Lê Dương Bảo Lâm “gục ngã” trước cú quay xe khó đoán của 2 ngày 1 đêm

Tập 102 2 ngày 1 đêm mùa 5 mang đến nhiều tình huống bất ngờ khi khán giả lần đầu trực tiếp tham gia ghi hình cùng các nghệ sĩ. Trong một thử thách kiến thức, Lê Dương Bảo Lâm trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trước màn “quay xe” ở câu hỏi cuối.

Chặng 2 chào đón sự trở lại của Võ Tấn Phát, Hữu Đằng và Song Luân. Cả ba xuất hiện trong vai những thực tập sinh ứng tuyển vào “Công ty du lịch 2 ngày 1 đêm”.

Lê Dương Bảo Lâm trở thành tâm điểm trong thử thách kiến thức của 2 Ngày 1 Đêm.

Sau thử thách “Tam sao thất bản”, các thành viên được chia thành ba đội. Đội “Chơi là thắng” gồm Trường Giang, Kiều Minh Tuấn và Võ Tấn Phát; đội “Vua trò chơi(s)” có Ngô Kiến Huy, Cris Phan và Hữu Đằng; trong khi HIEUTHUHAI, Song Luân và Lê Dương Bảo Lâm cùng thuộc đội “Con chim”.

Các đội tiếp tục tham gia thử thách “Gỡ rối tiếp sức”, trong đó từng thành viên phải ngân dài tên đội và tranh thủ gỡ những sợi dây điện bị cuộn vào nhau trước khi hết hơi. Kết quả, đội “Con chim” về nhất, “Chơi là thắng” đứng thứ hai và “Vua trò chơi(s)” xếp cuối.

Sau bữa trưa, các thành viên di chuyển đến Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu để tham gia phần thi trả lời câu hỏi liên quan đến chương trình và địa phương. Khán giả địa phương cũng được bổ sung vào các đội, tạo nên đội hình đông đảo.

Tại đây, Lê Dương Bảo Lâm trở thành tâm điểm ở câu hỏi cuối. Trước đó, chương trình liên tục đưa ra những phép tính, khiến các thành viên phải tập trung cao độ. Nam nghệ sĩ cũng chăm chú tính toán để tìm đáp án.

Tuy nhiên, khi mọi người đều cho rằng câu hỏi tiếp theo vẫn liên quan đến tính toán, chương trình bất ngờ chuyển sang hỏi về địa điểm ghi hình của tập 50.

HIEUTHUHAI, Song Luân và Lê Dương Bảo Lâm cùng đội “Con Chim” trong chặng 2.

Sự thay đổi đột ngột khiến Lê Dương Bảo Lâm đang tập trung tính toán phải “gục ngã”, tạo nên khoảnh khắc hài hước. Cuối phần thi, đội “Vua trò chơi(s)” lật ngược tình thế để giành hạng nhất, đội “Chơi là thắng” đứng thứ hai, còn “Con chim” về ba.

Trước bữa tối, ba đội tiếp tục bước vào thử thách chuyền nước tiếp sức. HIEUTHUHAI sử dụng quyền lợi “Tổng tài” để mang về lợi thế cho đội. Các thành viên phải lần lượt xoay vòi voi, vượt chướng ngại vật trên sàn trơn trượt và nhảy dây để đưa được nhiều nước nhất về cho đội mình.

Ở lượt cuối, HIEUTHUHAI, Võ Tấn Phát và Hữu Đằng đều nỗ lực mang về lượng nước đáng kể, khiến khoảng cách giữa các đội được thu hẹp và kết quả chưa thể ngã ngũ.

Tập 102 2 ngày 1 đêm mùa 5 sẽ phát sóng lúc 20h30 Chủ nhật, ngày 27/9/2026 trên HTV7 và 20h40 trên các nền tảng trực tuyến của chương trình.