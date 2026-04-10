Last Fire Crew kết hợp cùng EU ra mắt tác phẩm vũ đạo “NƯỚC”

“NƯỚC” là chương tiếp theo trong chiến dịch “Nhấn kết nối – Bật thay đổi” do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam khởi xướng, thuộc khuôn khổ sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway). Lấy cảm hứng từ ba nguyên tố Gió – Nước – Mặt trời, chiến dịch đặt trọng tâm vào vai trò của thế hệ trẻ trong hành trình chuyển đổi xanh, đồng thời tiếp cận các vấn đề khí hậu thông qua những hình thức sáng tạo gần gũi hơn với công chúng.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ EU tại Việt Nam, chia sẻ: “EU đã và đang đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua nhiều lĩnh vực hợp tác khác nhau. Trên hành trình đó, thế hệ trẻ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, từ sáng tạo nghệ thuật đến các sáng kiến trong cộng đồng, họ đang ngày càng chủ động thể hiện quan điểm và đóng góp vào các giải pháp cho những thách thức chung. Hành động vì khí hậu không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay chính sách, mà trước hết là câu chuyện của con người".

Theo ông Julien Guerrier, thông qua những sáng kiến như "Nhấn kết nối – Bật thay đổi", có thể thấy cách sáng tạo trở thành động lực để người trẻ tham gia, thể hiện và dẫn dắt. EU tự hào đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trong hành trình hướng tới một tương lai xanh và bền vững hơn.

Nếu trước đó “GIÓ” mở ra tinh thần chuyển động và đổi mới, “NƯỚC” đi sâu hơn vào một trạng thái khác: sự thích ứng linh hoạt và nội lực bền bỉ. Không mang tính bùng nổ, nguyên tố nước hiện diện theo cách âm thầm, lặng lẽ len lỏi, không ngừng biến đổi và luôn tìm được hướng đi. Tinh thần đó trở thành nền tảng cho cách tác phẩm được hình thành.

Các vũ công không cố gắng tái tạo hình ảnh của nước, mà chuyển hóa đặc tính của nguyên tố này thành những chuyển động tinh tế của cơ thể. Qua đó, tác phẩm làm nổi bật vai trò của thế hệ trẻ trong việc thúc đẩy những thay đổi, thông qua sự cộng hưởng của những nỗ lực chung và liên tục.

Trong cấu trúc biên đạo của “NƯỚC”, các chuyển động không dừng lại ở biểu đạt cá nhân, mà được phát triển dựa trên sự tương tác và đồng nhịp của tập thể. Từ những chuyển động nhỏ, dòng chảy được hình thành, tích lũy và lan rộng, gợi mở một cách nhìn rằng những thay đổi lớn không đến từ một nỗ lực đơn lẻ, mà từ sự chung tay của các cộng đồng, thế hệ liên ngành.

Không chỉ dừng lại ở một tác phẩm nghệ thuật, tinh thần của “NƯỚC” cũng phản ánh cách EU và Việt Nam đang tiếp cận các thách thức toàn cầu. Mối quan hệ này được xây dựng trên nền tảng tin cậy, hợp tác và thấu hiểu bối cảnh địa phương. Cũng như nước luôn thích ứng và kết nối, sự hợp tác này quy tụ tri thức, sáng kiến đổi mới và trách nhiệm chung trước bài toán khí hậu phức tạp, hướng tới các chuyển đổi bền vững trong dài hạn.

Chiến dịch “Nhấn kết nối – Bật thay đổi” với thông điệp “Hành động vì khí hậu, Kiến tạo tăng trưởng xanh – EU và thế hệ trẻ Việt Nam đồng hành vì tương lai bền vững” được thể hiện qua các sáng tạo nghệ thuật của ca sĩ WEAN và marzuz, nhóm nhảy Last Fire, và Fustic.Studio hợp tác cùng nghệ sĩ thị giác Bách Vũ.