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Lối sống giản dị đến bất ngờ của "ngôi sao hài kịch châu Á" Châu Tinh Trì

Thứ Tư, 06:00, 24/06/2026
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VOV.VN - Huyền thoại hài kịch Hong Kong (Trung Quốc) Châu Tinh Trì vẫn là một trong những nhà làm phim giàu nhất châu Á. Tuy nhiên, ông lại nổi tiếng với lối sống giản dị, tính cách kín đáo và tầm ảnh hưởng lâu dài đối với điện ảnh Trung Quốc.

Đạo diễn kiêm diễn viên Châu Tinh Trì được biết đến rộng rãi với biệt danh “Vua hài kịch châu Á”, vẫn là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong làng giải trí Hoa ngữ. Mặc dù sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 2,6 tỷ HKD (khoảng 330 triệu USD), Châu Tinh Trì lại nổi tiếng với lối sống giản dị và kín đáo hiếm thấy.

Sinh năm 1962, Châu Tinh Trì lớn lên trong một khu phố nghèo ở Hong Kong (Trung Quốc). Ông gia nhập TVB năm 1981 và ban đầu xuất hiện trong các vai phụ trước khi có được vai diễn đột phá vào năm 1989.

loi song gian di den bat ngo cua ngoi sao hai kich chau A chau tinh tri hinh anh 1

Trong suốt những năm 1990, Châu Tinh Trì trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh ăn khách nhất Hong Kong với những bộ phim đình đám như "Tất cả vì người chiến thắng", "Trường học Uy Long" và "Chuyên gia tán gái". Chỉ riêng năm 1992, bảy trong mười bộ phim có doanh thu cao nhất Hong Kong đều có sự tham gia của Châu Tinh Trì, củng cố vị thế của anh như một biểu tượng hài kịch.

Đỉnh cao sự nghiệp điện ảnh của Châu Tinh Trì được khẳng định với những bộ phim đã đưa tên tuổi của anh vượt ra ngoài biên giới châu Á và khẳng định vị trí hàng đầu của làng điện ảnh thế giới như "Tuyệt đỉnh Kungfu", "Đội bóng Thiếu Lâm" và "CJ7". Tuy nhiên, sau "CJ7", Châu Tinh Trì đã quyết định dừng sự nghiệp diễn viên của mình, chỉ tập chung vào vai trò đạo diễn.

Ngoài thành công trong lĩnh vực điện ảnh, Châu Tinh Trì còn đầu tư vào các doanh nghiệp điện ảnh và bất động sản, giúp ông xây dựng khối tài sản được cho là trị giá 2,6 tỷ HKD. Tuy nhiên, những người thân cận với ông cho biết ông sống giản dị hơn nhiều so với hầu hết những người nổi tiếng cùng tầm cỡ. Ông nổi tiếng với việc mặc áo phông đơn giản, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi xe đạp và ăn uống tại các nhà hàng nhỏ địa phương. Thậm chí có thông tin cho rằng ông đã mặc cùng một chiếc áo khoác trong suốt ba năm.

loi song gian di den bat ngo cua ngoi sao hai kich chau A chau tinh tri hinh anh 2

Nổi tiếng với tính cách cầu toàn, Châu Tinh Trì thường được đồng nghiệp mô tả là người khắt khe và tỉ mỉ trên phim trường. Mặc dù những đặc điểm này đã góp phần vào thành công của ông, nhưng chúng cũng được cho là đã gây căng thẳng cho một số mối quan hệ chuyên nghiệp.

Đời sống tình cảm của anh cũng thu hút sự chú ý trong những năm qua. Nhà làm phim này từng có quan hệ với một số nhân vật nổi tiếng, bao gồm Chu Ân và Mạc Văn Úy, nhưng chưa bao giờ kết hôn. Một số nguồn tin cho rằng việc chứng kiến ​​cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ đã khiến anh ngần ngại lập gia đình.

loi song gian di den bat ngo cua ngoi sao hai kich chau A chau tinh tri hinh anh 3

Không giống như những ngôi sao Hong Kong khác cùng thời như Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ, những người vẫn tích cực tham gia các sự kiện công cộng và giao lưu với người hâm mộ, Châu Tinh Trì đã chọn một lối sống kín đáo hơn nhiều. Anh hiếm khi xuất hiện tại các buổi tụ họp xã hội, giữ kín đời tư và duy trì một vòng tròn bạn bè nhỏ. Mặc dù có vị thế huyền thoại, truyền thông Trung Quốc thường nhận xét rằng anh nhận được khá ít lời chúc mừng sinh nhật công khai từ các đồng nghiệp trong ngành giải trí.

Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 64 của mình, Châu Tinh Trì đã chia sẻ thông tin cập nhật về dự án phim sắp tới của ông, Shaolin Women's Soccer (Đội bóng nữ Thiếu Lâm). Đạo diễn cúng hẹ lộ rằng bộ phim có thể được phát hành vào ngày 10/7 hoặc ngày 17/7, và nói thêm rằng nó có thể bị hoãn lại nếu không hoàn thành đúng thời hạn.

Thông báo này đã khơi dậy sự phấn khích trong lòng những người hâm mộ lâu năm, những người đang háo hức chờ đợi một dự án khác từ huyền thoại hài kịch, người có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết đối với điện ảnh châu Á.

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“Vua hài” Châu Tinh Trì tái xuất: Nữ Túc liệu có vượt qua Đội bóng Thiếu Lâm

VOV.VN - Đạo diễn Châu Tinh Trì đã chính thức ấn định lịch phát hành vào mùa hè năm 2026 cho dự án điện ảnh Nữ Túc (tựa tiếng Anh: Women's Soccer). Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại đầy hứa hẹn của “vua hài” Hong Kong với đề tài bóng đá sau 25 năm, kể từ siêu phẩm vang dội Đội bóng Thiếu Lâm năm 2001.

Thư Vũ/VOV.VN
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