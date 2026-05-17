Không thể liên lạc Scarlett Johansson đúng lúc phim mới gây sốt ở Cannes

Đạo diễn James Gray gây chú ý tại Liên hoan phim Cannes khi cố gắng gọi điện FaceTime cho Scarlett Johansson để cô cùng chứng kiến khoảnh khắc bộ phim “Paper Tiger” nhận tràng pháo tay kéo dài 7 phút sau buổi công chiếu. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã không nghe máy vì đang bận quay phần làm lại của “The Exorcist”.

Trong đoạn khoảnh khắc được chia sẻ tại sự kiện, James Gray tỏ ra tiếc nuối khi cuộc gọi chuyển sang hộp thư thoại. Ông lắc đầu đầy hài hước và chỉ vào chiếc điện thoại trước sự chứng kiến của khán giả trong khán phòng.

Dù Scarlett Johansson không thể có mặt tại miền Nam nước Pháp, hai diễn viên chính của phim là Miles Teller và Adam Driver vẫn xuất hiện trên thảm đỏ Cannes cùng đạo diễn James Gray. Bộ đôi thu hút sự chú ý khi ký tặng và chụp ảnh với người hâm mộ tại liên hoan phim.

Sau phần chiếu phim, James Gray chủ động điều phối phần chào khán giả, lần lượt nhường sự chú ý cho các diễn viên chính. Đạo diễn cũng gửi lời phát biểu xúc động trước đông đảo khách mời gồm giới làm phim, lãnh đạo hãng phim và người yêu điện ảnh.

“Điện ảnh cần các bạn hơn bao giờ hết”, James Gray nói. Ông cho rằng Cannes vẫn giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh liên hoan phim năm nay thiếu vắng nhiều bom tấn từ các hãng phim lớn của Hollywood.

“Paper Tiger” là bộ phim thứ sáu của James Gray được công chiếu tại Cannes, sau các tác phẩm “Armageddon Time”, “The Immigrant”, “Two Lovers”, “We Own the Night” và “The Yards”. Nhà làm phim từng tham gia ban giám khảo Cannes 2019.

Tại sự kiện, James Gray chia sẻ ông luôn xúc động mỗi lần trở lại Cannes vì nơi đây gắn với nhiều kỷ niệm trong sự nghiệp. Đạo diễn cũng hài hước nói rằng râu của mình đã bạc hơn nhiều kể từ những lần đầu tham dự liên hoan phim.

“Paper Tiger” là dự án đầu tiên của James Gray kể từ “Armageddon Time” ra mắt năm 2022. Bộ phim lấy bối cảnh năm 1986, xoay quanh hai anh em Irwin và Gary Pearl. Trong phim, Irwin do Miles Teller thủ vai là một người đàn ông của gia đình vô tình chọc giận mafia Nga sau khi chứng kiến hoạt động phạm pháp. Gary, cựu cảnh sát do Adam Driver đảm nhận, tìm cách giúp anh trai nhưng cả hai ngày càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy bạo lực.

Trước đó, khi công bố danh sách phim tranh giải hồi tháng 4, Giám đốc nghệ thuật Cannes Thierry Frémaux cho biết ban tổ chức vẫn nỗ lực đưa “Paper Tiger” vào cuộc đua Cành cọ vàng vì dự án gặp nhiều vấn đề hợp đồng phức tạp. Đến cuối tháng 4, bộ phim chính thức được bổ sung vào danh sách tranh giải.

Sau buổi công chiếu, “Paper Tiger” nhận nhiều phản ứng khác nhau từ giới phê bình. Cây bút Owen Gleiberman của Variety đánh giá James Gray là đạo diễn tài năng nhưng cho rằng bộ phim vẫn tồn tại những hạn chế trong kịch bản.