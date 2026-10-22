Khi Mặt Nạ Hạ Xuống: Điền Hi Vi lại vào “tâm bão” kẻ khen, người chê

Khi Mặt Nạ Hạ Xuống cuốn người xem ngay từ những tập đầu tiên nhờ kịch bản giật gân, xoay quanh màn tráo đổi thân phận đầy nguy hiểm. Bộ phim mở ra câu chuyện sóng gió về A Sửu, một cô gái thuộc tầng đáy xã hội, vốn phải chịu đựng vô và bất công và áp bức. Nhờ có diện mạo giống tiểu thư Vi Nhiễm của nhà Hầu phủ, A Sửu bị ép đóng thế làm cô dâu xung hỉ, gả vào phủ Quốc công để cứu sống Lục Trác (Nghiêm An thủ vai), vị thiếu gia đang lúc thập tử nhất sinh. Trong khi đó, tiểu thư thật sự là Vi Nhiễm phải ẩn mình dưới danh phận khác là Quân Đại để thực hiện các kế hoạch riêng.

Poster phim Khi Mặt Nạ Hạ Xuống.

Sự sáng tạo giữa yếu tố nguy hiểm cung đấu, âm mưu quyền lực cùng tuyến tình cảm triết lý giữa các vật đã giúp tác sản phẩm tạo nên cú huých lớn, thu hút lượng người xem đông đảo ngay từ khi mở màn. Chỉ sau 4 ngày lên sóng phim đã phá 3 kỷ lục: Thu hút 33 thương hiệu quảng cáo, trở thành tác phẩm có nữ chính dẫn dắt sở hữu số lượng thương hiệu quảng cáo cao nhất trên Youku trong ba năm qua; Đạt mức nhiệt độ 9.000 điểm chỉ sau 26 giờ phát sóng, trở thành tác phẩm nhanh nhất năm 2026 chạm tới cột mốc này trên nền tảng Youku; Sau 48 giờ, phim tiếp tục vượt mốc 10.000 điểm nhiệt độ, lập thêm kỷ lục về tốc độ đạt thành tích này trong năm nay.

Điền Hi Vi và Nghiêm An trong Khi Mặt Nạ Hạ Xuống.

Mặc dù phim hái được những con số ấn tượng, tâm điểm của mọi sự chú ý lại xoáy vào nữ diễn viên Điền Hi Vi khi cô đảm nhận đồng thời hai nhân vật có tính cách và số phận hoàn toàn đối lập. Một nhân vật thể hiện kỹ năng sống sâu sắc, khát vọng vươn lên từ trong khó khắn trái ngược với một vai diễn có xuất thân quyền quý. Hai vai diễn đã đặt ra bài toán khó cho năng lực diễn xuất của nữ diễn viên trẻ.

Một bộ phận khán giả dành nhiều lời khen thưởng cho nỗ lực bứt phá khỏi hình tượng “mỹ nhân ngọt ngào” quen thuộc của Điền Hi Vi, đánh giá cao sự tiến bộ của cô trong các phân cảnh tâm lý phức tạp. Họ cho rằng cô ấy đã diễn đạt được sự tương phản giữa hoàn cảnh cam chịu, mệt mỏi của các cô gái tầng lớp thấp và sự đài các của một tiểu thư danh gia vọng tộc.

Tạo hình hai nhân vật chính trong Khi Mặt Nạ Hạ Xuống do Điền Hi Vi thủ vai gây nhiều tranh cãi

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít cư dân mạng và giới chuyên môn lại bày tỏ chưa hài lòng. Nhiều ý kiến ​​​​định nghĩa rằng biểu cảm cảm cơ mặt cũng như kỹ năng kiểm soát ánh mắt của Điền Hi Vi vẫn chưa đủ độ sâu để gánh vác hai nhân vật quá “nặng ký”. Trong nhiều phân cảnh yêu cầu chuyển biến tâm lý tinh tế, diễn xuất của cô bị đánh giá là còn cứng, chậm và chưa thực sự xác định được sự khác biệt của bản chất giữa hai nhân vật, ngoài việc thay đổi trang phục hay trang điểm.

Không dừng lại ở cuộc tranh luận về năng lực nhập vai, bộ phim và cá nhân Điền Hi Vi còn vấp phải vấn đề liên quan đến chiến dịch truyền thông quá đà. Việc chủ đề khen ngợi diễn xuất của cô xuất hiện với tần suất dày đặc trên các trang mạng xã hội ngay khi phim vừa phát sóng đã tạo nên một bộ phận khán giả cảm thấy bội thực. Nhiều người cho rằng ê-kíp đang sử dụng chiêu trò truyền thông nhằm tạo hiệu ứng ảo, vô tình gây ra phản ứng ngược và khiến họ khắt khe hơn khi đánh giá tác phẩm.

Bất chấp những luồng thảo luận chưa hồi kết, không thể phủ nhận Khi Mặt Nạ Hạ Xuống đang là một trong những dự án cổ trang đáng chú ý nhất hiện nay. Sức hút từ kịch bản kịch tính cùng những cuộc thảo luận xôn xao xung quanh Điền Hi Vi tiếp tục giúp bộ phim duy trì nhiệt độ cao trên các bảng xếp hạng, hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều điều bất ngờ trong các tập tiếp theo.