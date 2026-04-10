中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Last Fire Crew kết hợp cùng EU ra mắt tác phẩm vũ đạo “NƯỚC”

Thứ Sáu, 22:08, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 10/4, Last Fire Crew, hợp tác cùng Liên minh châu Âu (EU), ra mắt tác phẩm vũ đạo “NƯỚC”. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ và đông đảo khán giả trẻ, đồng thời mở ra một cách tiếp cận mới về chủ đề biến đổi khí hậu.

“NƯỚC” là chương tiếp theo trong chiến dịch “Nhấn kết nối – Bật thay đổi” do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam khởi xướng, thuộc khuôn khổ sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway). Lấy cảm hứng từ ba nguyên tố Gió – Nước – Mặt trời, chiến dịch đặt trọng tâm vào vai trò của thế hệ trẻ trong hành trình chuyển đổi xanh, đồng thời tiếp cận các vấn đề khí hậu thông qua những hình thức sáng tạo gần gũi hơn với công chúng.

Tác phẩm vũ đạo “NƯỚC”.

 

Ông Julien Guerrier, Đại sứ EU tại Việt Nam, chia sẻ: “EU đã và đang đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua nhiều lĩnh vực hợp tác khác nhau. Trên hành trình đó, thế hệ trẻ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, từ sáng tạo nghệ thuật đến các sáng kiến trong cộng đồng, họ đang ngày càng chủ động thể hiện quan điểm và đóng góp vào các giải pháp cho những thách thức chung. Hành động vì khí hậu không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay chính sách, mà trước hết là câu chuyện của con người".

last fire crew ket hop cung eu ra mat tac pham vu dao nUOc hinh anh 1
Ông Julien Guerrier, Đại sứ EU tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện 

Theo ông Julien Guerrier, thông qua những sáng kiến như "Nhấn kết nối – Bật thay đổi", có thể thấy cách sáng tạo trở thành động lực để người trẻ tham gia, thể hiện và dẫn dắt. EU tự hào đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trong hành trình hướng tới một tương lai xanh và bền vững hơn.

Nếu trước đó “GIÓ” mở ra tinh thần chuyển động và đổi mới, “NƯỚC” đi sâu hơn vào một trạng thái khác: sự thích ứng linh hoạt và nội lực bền bỉ. Không mang tính bùng nổ, nguyên tố nước hiện diện theo cách âm thầm, lặng lẽ len lỏi, không ngừng biến đổi và luôn tìm được hướng đi. Tinh thần đó trở thành nền tảng cho cách tác phẩm được hình thành.

last fire crew ket hop cung eu ra mat tac pham vu dao nUOc hinh anh 2
Trình diễn và ra mắt tác phẩm vũ đạo “NƯỚC”

Các vũ công không cố gắng tái tạo hình ảnh của nước, mà chuyển hóa đặc tính của nguyên tố này thành những chuyển động tinh tế của cơ thể. Qua đó, tác phẩm làm nổi bật vai trò của thế hệ trẻ trong việc thúc đẩy những thay đổi, thông qua sự cộng hưởng của những nỗ lực chung và liên tục.

Trong cấu trúc biên đạo của “NƯỚC”, các chuyển động không dừng lại ở biểu đạt cá nhân, mà được phát triển dựa trên sự tương tác và đồng nhịp của tập thể. Từ những chuyển động nhỏ, dòng chảy được hình thành, tích lũy và lan rộng, gợi mở một cách nhìn rằng những thay đổi lớn không đến từ một nỗ lực đơn lẻ, mà từ sự chung tay của các cộng đồng, thế hệ liên ngành. 

last fire crew ket hop cung eu ra mat tac pham vu dao nUOc hinh anh 3
 Last Fire Crew, hợp tác cùng Liên minh châu Âu (EU), ra mắt tác phẩm vũ đạo "NƯỚC"

Không chỉ dừng lại ở một tác phẩm nghệ thuật, tinh thần của “NƯỚC” cũng phản ánh cách EU và Việt Nam đang tiếp cận các thách thức toàn cầu. Mối quan hệ này được xây dựng trên nền tảng tin cậy, hợp tác và thấu hiểu bối cảnh địa phương. Cũng như nước luôn thích ứng và kết nối, sự hợp tác này quy tụ tri thức, sáng kiến đổi mới và trách nhiệm chung trước bài toán khí hậu phức tạp, hướng tới các chuyển đổi bền vững trong dài hạn.

Chiến dịch “Nhấn kết nối – Bật thay đổi” với thông điệp “Hành động vì khí hậu, Kiến tạo tăng trưởng xanh – EU và thế hệ trẻ Việt Nam đồng hành vì tương lai bền vững” được thể hiện qua các sáng tạo nghệ thuật của ca sĩ WEAN và marzuz, nhóm nhảy Last Fire, và Fustic.Studio hợp tác cùng nghệ sĩ thị giác Bách Vũ.

Mai Trang/VOV.VN
Tag: Last Fire Crew EU liên minh châu âu tác phẩm vũ đạo nước Nhấn kết nối bật thay đổi biến đổi khí hậu WEAN marzuz nhóm nhảy
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Một mình chăm 3 con khi vợ vắng nhà, Đăng Khôi xoay xở ra sao?

VOV.VN - Lần đầu một mình chăm sóc 3 con trai với nhiều độ tuổi khác nhau, Đăng Khôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong Tập 1 “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026”. Nam ca sĩ chia sẻ lý do tham gia chương trình không chỉ để thử thách bản thân mà còn để có thêm thời gian gắn kết và thấu hiểu các con.

VOV.VN - Lần đầu một mình chăm sóc 3 con trai với nhiều độ tuổi khác nhau, Đăng Khôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong Tập 1 “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026”. Nam ca sĩ chia sẻ lý do tham gia chương trình không chỉ để thử thách bản thân mà còn để có thêm thời gian gắn kết và thấu hiểu các con.

Nhã Phương thon gọn, nhan sắc thăng hạng sau khi sinh con thứ ba

VOV.VN - Sau khi sinh con thứ ba, Nhã Phương nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, thần thái rạng rỡ và nhan sắc ngày càng mặn mà.

VOV.VN - Sau khi sinh con thứ ba, Nhã Phương nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, thần thái rạng rỡ và nhan sắc ngày càng mặn mà.

Lisa (BLACKPINK) chuẩn bị khuấy đảo Las Vegas với chuỗi concert đặc biệt

VOV.VN - Lisa (BLACKPINK) chuẩn bị ghi dấu mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành ngôi sao K-pop đầu tiên tổ chức chuỗi biểu diễn dài ngày tại Las Vegas. Chương trình mang tên Viva La Lisa dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 tại Colosseum ở Caesars Palace, một trong những sân khấu biểu diễn danh giá

VOV.VN - Lisa (BLACKPINK) chuẩn bị ghi dấu mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành ngôi sao K-pop đầu tiên tổ chức chuỗi biểu diễn dài ngày tại Las Vegas. Chương trình mang tên Viva La Lisa dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 tại Colosseum ở Caesars Palace, một trong những sân khấu biểu diễn danh giá

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt