai concert 11.000 nguoi cua hoang dung hinh anh 3
Hoàng Dũng gửi lời chúc phúc, bày tỏ niềm vui khi được làm "ông mai" cho 4 cặp đôi ngay trên sân khấu.
khan gia vo oa truoc dac san cau hon tai concert 11.000 nguoi cua hoang dung hinh anh 4
khan gia vo oa truoc dac san cau hon tai concert 11.000 nguoi cua hoang dung hinh anh 5
Hà Lê bất ngờ xuất hiện từ khu vực khán giả, cùng Hoàng Dũng trình diễn “Phonecert”.
khan gia vo oa truoc dac san cau hon tai concert 11.000 nguoi cua hoang dung hinh anh 6
khan gia vo oa truoc dac san cau hon tai concert 11.000 nguoi cua hoang dung hinh anh 7
Orange xuất hiện trên sân khấu Xoay tròn day 3, kết hợp cùng Hoàng Dũng.
khan gia vo oa truoc dac san cau hon tai concert 11.000 nguoi cua hoang dung hinh anh 8
khan gia vo oa truoc dac san cau hon tai concert 11.000 nguoi cua hoang dung hinh anh 9
khan gia vo oa truoc dac san cau hon tai concert 11.000 nguoi cua hoang dung hinh anh 10
khan gia vo oa truoc dac san cau hon tai concert 11.000 nguoi cua hoang dung hinh anh 11
Sau màn kết giả, Vũ. bất ngờ xuất hiện trên sân khấu Xoay tròn day 3.

Chương trình cũng ghi nhận sự xuất hiện của dàn khách mời chất lượng. Mở đầu là bộ đôi Minh Tốc & Lam với các tiết mục "Step By Step" và bản mashup "Nửa thập kỷ" - "Chốn sa mạc". Tiếp nối là nữ ca sĩ Orange cùng màn kết hợp "Khi em lớn", "Cứ thế" và loạt ca khúc solo mang màu sắc trẻ trung. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ Hà Lê bất ngờ xuất hiện từ khu vực khán giả, hòa giọng trong "Phonecert" và mang đến một màn dance battle đầy năng lượng.

Đỉnh điểm của sự bất ngờ diễn ra sau một màn "kết giả". Nam ca sĩ Vũ. bất ngờ xuất hiện, tạo nên cú “twist” bùng nổ. Hai nghệ sĩ đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc với "Đoạn kết mới", "Những lời hứa bỏ quên", "Nàng thơ", và "Bước qua mùa cô đơn".

Trong không khí thăng hoa của đêm nhạc, Hoàng Dũng chính thức công bố logo dành cho fanclub và tâm sự về hành trình của mình: “Dũng từng mượn một căn phòng thể chất để tổ chức show, tự bán vé giá khoảng 150.000 vé và có khoảng 500 người. Cho đến bây giờ, năm 2026, khi soi chiếu con số người ấy thì chỉ bằng một phần nhỏ khu vực đứng ở đây thôi. Trong suốt 11 năm Hoàng Dũng hoạt động nghệ thuật, luôn luôn có sự xuất hiện của Bạn Nhạc, nên Dũng nghĩ rằng trong số những việc mình phải làm cho âm nhạc thì có một việc mình luôn nhớ: Làm thế nào để giữ có Bạn Nhạc ở bên cạnh mình lâu nhất và lớn mạnh nhất có thể”.

Trước khi chương trình chính thức khép lại, Hoàng Dũng đã không kìm được nước mắt. Anh xúc động chia sẻ: “Dũng vẫn còn nhớ khi mình bước xuống cánh gà của concert Xoay tròn day 2 vào ngày 28/3/2026, Dũng nói với ê-kíp là ‘làm nữa không mọi người?’ Mọi người bảo là ‘chơi’! Dũng tự cảm nhận bản thân mình có nhiều điều cần phải cải thiện, điều thiếu sót, Dũng cũng chỉ là một người bình thường nhưng may mắn được nhiều người ủng hộ, cùng chung sức với Dũng làm những điều phi thường. Đối với Hoàng Dũng thì Xoay tròn day 3 là một điều phi thường, là concert có đông khán giả nhất của Hoàng Dũng. Từ khi quyết định mình sẽ làm Day 3 và tới tận 2h40 sáng ngày hôm nay, khi bước xuống khỏi sân khấu tổng duyệt, Dũng vẫn rất lo, không biết concert có trọn vẹn hay không. Dũng cảm thấy rất may mắn khi được làm cùng các anh em, được mọi người đón nhận và có gia đình đến xem concert. Cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều!”.

hoang-rob-11.jpg

Hoàng Rob gây bất ngờ khi song tấu guitar điện cùng Hoàng Dũng

VOV.VN - Hoàng Rob gây chú ý tại Công diễn 3 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khi chuyển từ violin, keytar sang guitar điện, đồng thời có màn song tấu cùng Hoàng Dũng trong tiết mục Chiến. Khán giả bất ngờ trước sự thay đổi về hình ảnh, nhạc cụ và phong cách trình diễn của Hoàng Rob.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hoàng Dũng bận tối mắt vẫn liên tục mang bất ngờ đến cho fan
Hoàng Dũng bận tối mắt vẫn liên tục mang bất ngờ đến cho fan

VOV.VN - Giữa lịch trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và chuẩn bị cho concert riêng, Hoàng Dũng vẫn dành thời gian thực hiện dự án âm nhạc kết hợp cùng nghệ sĩ Hàn Quốc Dept trong ca khúc Nói nhỏ em nghe, đánh dấu màn hợp tác xuyên biên giới tiếp theo của nam ca sĩ khi kết hợp 10CM.

Hoàng Dũng bận tối mắt vẫn liên tục mang bất ngờ đến cho fan

Hoàng Dũng bận tối mắt vẫn liên tục mang bất ngờ đến cho fan

VOV.VN - Giữa lịch trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và chuẩn bị cho concert riêng, Hoàng Dũng vẫn dành thời gian thực hiện dự án âm nhạc kết hợp cùng nghệ sĩ Hàn Quốc Dept trong ca khúc Nói nhỏ em nghe, đánh dấu màn hợp tác xuyên biên giới tiếp theo của nam ca sĩ khi kết hợp 10CM.

Hoàng Dũng lên tiếng vì bản hit "Nàng thơ" bị sử dụng trái phép nhiều năm
Hoàng Dũng lên tiếng vì bản hit "Nàng thơ" bị sử dụng trái phép nhiều năm

VOV.VN - Hoàng Dũng và vợ kiêm quản lý Khánh Linh vừa lên tiếng về việc ca khúc Nàng thơ bị nhiều đơn vị sử dụng mà không xin phép trực tiếp ê-kíp.

Hoàng Dũng lên tiếng vì bản hit "Nàng thơ" bị sử dụng trái phép nhiều năm

Hoàng Dũng lên tiếng vì bản hit "Nàng thơ" bị sử dụng trái phép nhiều năm

VOV.VN - Hoàng Dũng và vợ kiêm quản lý Khánh Linh vừa lên tiếng về việc ca khúc Nàng thơ bị nhiều đơn vị sử dụng mà không xin phép trực tiếp ê-kíp.

Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Dũng thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2
Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Dũng thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

VOV.VN - 4 gương mặt tiếp theo góp mặt trong “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” vừa được công bố gồm ca nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh, ca sĩ Hoàng Dũng, rapper OSAD và nghệ sĩ Hồ Đông Quan.

Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Dũng thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Dũng thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

VOV.VN - 4 gương mặt tiếp theo góp mặt trong “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” vừa được công bố gồm ca nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh, ca sĩ Hoàng Dũng, rapper OSAD và nghệ sĩ Hồ Đông Quan.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt