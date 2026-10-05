Sao Mai 2026 mở màn: Hai thí sinh dừng bước ngay đêm thi đầu tiên

Liveshow 1 Vòng Chung kết Sao Mai 2026 với chủ đề “Khởi động” diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và các nền tảng số. 16 thí sinh bước vào đêm thi loại trực tiếp đầu tiên, mỗi người được tự chọn tác phẩm phù hợp với sở trường và định hướng âm nhạc của mình.

16 thí sinh bước vào đêm thi loại trực tiếp đầu tiên.

Các tiết mục đều được trình diễn cùng ban nhạc chơi live, không sử dụng bản thu dự phòng và không có hậu kỳ âm thanh. Trong khoảng ba phút rưỡi trên sân khấu, thí sinh phải đồng thời xử lý giọng hát, phối hợp với ban nhạc và làm chủ áp lực của chương trình truyền hình trực tiếp.

Sao Mai 2026 mở màn với “Mời trầu” của Mai Thu Hương.

Đáng chú ý, gần một nửa số thí sinh lựa chọn những tác phẩm mang chất liệu dân gian, văn học cổ điển hoặc tín ngưỡng bản địa. Mai Thu Hương thể hiện “Mời trầu” của Võ Thái Anh phổ thơ Hồ Xuân Hương, trong khi Nguyễn Thùy Dương chọn “Cung đàn Thúy Kiều” của Ngọc Thịnh.

Đoàn Linh gây chú ý với liên khúc “Sen hồng hư không” và “Tứ phủ”, khai thác màu sắc dân gian đương đại.

Nguyễn Xuân Dũng thể hiện liên khúc “Áo mùa đông” - “Hướng về Hà Nội” trong đêm mở màn Sao Mai 2026.

Đoàn Linh kết hợp “Sen hồng hư không” của Trần Tiến với “Tứ phủ” của Hồ Hoài Anh. Phạm Thùy Linh mang đến liên khúc “Con sâu khóc hoài” và “Bài ca trên núi”, khai thác chất liệu dân ca H’Mông Đen và âm hưởng núi rừng. Các ca khúc “Chàng vinh quy”, “Lời ru”, “Tò vò” cũng tiếp tục tạo nên màu sắc dân gian trong đêm thi.

Ở mảng thính phòng và ca khúc cách mạng, Nguyễn Xuân Dũng thể hiện liên khúc “Áo mùa đông” - “Hướng về Hà Nội”, Hoàng Văn Hiệp chọn “Bài ca đảo Bạch Long Vĩ”, còn Lê Quốc Phú thể hiện “Truyền thuyết Hồ Gươm”.

Đỗ Hải Đăng được NSƯT Quang Hào ghi nhận ở cách đặt để và xử lý cảm xúc trong ca khúc “Xin đừng lặng im”.

Nhóm thí sinh theo đuổi màu sắc trẻ trung, đương đại mang đến các ca khúc như “Cuốn mãi trôi xa tan đi”, “Yêu cho đáng”, “Xin đừng lặng im”, “Chốn sa mạc”, “Sẽ về với nhau” và “Phật quang phổ chiếu”.

Sau mỗi bốn phần trình diễn, Hội đồng Giám khảo đưa ra nhận xét trực tiếp. NSND Tấn Minh, Trưởng ban Giám khảo, đánh giá nhiều thí sinh đã biết “thổi hồn tươi mới vào những tác phẩm kinh điển đã quen thuộc”. Ông dành lời khen “giọng hát trời cho” cho Hoàng Văn Hiệp và Lê Quốc Phú, đồng thời cho rằng cả hai cần quyết liệt hơn trong cách trình diễn.

H’Vi Ktla được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao về khả năng cảm bài và nội lực trong giọng hát.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong ấn tượng với H’Vi Ktla và đánh giá cao quãng trầm của Hoàng Thu Hà. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn dành thiện cảm cho giọng hát Đoàn Linh, xem đây là một nhân tố đáng chú ý của dòng dân gian đương đại. NSƯT Quang Hào ghi nhận tư duy xử lý cảm xúc của Đỗ Hải Đăng, còn Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy đánh giá cao kỹ thuật thanh nhạc của Nguyễn Xuân Dũng.

Bên cạnh lời khen, các giám khảo cũng chỉ ra những điểm cần cải thiện. Phạm Thùy Linh được góp ý cần xử lý kỹ thuật luyến láy dân gian sâu hơn, Nguyễn Thùy Dương cần làm rõ hơn màu sắc dân gian, trong khi hai bản phối theo hướng funky của Bùi Nguyễn Bảo Anh và Phạm Hải Anh được nhận xét cần chặt chẽ, cuốn hút hơn.

Đêm đầu tiên của Vòng Chung kết Sao Mai 2026 khép lại với hai thí sinh Hoàng Văn Hiệp và Nguyễn Thùy Dương phải dừng cuộc chơi.

Khép lại Liveshow 1, Hoàng Văn Hiệp và Nguyễn Thùy Dương là hai thí sinh phải chia tay chương trình do đêm thi không có vòng vớt. 14 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục tranh tài tại Liveshow 2, dự kiến phát sóng lúc 21h ngày 11/10 trên VTV3 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.