Lee Byung-hun: “Tôi vẫn lo một ngày khán giả không còn muốn xem mình”

Lee Byung-hun là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hàn Quốc trên trường quốc tế. Anh từng xuất hiện trong “G.I. Joe”, “I Saw the Devil”, “Squid Game” và mới đây gây chú ý với “No Other Choice”. Trong cuộc trò chuyện, nam diễn viên nói về sức lan tỏa của văn hóa Hàn Quốc, nhân vật Man-su, những vai phản diện và nỗi bất an phía sau ánh hào quang.

Diễn viên Lee Byung-hun

Văn hóa Hàn Quốc và sức ảnh hưởng toàn cầu

Phóng viên: Văn hóa Hàn Quốc chưa bao giờ có sức ảnh hưởng lớn như hiện nay. Là một nghệ sĩ đứng ở trung tâm của làn sóng này, khi nào anh cảm nhận rõ nhất sự thay đổi?

Lee Byung-hun: Tôi thực sự nhận ra rằng văn hóa Hàn Quốc đã đi được một chặng đường rất dài.

Tôi từng tham gia nhiều hoạt động quảng bá quốc tế trước đây, nhưng lần này hoàn toàn khác. “Squid Game” vốn đã rất lớn, nhưng cảm giác hiện tại còn mạnh hơn.

Có rất nhiều người trên thế giới lần đầu biết đến nội dung Hàn Quốc qua những bộ phim như “Crash Landing on You”. Tất nhiên, điều đó khiến tôi rất vui. Nhưng thành thật mà nói, đôi khi tôi cũng thấy hơi đáng sợ. Có những lúc tôi không biết phải tiếp nhận tất cả những điều đó như thế nào.

Phóng viên: Khán giả quốc tế dường như không tìm đến phim Hàn chỉ vì sự mới lạ. “Squid Game” trở thành câu chuyện về bất bình đẳng, cạnh tranh và những nỗi lo của xã hội hiện đại. Theo anh, điều gì khiến những câu chuyện đó vượt qua được ranh giới văn hóa?

Lee Byung-hun: Trong “No Other Choice”, Man-su làm việc trong ngành công nghiệp giấy, một lĩnh vực đang dần biến mất.

Theo một cách nào đó, anh ấy khiến tôi nghĩ đến Charlie Chaplin trong “Modern Times”. Đó là một con người đang cố gắng theo kịp một thế giới ngày càng cơ giới hóa.

Đến cảnh cuối, Man-su phải đối diện với một hệ thống được vận hành bằng trí tuệ nhân tạo mà anh ấy hoàn toàn không thể thích nghi. Anh ấy trông rất lạc lõng, như thể không biết phải đi đâu hay làm gì tiếp theo.

Thành thật mà nói, tôi nghĩ các rạp chiếu phim ngày nay cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Ngành công nghiệp điện ảnh cũng vậy.

Lee Byung-hun trong một cảnh phim “No Other Choice”. (Ảnh: CJ)

“Man-su không phải người đặc biệt”

Phóng viên: Những không gian từng giữ vị trí trung tâm trong đời sống văn hóa đang dần bị đẩy ra ngoài. Khán giả thay đổi, cách chúng ta trải nghiệm câu chuyện cũng thay đổi. Đó là lý do “No Other Choice” có cảm giác rất gần với thời đại này. Cảnh nào khiến anh nhớ nhất khi quay phim?

Lee Byung-hun: Cảnh phỏng vấn xin việc đầu tiên và cảnh phỏng vấn cuối cùng. Tôi rất thích hai cảnh đó vì chúng gần như đối lập hoàn toàn.

Bên trong, Man-su bị nhấn chìm bởi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng bên ngoài, anh ấy cố gắng tỏ ra bình tĩnh và tự tin, như thể mọi thứ vẫn ổn.

Tôi thấy sự đối lập đó rất thú vị.

Phóng viên: Điều gì khiến Man-su trở thành một nhân vật đáng nhớ?

Lee Byung-hun: Tôi chưa bao giờ nghĩ Man-su là một người đặc biệt.

Điều thực sự khiến tôi suy nghĩ không phải là việc chứng kiến một người tốt trở thành quái vật. Mà là nhìn một người bình thường, tử tế, từng bước thuyết phục bản thân rằng có lẽ anh ta có thể làm những điều mà trước đó chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng làm.

Đó mới là điều ở nhân vật khiến tôi nhớ lâu.

Phóng viên: Có lẽ điều đáng sợ nhất khi nhìn Man-su không phải là nghĩ “người đó khác mình”, mà là “biết đâu một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành như anh ta”?

Lee Byung-hun: Tôi không nghĩ sự đồng cảm xuất hiện khi chúng ta nhìn thấy một điều gì đó phi thường.

Nó xuất hiện khi bạn nhìn thấy một con người ở thời điểm yếu đuối nhất và bất chợt nghĩ: “Tôi biết cảm giác đó”. Bạn nhìn thấy nỗi sợ, sự tuyệt vọng của họ và bằng cách nào đó nhận ra chính mình trong đó. Đó là điều khiến Man-su trở nên đau lòng.

“Tôi không cần trở thành quái vật để đóng vai phản diện”

Phóng viên: Khi đọc kịch bản “No Other Choice”, điều gì khiến anh quyết định tham gia?

Lee Byung-hun: Khi đọc kịch bản lần đầu, tôi cười rất nhiều. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất với tôi vẫn là mình có thực sự thích thú khi đọc nó hay không.

Phóng viên: Anh từng đóng nhiều nhân vật phản diện phức tạp. Những vai diễn đó có thay đổi cách anh tiếp cận nhân vật không?

Lee Byung-hun: Mọi người thường nghĩ diễn viên lấy rất nhiều chất liệu từ trải nghiệm cá nhân. Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng tôi sử dụng những trải nghiệm đó ít hơn mọi người tưởng.

Chúng tôi lấy những cảm xúc từng trải qua trong cuộc sống - sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng, bất cứ điều gì - rồi khuếch đại chúng lên. Làm cho chúng lớn hơn, sâu hơn và mãnh liệt hơn. Bởi nếu chỉ có thể diễn từ những gì mình thực sự trải qua thì sao?

Chẳng lẽ muốn đóng một kẻ phản diện, tôi phải trở thành một con quái vật thực sự?

Khi con trai hỏi: “Bố đã làm gì vậy?”

Phóng viên: Anh từng chia sẻ về phản ứng của con trai khi xem những vai diễn của bố. Điều đó có khiến anh nhìn nghề diễn theo một cách khác?

Lee Byung-hun: Khi xem “KPop Demon Hunters”, con trai tôi từng hỏi: “Bố là ai vậy?” Tôi nói với con: “Con biết người bước ra từ ngọn lửa không? Đó là bố”.

Ban đầu, con tôi còn cổ vũ nhân vật phản diện. Nhưng càng xem, thằng bé càng nhận ra: “À, người này thực sự rất xấu”. Cuối cùng, nó nhìn tôi và hỏi: “Bố, tại sao bố lại làm như vậy?”

Con trai tôi bây giờ đã đủ lớn để xem phim của bố. Điều khá kỳ lạ là thời gian gần đây tôi lại đóng vai phản diện ngày càng nhiều. Vì vậy, đôi khi tôi tự hỏi liệu con có nhìn tôi và nghĩ: “Khoan đã, bố mình thực sự là một diễn viên chuyên đóng vai phản diện sao?”

Từ Seoul đến Hollywood

Phóng viên: Anh đã đi qua rất nhiều hình tượng: Người hùng và kẻ phản diện, Hàn Quốc và Hollywood, một ngôi sao nổi tiếng và một con người dễ tổn thương phía sau màn ảnh. Anh nhìn lại hành trình đó như thế nào?

Lee Byung-hun: Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đó là những thế giới khác nhau. Tôi đơn giản chỉ cố gắng diễn từng vai một cách chân thật nhất có thể.

Phóng viên: Ngày nay, anh được xem là một trong những gương mặt đại diện cho sự vươn ra thế giới của văn hóa Hàn Quốc. Con đường mà anh từng đi giữa Seoul và Hollywood cũng trở thành một cây cầu cho thế hệ diễn viên Hàn Quốc mới.

Lee Byung-hun: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người phải tìm được con đường của riêng mình. Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình trong từng thời điểm.

Phóng viên: Sau tất cả những gì đã đạt được, anh có còn lo lắng về tương lai?

Lee Byung-hun: Khi nghĩ đến khả năng mất tất cả, tôi vẫn luôn có cảm giác lo lắng. Tôi thường tự hỏi mình: Tôi còn có thể là một diễn viên mà mọi người muốn xem trong bao lâu nữa? Tôi có thể tiếp tục được khán giả quan tâm trong bao lâu? Những câu hỏi đó vẫn luôn ở đó.

Phóng viên: Có phải chính sự lo lắng ấy cũng khiến một diễn viên không ngừng tìm kiếm những vai diễn mới?

Lee Byung-hun: Có thể. Tôi nghĩ một diễn viên không thể chỉ dựa vào những gì mình đã làm được. Mỗi bộ phim đều là một lần bắt đầu lại. Mỗi nhân vật đều cho tôi một lý do để tiếp tục tò mò. Tôi vẫn muốn tìm hiểu xem mình có thể làm được gì khác.

Lee Byung-hun trong một cảnh phim “Squid Game” mùa 3. (Ảnh: Netflix)

Lee Byung-hun: “Mỗi bộ phim đều là một lần bắt đầu lại”

Ở Lee Byung-hun, thành công quốc tế không xóa đi cảm giác bất an. Ngược lại, càng đi xa, anh càng ý thức rõ rằng vị trí của một diễn viên luôn có thể thay đổi.Nhưng đó cũng có thể là động lực để anh tiếp tục tìm kiếm những vai diễn mới.

Từ những nhân vật phản diện đến những người đàn ông bình thường đang chống chọi với sự thay đổi của thời đại, Lee Byung-hun vẫn quan tâm đến một câu hỏi quen thuộc: Điều gì xảy ra với con người khi thế giới xung quanh họ không còn như trước?

Và có lẽ, đó cũng là điểm gặp nhau trong hành trình của một diễn viên đã đi qua Seoul, Hollywood và nhiều thế giới khác của điện ảnh.