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MCK xin lỗi, thông báo gỡ bỏ các nội dung không phù hợp trong album mới

Thứ Sáu, 17:36, 31/07/2026
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VOV.VN - Chiều 31/7, rapper MCK đã thông báo sẽ tiến hành gỡ bỏ những nội dung không phù hợp trong album mới trên mọi nền tảng và chỉnh sửa ngôn từ cho phù hợp.

Theo đó nam rapper này cho biết, phía nghệ sĩ sẽ tiến hành gỡ bỏ toàn bộ các bản ghi có từ ngữ không phù hợp trong album HVL trên các nền tảng kỹ thuật số và phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời khẩn trương chỉnh sửa các bản ghi, loại bỏ những ngôn từ không phù hợp và trái với quy định pháp luật, trước khi xem xét thay thế phát hành trở lại.

Đồng thời đối với các đối tác trong nước, phía ekip của nam rapper sẽ gửi yêu cầu chấm dứt khai thác, truyền đạt và lưu hành các bản ghi có ngôn từ không phù hợp, nhằm thể hiện sự tuân thủ pháp luật của mình, và hạn chế tối đa việc lan truyền.  

Nam rapper cũng cam kết không biểu diễn bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào có ngôn từ không phù hợp, trái với quy định pháp luật.

Phía nghệ sĩ này cũng kêu gọi khán giả, cộng đồng người nghe, người theo dõi và các cá nhân, tổ chức liên quan gỡ bỏ và thu hồi những đăng tải về hình ảnh, âm thanh liên quan tới các bản ghi có sử dụng ngôn từ không phù hợp. Không lan truyền những thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng, thêu dệt làm ảnh hưởng tới quá trình xử lý vi phạm.

Nam rapper MCK cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực với các cơ quan có thẩm quyền để làm rõ sự việc và khắc phục triệt để những vấn đề liên quan.

Trước đó, theo Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, đối với những ý kiến phản ánh liên quan đến nội dung MV của rapper MCK về album HVL,  sở đã nắm vụ việc liên quan nội dung của MV này. 

mck xin loi, thong bao go bo cac noi dung khong phu hop trong album moi hinh anh 1
Rapper MCK (Ảnh: FB nhân vật)

Ngày 28/7, Sở này đã mời nam rapper này đến làm việc để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh. Hiện đơn vị này đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xem xét vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và quy trình chuyên môn.

Album HVL của MCK được phát hành vào giữa tháng 6 với 30 ca khúc. Dù một số tác phẩm có có gắn thông báo "Nội dung nhạy cảm, hãy xem và nghe với sự nhận thức". Tuy nhiên, những sản phẩm này được đăng trên các nền tảng trực tuyến miễn phí nên một số ý kiến cho rằng từ ngữ chưa phù hợp, phản cảm.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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