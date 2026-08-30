Hoàng Rob gây bất ngờ khi song tấu guitar điện cùng Hoàng Dũng

Sau khi tập 9 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng, tiết mục Chiến của Nhà Rực Rỡ nhận được nhiều sự chú ý. Bên cạnh phần thể hiện chung của Thanh Duy, Thỏ (Da LAB), Will, Hoàng Dũng và Hoàng Rob, khán giả cũng quan tâm đến sự thay đổi về hình ảnh, nhạc cụ và phong cách trình diễn của Hoàng Rob.

Hoàng Rob và Hoàng Dũng có màn song tấu guitar điện trên sân khấu.

Ở Công diễn 3, nam nghệ sĩ xuất hiện với guitar điện, khác với hình ảnh gắn liền với violin trước đó. Đáng chú ý, Hoàng Rob cùng Hoàng Dũng có màn song tấu guitar điện, trở thành một trong những điểm nhấn của tiết mục.

Sự thay đổi này tiếp tục nối dài chuỗi những màu sắc khác nhau mà Hoàng Rob thể hiện qua các vòng thi. Nếu ở những công diễn trước, anh được nhớ đến với violin hoặc keytar thì lần này, nam nghệ sĩ lựa chọn guitar điện và phong cách mang nhiều năng lượng hip hop hơn.

Việc liên tục thay đổi nhạc cụ cũng khiến nhiều khán giả chú ý. Hoàng Rob vốn được biết đến nhiều với vai trò nghệ sĩ violin, nhưng tại chương trình, anh không chỉ giới hạn mình ở nhạc cụ quen thuộc. Từ violin, keytar đến guitar điện, mỗi lần xuất hiện anh đều thử nghiệm một cách thể hiện khác.

Hoàng Rob tiếp tục thay đổi hình ảnh và nhạc cụ qua từng công diễn.

Bên cạnh khả năng chơi nhạc cụ, Hoàng Rob cũng tiếp tục đảm nhận phần hát trong các công diễn. Theo những phản hồi được chia sẻ sau chương trình, giọng hát của nam nghệ sĩ nhận được sự quan tâm khi anh vẫn duy trì phần thể hiện ổn định dù xuất phát điểm được công chúng biết đến nhiều hơn ở lĩnh vực violin.

Trong tiết mục Chiến, hình ảnh của Hoàng Rob cũng thay đổi so với các vòng trước. Nam nghệ sĩ xuất hiện với phong thái mạnh mẽ, phóng khoáng và nguồn năng lượng khác với những phần trình diễn thiên về cảm xúc trước đó.

Không chỉ tham gia biểu diễn, Hoàng Rob còn góp phần xây dựng concept tổng thể cho tiết mục. Anh lựa chọn bối cảnh một công viên giải trí bỏ hoang để phát triển câu chuyện về những con người muốn bước ra khỏi vòng lặp quen thuộc, tìm kiếm một phiên bản khác của chính mình.

Ý tưởng này được xây dựng dựa trên chủ đề “Vòng xoay ngựa gỗ” của công diễn. Thay vì chỉ khai thác hình ảnh vui nhộn thường thấy ở công viên giải trí, tiết mục sử dụng không gian bỏ hoang để tạo sắc thái khác biệt và làm nền cho tinh thần của ca khúc.

Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ trước sự biến hóa của Hoàng Rob qua các công diễn.

Sau ba công diễn, sự biến hóa đang trở thành một trong những điểm dễ nhận thấy trong hành trình của Hoàng Rob tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Nam nghệ sĩ liên tục thay đổi từ nhạc cụ, hình ảnh đến cách thể hiện trên sân khấu.

Nếu ở những vòng đầu, khán giả dễ nhận diện Hoàng Rob qua violin và phong cách biểu diễn giàu cảm xúc, thì đến Công diễn 3, hình ảnh guitar điện cùng tinh thần mạnh mẽ cho thấy một hướng đi khác.

Màn song tấu với Hoàng Dũng vì thế không chỉ là chi tiết tạo điểm nhấn trong Chiến mà còn cho thấy cách Hoàng Rob chủ động mở rộng phạm vi trình diễn tại chương trình.

Từ violin, keytar đến guitar điện, Hoàng Rob đang cho thấy nỗ lực làm mới bản thân qua từng vòng thi thay vì lặp lại hình ảnh quen thuộc. Đây cũng là yếu tố giúp nam nghệ sĩ tiếp tục nhận được sự chú ý sau Công diễn 3.