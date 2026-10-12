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Kỳ Duyên đối đầu Lan Ngọc và Chi Pu trong “Chị chị em em 3”

Thứ Hai, 14:14, 12/10/2026
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VOV.VN - Trailer chính thức của Chị chị em em 3 vừa được giới thiệu, hé lộ mối quan hệ chồng chéo giữa 5 nhân vật do Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh, Kỳ Duyên, Chi Pu và Steven Nguyễn đảm nhận. Trong đó, Quốc Anh trở thành tâm điểm của hàng loạt xung đột tình cảm giữa ba người phụ nữ.

Mở đầu trailer Chị chị em em 3 là cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình Văn Tài (Quốc Anh) và Thị Mầu (Kỳ Duyên) để bàn chuyện cho đôi trẻ chính thức qua lại, mở ra khả năng về một đám cưới trong tương lai.

 

Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng trở nên phức tạp khi Thị Nương (Chi Pu) xuất hiện và trách móc Văn Tài: “Sao phải vội thế?”, cho thấy giữa hai người dường như đã tồn tại một mối quan hệ từ trước.

ky duyen doi dau lan ngoc va chi pu trong chi chi em em 3 hinh anh 1
Kỳ Duyên vào vai Thị Mầu trong Chị chị em em 3.

Không dừng lại ở đó, ánh mắt của Văn Tài còn hướng về Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), người phụ nữ gắn với anh trong quá khứ. Câu nói “Mười lăm năm rồi nhỉ” của Thị Liễu gợi mở một mối liên hệ kéo dài nhiều năm giữa hai nhân vật.

Từ đây, Văn Tài đứng giữa ba người phụ nữ: Thị Mầu - người được hai gia đình tác thành, Thị Nương - người dường như đã có những hứa hẹn với anh và Thị Liễu - người xuất hiện từ quá khứ.

Trailer cũng cho thấy sự căng thẳng ngày càng tăng khi Thị Nương trực tiếp chỉ trích Văn Tài: “Anh khốn nạn với em, anh khốn nạn với chị Mầu, khốn nạn với cả chị Liễu nữa!”.

ky duyen doi dau lan ngoc va chi pu trong chi chi em em 3 hinh anh 2
Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, người có mối liên hệ với Văn Tài từ 15 năm trước.

Trong khi đó, Văn Cường (Steven Nguyễn) - chồng của Thị Liễu - cũng bị kéo vào vòng xoáy này. Anh công khai nói với cha của Văn Tài: “Cậu Tài quen vợ con”, khiến mối quan hệ giữa các nhân vật càng thêm rối ren.

Một diễn biến khác đáng chú ý là việc Thị Mầu đề nghị hợp tác với Văn Cường. Cô nói: “Tôi có một người chồng, anh có một cô vợ, và giờ họ yêu nhau. Tôi muốn họ phải trả giá”. Chi tiết này cho thấy Thị Mầu và Văn Cường cùng đứng trước nguy cơ bị phản bội và tìm đến nhau như những “đồng minh” trong cuộc đối đầu với Văn Tài và Thị Liễu.

Mối quan hệ giữa Thị Mầu và Thị Liễu cũng được hé lộ nhiều hơn. Trailer có cảnh Mầu tặng áo cho Liễu, nhưng sau đó lại rơi vào tình thế ê chề khi phát hiện người chị em thân thiết có quan hệ với người đàn ông mà mình dự định kết hôn.

ky duyen doi dau lan ngoc va chi pu trong chi chi em em 3 hinh anh 3
ky duyen doi dau lan ngoc va chi pu trong chi chi em em 3 hinh anh 4
Chi Pu vào vai Thị Nương, nhân vật quyết liệt theo đuổi tình yêu của mình.

Ở một diễn biến khác, Thị Nương thể hiện thái độ quyết liệt khi tuyên bố nếu cô không có được tình yêu của Văn Tài “thì không con nào có được”. Sau những cảnh tranh giành, đối đầu liên tiếp, trailer khép lại bằng khoảnh khắc Văn Cường bật khóc trước Thị Liễu và nói: “Những năm qua, tôi có yêu em mà”.

Qua những chi tiết được hé lộ, Chị chị em em 3 xoay quanh các mối quan hệ giữa tình yêu, lòng tin và sự phản bội của 5 nhân vật. Không gian Bắc Bộ xưa tiếp tục được sử dụng làm bối cảnh cho câu chuyện.

Phim do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Will Vũ sản xuất. Chị chị em em 3 được phân loại T18 và dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/10.

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Chi Pu, Kỳ Duyên và Ninh Dương Lan Ngọc đọ sắc

VOV.VN - Tối 23/9, showcase ra mắt dàn diễn viên phim điện ảnh “Chị chị em em 3”, quy tụ Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Steven Nguyễn cùng NSND Lê Khanh. Đây cũng là dịp ê-kíp công bố thêm thông tin về nhân vật, bối cảnh và câu chuyện của phần phim thứ ba.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: ĐPCC
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