Khán giả vỡ òa trước "đặc sản" cầu hôn tại concert 11.000 người của Hoàng Dũng

Trong hơn ba giờ đồng hồ, Xoay tròn day 3 đã mang đến một hành trình âm nhạc với hơn 40 ca khúc. Nếu âm nhạc là lý do chính để khán giả đến với Xoay tròn, thì những câu chuyện tình yêu được viết nên ngay tại đêm diễn lại trở thành một “đặc sản” mang đậm dấu ấn của Hoàng Dũng.

Hoàng Dũng trình diễn những ca khúc quen thuộc trong phần đầu của Xoay tròn day 3.

Tại sân khấu thủ đô, nam ca sĩ tiếp tục dành một khoảng không gian để tình yêu hiện diện. Trong phần trình diễn ca khúc "Lý giải", 4 khoảnh khắc cầu hôn của khán giả đã được ê-kíp lồng ghép trực tiếp vào tiết mục. Camera của chương trình đã giữ nguyên hình ảnh trực tiếp (live cam) trên màn hình lớn để bắt trọn vẹn phản ứng cảm xúc của các cặp đôi.

Việc chứng kiến 4 lời cầu hôn liên tiếp trước 11.000 người đã biến concert thành một phần ký ức khó quên. Nhìn nhận về những khoảnh khắc này, Hoàng Dũng chia sẻ bản thân “rất vui lòng được làm ông mai cho mọi người” và gửi lời chúc phúc tới các cặp đôi.

4 cặp đôi cầu hôn trong concert của Hoàng Dũng.

Bên cạnh tương tác cảm xúc, điểm nhấn của Xoay tròn day 3 nằm ở sự nâng cấp mạnh mẽ về quy mô. Hướng tới không gian ngoài trời sức chứa lớn, concert có mức đầu tư gấp rưỡi các đêm diễn trước. Sân khấu sở hữu hệ thống màn hình LED liền mạch kích thước hơn 1.300 m² cùng dàn đèn hiệu ứng quy mô lớn.

Để đảm bảo chất lượng, Hoàng Dũng trang bị dàn loa K1 chuẩn quốc tế - công nghệ âm thanh chuyên dụng cho các đại nhạc hội với độ phân giải chi tiết cao. Các tiết mục còn được kết hợp hiệu ứng phun khí, lửa, pháo hoa và pháo giấy. Cụ thể, tiết mục "Sâm-Panh" và liên khúc "Nép vào anh và nghe anh hát - Bữa tiệc của giác quan" được đẩy lên cao trào nhờ hệ thống sân khấu nâng, tạo nên một bữa tiệc thị giác mãn nhãn.

Hoàng Dũng gửi lời chúc phúc, bày tỏ niềm vui khi được làm "ông mai" cho 4 cặp đôi ngay trên sân khấu.

Hà Lê bất ngờ xuất hiện từ khu vực khán giả, cùng Hoàng Dũng trình diễn “Phonecert”.

Orange xuất hiện trên sân khấu Xoay tròn day 3, kết hợp cùng Hoàng Dũng.

Sau màn kết giả, Vũ. bất ngờ xuất hiện trên sân khấu Xoay tròn day 3.

Chương trình cũng ghi nhận sự xuất hiện của dàn khách mời chất lượng. Mở đầu là bộ đôi Minh Tốc & Lam với các tiết mục "Step By Step" và bản mashup "Nửa thập kỷ" - "Chốn sa mạc". Tiếp nối là nữ ca sĩ Orange cùng màn kết hợp "Khi em lớn", "Cứ thế" và loạt ca khúc solo mang màu sắc trẻ trung. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ Hà Lê bất ngờ xuất hiện từ khu vực khán giả, hòa giọng trong "Phonecert" và mang đến một màn dance battle đầy năng lượng.

Đỉnh điểm của sự bất ngờ diễn ra sau một màn "kết giả". Nam ca sĩ Vũ. bất ngờ xuất hiện, tạo nên cú “twist” bùng nổ. Hai nghệ sĩ đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc với "Đoạn kết mới", "Những lời hứa bỏ quên", "Nàng thơ", và "Bước qua mùa cô đơn".

Trong không khí thăng hoa của đêm nhạc, Hoàng Dũng chính thức công bố logo dành cho fanclub và tâm sự về hành trình của mình: “Dũng từng mượn một căn phòng thể chất để tổ chức show, tự bán vé giá khoảng 150.000 vé và có khoảng 500 người. Cho đến bây giờ, năm 2026, khi soi chiếu con số người ấy thì chỉ bằng một phần nhỏ khu vực đứng ở đây thôi. Trong suốt 11 năm Hoàng Dũng hoạt động nghệ thuật, luôn luôn có sự xuất hiện của Bạn Nhạc, nên Dũng nghĩ rằng trong số những việc mình phải làm cho âm nhạc thì có một việc mình luôn nhớ: Làm thế nào để giữ có Bạn Nhạc ở bên cạnh mình lâu nhất và lớn mạnh nhất có thể”.

Trước khi chương trình chính thức khép lại, Hoàng Dũng đã không kìm được nước mắt. Anh xúc động chia sẻ: “Dũng vẫn còn nhớ khi mình bước xuống cánh gà của concert Xoay tròn day 2 vào ngày 28/3/2026, Dũng nói với ê-kíp là ‘làm nữa không mọi người?’ Mọi người bảo là ‘chơi’! Dũng tự cảm nhận bản thân mình có nhiều điều cần phải cải thiện, điều thiếu sót, Dũng cũng chỉ là một người bình thường nhưng may mắn được nhiều người ủng hộ, cùng chung sức với Dũng làm những điều phi thường. Đối với Hoàng Dũng thì Xoay tròn day 3 là một điều phi thường, là concert có đông khán giả nhất của Hoàng Dũng. Từ khi quyết định mình sẽ làm Day 3 và tới tận 2h40 sáng ngày hôm nay, khi bước xuống khỏi sân khấu tổng duyệt, Dũng vẫn rất lo, không biết concert có trọn vẹn hay không. Dũng cảm thấy rất may mắn khi được làm cùng các anh em, được mọi người đón nhận và có gia đình đến xem concert. Cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều!”.