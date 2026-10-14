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Lisa: Hành trình phía sau ánh hào quang BLACKPINK

Thứ Tư, 06:00, 14/10/2026
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VOV.VN - Bộ phim tài liệu “Always Lalisa” ghi lại hành trình trưởng thành, những lựa chọn táo bạo và khát vọng được sống đúng với con người mình của nữ nghệ sĩ Thái Lan.

Khi Lisa bước ra khỏi khuôn khổ quen thuộc

Trong nhiều năm, Lisa là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làn sóng K-pop toàn cầu. Với tư cách thành viên BLACKPINK, nữ nghệ sĩ người Thái Lan chinh phục khán giả bằng khả năng trình diễn, vũ đạo mạnh mẽ và sức hút sân khấu đặc biệt. Nhưng đằng sau hình ảnh của một ngôi sao quốc tế là hành trình trưởng thành trong môi trường giải trí có cường độ làm việc cao, nơi lịch trình dày đặc và những yêu cầu khắt khe thường trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống.

Bộ phim tài liệu “Always Lalisa”, do Sue Kim đạo diễn, đưa khán giả đến gần hơn với một giai đoạn khác trong cuộc đời Lisa: Năm cô tạm tách khỏi những hoạt động chung của BLACKPINK để theo đuổi con đường riêng. Không chỉ ghi lại những dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp, tác phẩm còn đặt ra câu hỏi về bản sắc cá nhân của một nghệ sĩ đã quá quen thuộc với công chúng.

Với Lisa, khoảng thời gian ban đầu được hình dung như một kỳ nghỉ để các thành viên có thể theo đuổi những dự định cá nhân. Tuy nhiên, cơ hội diễn xuất trong “The White Lotus” xuất hiện, kéo theo những trải nghiệm mới và khiến cô quyết định tận dụng khoảng thời gian ấy để thử sức ở nhiều lĩnh vực.

Thay vì chỉ tiếp tục phát triển hình ảnh một thần tượng âm nhạc, Lisa bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động, từ thu âm, biểu diễn đến diễn xuất. Những lựa chọn này không đơn thuần bổ sung thành tích vào hồ sơ nghệ thuật, mà còn cho thấy mong muốn chủ động định hình tương lai của một ngôi sao đã có vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Từ “Alter Ego” đến Hollywood

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong hành trình độc lập của Lisa. Album phòng thu solo đầu tay “Alter Ego” đưa khán giả đến với nhiều sắc thái khác nhau trong hình ảnh và cá tính âm nhạc của cô. Cùng thời điểm, Lisa xuất hiện tại Coachella với tư cách nghệ sĩ solo và đảm nhận vai diễn đầu tay trong mùa thứ ba của loạt phim truyền hình “The White Lotus”.

Đó là những bước chuyển đáng chú ý đối với một nghệ sĩ vốn được biết đến rộng rãi qua các hoạt động nhóm. Nếu sân khấu âm nhạc cho phép Lisa phát huy thế mạnh về vũ đạo, phong thái và khả năng làm chủ đám đông, diễn xuất lại đặt cô trước một thử thách khác: Xây dựng nhân vật, thể hiện cảm xúc và kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Sự chuyển hướng này cũng diễn ra trong bối cảnh Lisa chủ động xây dựng con đường sự nghiệp riêng thông qua công ty quản lý LLOUD. Thay vì giới hạn bản thân trong một khuôn mẫu đã tạo nên thành công, cô từng bước tìm kiếm những cơ hội phù hợp với tham vọng nghệ thuật rộng hơn.

“Always Lalisa” theo sát giai đoạn chuyển tiếp ấy, từ quá trình thực hiện album, chuẩn bị cho Coachella đến những trải nghiệm đầu tiên trên phim trường Hollywood. Bộ phim không chỉ ghi lại một năm nhiều hoạt động, mà còn cho thấy những áp lực đi kèm với việc liên tục bước vào những không gian sáng tạo mới.

Đối với Sue Kim, điều hấp dẫn không nằm ở việc tái hiện một ngôi sao đã thành danh, mà ở cơ hội quan sát Lisa khi cô tạm rời khỏi hệ thống vận hành quen thuộc của K-pop. Cách tiếp cận này giúp bộ phim hướng sự chú ý vào con người phía sau nghệ danh, những lựa chọn cá nhân và quá trình tìm kiếm một tiếng nói độc lập.

lisa hanh trinh phia sau anh hao quang blackpink hinh anh 1
Lisa đang từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân, mở rộng sự nghiệp từ âm nhạc đến diễn xuất.

Phía sau nghệ danh Lalisa

Một trong những điểm đáng chú ý của “Always Lalisa” là sự hiện diện của gia đình và những kết nối gắn Lisa với quê hương Thái Lan. Những chi tiết ấy mở ra một góc nhìn gần gũi hơn về nữ nghệ sĩ, người rời quê nhà khi mới 14 tuổi để đến Hàn Quốc theo đuổi con đường thần tượng.

Trong môi trường đào tạo và hoạt động K-pop, Lisa trưởng thành trước công chúng, liên tục di chuyển giữa các buổi tập, sân khấu và lịch trình quảng bá. Thành công đến sớm cũng đồng nghĩa với việc phần lớn tuổi trẻ của cô gắn liền với công việc. Bởi vậy, khoảng thời gian hoạt động độc lập mang ý nghĩa vượt ra ngoài một bước chuyển nghề nghiệp thông thường: Đó còn là cơ hội để nhìn lại những gì đã trải qua và suy nghĩ về những điều mình thực sự mong muốn.

Ngay cả nghệ danh Lalisa cũng có một câu chuyện riêng. Trong phim, Lisa và mẹ nhắc lại lời khuyên của một thầy bói về việc thay đổi tên khi cô còn nhỏ. Câu chuyện được đưa vào phần mở đầu như một chi tiết giàu tính cá nhân, tạo điểm kết nối giữa cô bé người Thái Lan năm nào và ngôi sao toàn cầu hiện tại.

Điều bộ phim hướng tới không phải là bóc tách mọi bí mật đời tư của Lisa, mà là mở rộng cách khán giả nhìn nhận một nghệ sĩ thường được biết đến qua những màn trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi máy quay đi vào những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh của Lisa trở nên gần gũi hơn, với những băn khoăn và mong muốn không khác biệt quá nhiều so với những người trẻ cùng thế hệ.

Đó cũng là khía cạnh khiến câu chuyện của Lisa vượt khỏi phạm vi một bộ phim tài liệu âm nhạc. Thành công quốc tế không có nghĩa một người đã tìm được tất cả câu trả lời cho cuộc đời mình. Đôi khi, chính việc có thêm không gian để lựa chọn, thử nghiệm và chấp nhận rủi ro mới giúp họ hiểu rõ hơn bản thân muốn trở thành ai.

lisa hanh trinh phia sau anh hao quang blackpink hinh anh 2
Lisa trong hành trình hoạt động solo, khám phá những màu sắc nghệ thuật mới ngoài BLACKPINK.

Trở lại BLACKPINK với một tâm thế mới

Sau khoảng thời gian theo đuổi các dự án cá nhân, Lisa và những thành viên còn lại của BLACKPINK tái hợp để chuẩn bị cho những hoạt động chung. Với một nhóm nhạc có sức ảnh hưởng toàn cầu, sự trở lại không chỉ là việc tiếp tục biểu diễn cùng nhau, mà còn là quá trình kết nối lại sau khi mỗi thành viên đã có những trải nghiệm riêng.

Lisa cho biết quãng nghỉ giúp các thành viên tích lũy thêm kinh nghiệm và trở lại với nguồn năng lượng mới. Trong góc nhìn ấy, hoạt động solo và hoạt động nhóm không nhất thiết phải đối lập. Ngược lại, những trải nghiệm độc lập có thể giúp mỗi thành viên hiểu rõ hơn thế mạnh cá nhân, từ đó đóng góp nhiều hơn khi trở lại với tập thể.

Đây cũng là điểm kết nối quan trọng của “Always Lalisa”: Hành trình tìm kiếm bản sắc riêng không đồng nghĩa với việc phủ nhận quá khứ. BLACKPINK vẫn là nền tảng đưa Lisa đến với công chúng quốc tế, nhưng những trải nghiệm bên ngoài nhóm mở ra cho cô thêm nhiều khả năng phát triển.

Với Lisa, câu chuyện không dừng lại ở việc chứng minh mình có thể thành công khi đứng một mình. Điều đáng chú ý hơn là cách cô học hỏi từ những thử thách, đối diện với áp lực và tìm kiếm sự cân bằng giữa một nghệ sĩ toàn cầu với một cá nhân có những mong muốn riêng.

lisa hanh trinh phia sau anh hao quang blackpink hinh anh 3
Bộ phim tài liệu Always Lalisa hé lộ những khoảnh khắc phía sau ánh hào quang của nữ nghệ sĩ.

Một chương mới chưa khép lại

“Always Lalisa” ra mắt trong thời điểm Lisa tiếp tục mở rộng hoạt động ở cả âm nhạc lẫn diễn xuất. Bộ phim tài liệu được phát hành giới hạn tại các rạp từ ngày 12/10/2026, đưa câu chuyện hậu trường về một năm nhiều biến chuyển của nữ nghệ sĩ đến với khán giả.

Nhìn lại hành trình ấy, Lisa không chỉ là một thần tượng K-pop thành công khi hoạt động solo. Cô còn là nghệ sĩ đang thử nghiệm những phương thức biểu đạt khác nhau, từ âm nhạc đến điện ảnh, trong nỗ lực mở rộng giới hạn nghề nghiệp của chính mình.

Nếu ánh hào quang BLACKPINK từng đưa Lisa đến với hàng triệu khán giả, thì những lựa chọn cá nhân hôm nay đang giúp cô trả lời một câu hỏi khác: Lisa muốn trở thành ai khi không còn bị giới hạn bởi một hình ảnh quen thuộc?

Và có lẽ, giá trị lớn nhất của “Always Lalisa” nằm ở việc bộ phim không cố đưa ra câu trả lời cuối cùng. Thay vào đó, tác phẩm ghi lại một hành trình vẫn đang tiếp diễn, nơi Lisa có cơ hội thử sức, thay đổi và trưởng thành theo cách riêng.

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Vì sao chuyện tình cảm của Lisa luôn khiến công chúng tò mò?

VOV.VN - Một đoạn video vài giây ở London khiến tin đồn Lisa hẹn hò nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat nóng trở lại. Nhưng điều đáng nói có lẽ không nằm ở việc Lisa đang đi cùng ai, mà ở lý do đời tư của một ngôi sao toàn cầu luôn có sức hút đặc biệt với công chúng.

PV/VOV.VN
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