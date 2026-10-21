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Hé lộ phim Trung Quốc lập ba kỷ lục chỉ sau bốn ngày lên sóng

Thứ Tư, 06:00, 21/10/2026
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VOV.VN - Bộ phim cổ trang Trung Quốc Khi Mặt Nạ Hạ Xuống gây chú ý khi nhanh chóng tạo sức hút trên mạng xã hội, đồng thời vấp phải nhiều tranh cãi về kịch bản và cách xây dựng nhân vật. Sự góp mặt của Điền Hi Vi cùng những tình tiết báo thù, thân phận tráo đổi khiến tác phẩm trở thành chủ đề được bàn luận.

Chỉ sau bốn ngày lên sóng, bộ phim cổ trang Trung Quốc Khi Mặt Nạ Hạ Xuống, với sự tham gia của Điền Hi Vi và Nghiêm An, đã nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh những thành tích ấn tượng, tác phẩm cũng gây tranh luận về diễn xuất của dàn diễn viên và chất lượng kịch bản.

Theo thông tin được công bố, kể từ khi ra mắt ngày 16/10, bộ phim đã thiết lập ba thành tích đáng chú ý trên nền tảng Youku.

Thứ nhất, phim thu hút 33 thương hiệu quảng cáo, trở thành tác phẩm có nữ chính dẫn dắt sở hữu số lượng thương hiệu quảng cáo cao nhất trên Youku trong ba năm qua.

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Thứ hai, bộ phim đạt mức nhiệt độ 9.000 điểm chỉ sau 26 giờ phát sóng, trở thành tác phẩm nhanh nhất năm 2026 chạm tới cột mốc này trên nền tảng. Không dừng lại ở đó, sau khoảng 48 giờ, phim tiếp tục vượt mốc 10.000 điểm nhiệt độ, lập thêm kỷ lục về tốc độ đạt thành tích này trong năm nay.

Một trong những yếu tố góp phần tạo sức hút cho Khi Mặt Nạ Hạ Xuống là sự xuất hiện của Điền Hi Vi trong vai nữ chính. Nữ diễn viên gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật, được người hâm mộ ưu ái gọi là “búp bê phim cổ trang”. Trong khi đó, nam chính Nghiêm An cũng nhận được sự chú ý nhờ diện mạo điển trai. Trước đây, anh từng được lựa chọn làm gương mặt đại diện nổi bật của nhóm nhạc Hàn Quốc Pentagon.

Về nội dung, phim xoay quanh A Sửu, một cô gái có địa vị thấp kém, làm công việc thu gom và xử lý chất thải của con người. Vì xuất thân nghèo hèn, cô thường xuyên bị người khác khinh miệt, bắt nạt. Cuộc đời A Sửu rẽ sang hướng khác khi cô được lựa chọn làm cô dâu thế thân cho Ngụy Dao, một tiểu thư quý tộc có ngoại hình gần như giống hệt mình. Cô được gả cho Lục Trác, người thừa kế phủ công tước, với hy vọng cuộc hôn nhân sẽ mang lại may mắn và giúp chàng trai hồi phục bệnh tình.

Tuy nhiên, Lục Trác bất ngờ tỉnh lại và muốn hủy hôn sau khi phát hiện người vợ mình cưới không phải Ngụy Dao thật. Biết tiếng Ngụy Dao vốn độc ác, chàng càng thêm nghi ngờ cô dâu mới. Trong khi đó, Ngụy Dao thật biết tin Lục Trác đã hồi phục và bắt đầu tìm cách giành lại thân phận cùng cuộc hôn nhân vốn thuộc về mình.

he lo phim trung quoc lap ba ky luc chi sau bon ngay len song hinh anh 2

Để bảo vệ vị trí vừa có được, A Sửu buộc phải đối mặt với những âm mưu trong phủ công tước, từng bước xây dựng thế lực và tìm cách chinh phục trái tim người chồng. Những tình tiết liên tiếp đảo chiều cùng cuộc đấu trí giữa các nhân vật trở thành điểm nhấn của bộ phim.

Dù đạt được những thành tích đáng kể, Khi Mặt Nạ Hạ Xuống vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt liên quan đến diễn xuất của một số diễn viên, trong đó có Điền Hi Vi, cũng như chất lượng kịch bản. Không thể phủ nhận bộ phim liên tục đưa người xem vào những tình huống giàu cảm xúc, tạo kịch tính nhằm duy trì sức hút. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng tác phẩm phụ thuộc quá nhiều vào công thức chiều lòng người xem quen thuộc.

Các tình tiết trả thù, màn phản đòn khiến đối thủ bẽ mặt và những cú đảo chiều bất ngờ được sử dụng liên tiếp để tạo cảm giác thỏa mãn tức thời. Trong khi đó, tính logic và độ thuyết phục của diễn biến câu chuyện chưa được đầu tư tương xứng.

Sự đối lập giữa thành tích phát sóng nổi bật và những tranh luận về nội dung cho thấy sức hút của Khi Mặt Nạ Hạ Xuống không chỉ đến từ dàn diễn viên có ngoại hình nổi bật, mà còn nằm ở những tình tiết gây tò mò, liên tục tạo chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

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Anne Hathaway hóa thân người phụ nữ bí ẩn, hé lộ những góc khuất trong “Verity”

VOV.VN - Từ biểu tượng thời trang của “The Devil Wears Prada” đến người phụ nữ bí ẩn trong “Verity: Bí mật bị chôn vùi”, Anne Hathaway tiếp tục khiến khán giả chú ý khi liên tục biến hóa trên màn ảnh. Năm 2026 đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi của nữ minh tinh với nhiều dự án điện ảnh thuộc những thể loại khác nhau.

Phương Cúc/VOV.VN
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