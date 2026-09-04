Lisa BLACKPINK tiết lộ Dream viết về người yêu cũ: Tôi đã xin phép người ấy

Lisa BLACKPINK đang thu hút sự chú ý khi tiết lộ rằng cô đã đưa những trải nghiệm tình cảm trong quá khứ vào ca khúc solo của mình, và thậm chí đã trực tiếp xin phép đối phương trước khi phát hành bài hát đó. Tuy nhiên, vì cô không tiết lộ danh tính của người trong cuộc nên các fan đang không ngừng đưa ra những suy đoán.

Trong bộ phim tài liệu mới mang tên “Always Lalisa”, Lisa đã chia sẻ về thực tế khó khăn khi sống với tư cách một ngôi sao K-pop, nơi mà đời tư, đặc biệt là chuyện yêu đương, rất khó để công khai một cách tự do. Lisa nói: “Trong văn hóa K-pop, bạn không thể hẹn hò”, và cho biết nếu việc gặp gỡ ai đó bị paparazzi phát hiện, nó có thể gây ảnh hưởng đến mức độ nổi tiếng của cô và BLACKPINK.

Lisa. (Ảnh: Mediafine)

Lisa cũng tiết lộ rằng mình đã có vài mối tình trong quá khứ nhưng không hề công khai. Đó là vì cô không muốn chuyện tình cảm cá nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nổi tiếng của BLACKPINK. Trong quá trình trưởng thành của cá nhân song song với sự trưởng thành một nhóm nhạc nữ toàn cầu, cô luôn ý thức được rằng ngay cả cảm xúc cá nhân và đời tư cũng có thể liên quan đến giá trị thương hiệu của cả nhóm.

Phần thu hút sự chú ý nhất trong những chia sẻ của Lisa chính là câu chuyện về ca khúc “Dream” trong album solo đầu tay “Alter Ego” được phát hành vào năm 2025. Lisa tiết lộ rằng ca khúc này được lấy cảm hứng từ mối quan hệ với một người mà cô từng bí mật hẹn hò trong quá khứ. Đặc biệt, cô giải thích rằng trước khi công bố bài hát, cô đã trực tiếp liên lạc với người đó để xin phép liệu có thể đưa câu chuyện của mình vào bài hát hay không. Đối phương đã đồng ý với điều kiện là người hâm mộ không thể tìm ra danh tính của họ trong ca khúc.

“Dream” vốn được đánh giá là ca khúc bộc lộ những cảm xúc khá riêng tư trong album “Alter Ego”. Bài hát kể về nỗi nhớ nhung một người đã chia tay khi hồi tưởng về mối quan hệ cũ, và khao khát được gặp lại người mà trong thực tế không thể chạm tới, dù chỉ là trong giấc mơ. Với những đoạn hồi tưởng về một thời điểm cụ thể trong quá khứ cùng tâm trạng kiểu như “nếu không thể trở thành người yêu thì liệu có thể làm bạn hay không”. Ngay tại thời điểm phát hành “Dream”, đã có những suy đoán cho rằng đây là một bài hát dựa trên trải nghiệm thực tế. Khi các manh mối được đưa ra càng nhiều, việc người hâm mộ tự suy luận và tin rằng mình đang tiến gần đến đáp án lại trở thành một nội dung giải trí khác.

Lisa. (Ảnh: Kbizoom)

Lisa cũng lên tiếng phủ nhận việc người hâm mộ cho rằng họ đã tìm ra nhân vật chính trong bài hát. Cô mỉm cười và nói với ý nghĩa rằng dù người hâm mộ nghĩ mình đã tìm ra danh tính, nhưng thực tế không phải như vậy.

Chính vì lý do này, một số người đang liên tưởng đến mối quan hệ với Frédéric Arnault, người thường xuyên bị đồn đoán là người yêu của Lisa kể từ năm 2023 nhưng cả hai chưa bao giờ chính thức xác nhận là một cặp. Ngay cả những tin đồn chia tay lặp đi lặp lại trong năm nay cũng không phải là sự thật đã được xác nhận chính thức.

Do đó, những gì Lisa tiết lộ trong phim tài liệu là sự tồn tại của một mối tình bí mật trong quá khứ, bối cảnh sáng tác bài hát và việc cô đã nhận được sự đồng ý của đối phương, chứ không phải là danh tính của người đó. Thậm chí, với phát ngôn mang hàm ý rằng những suy đoán của người hâm mộ là sai lầm, sự tò mò xung quanh câu chuyện của bài hát càng trở nên lớn hơn.

“Always Lalisa” là bộ phim tài liệu ghi lại khoảng thời gian khi Lisa mở rộng phạm vi hoạt động với tư cách là một nghệ sĩ solo độc lập, tách biệt với các hoạt động của BLACKPINK. Bộ phim không chỉ ghi lại quá trình sản xuất album solo đầu tay “Alter Ego” mà còn bao gồm cả những thử thách với vai trò diễn viên và những trăn trở cá nhân khi sống như một ngôi sao toàn cầu.

Phim tài liệu “Always Lalisa” sẽ được công chiếu lần đầu thế giới tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) vào ngày 11/2026, và sẽ được trình chiếu giới hạn tại các rạp IMAX và một số rạp chiếu phim trên toàn thế giới từ ngày 12/10. Sau đó, bộ phim dự kiến sẽ được phát hành thông qua YouTube Premium.

“Alter Ego” là album đầu tay được ra mắt sau khi Lisa rời YG để tập trung vào hoạt động solo, đồng thời là tác phẩm mở rộng bản sắc âm nhạc và hình ảnh ngôi sao thông qua những bản ngã khác nhau.

“Dream” mang ý nghĩa lớn lao hơn một bài hát chia tay đơn thuần. Bởi nó hé lộ khoảng cách giữa hình ảnh Lisa trên sân khấu và một cá nhân đang yêu, đang chia tay và lưu giữ những ký ức đó thông qua âm nhạc. Dù cuối cùng danh tính người cô đã yêu vẫn không được tiết lộ, nhưng việc cô chuyển hóa trải nghiệm của mình thành nghệ thuật trong khi vẫn xin phép đối phương cho thấy điểm giao thoa giữa đời tư của một ngôi sao toàn cầu và đạo đức sáng tạo.