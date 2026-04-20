  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt: Từ tiếng rap gai góc đến nhịp “thương” R&B
Thứ Hai, 06:00, 20/04/2026

Rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt: Từ tiếng rap gai góc đến nhịp “thương” R&B

VOV.VN - Với MV mới “Mùi (t)Hương”, rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt không kể những câu chuyện gai góc của đời sống, mà chỉ giữ lại một điều rất nhỏ: một buổi sáng, một mùi hương… và một cảm giác không muốn rời xa.

Ở tuổi U50, Đinh Tiến Đạt vẫn miệt mài viết tiếp hành trình âm nhạc
Ở tuổi U50, Đinh Tiến Đạt vẫn miệt mài viết tiếp hành trình âm nhạc

VOV.VN - Fancon “Tôi: 30 – 30 năm tôi vẫn ở đây” đưa khán giả trở lại hành trình 30 năm nghệ thuật của Đinh Tiến Đạt – từ rapper underground tiên phong đến gương mặt góp phần đưa rap Việt ra mainstream. Đêm nhạc giàu cảm xúc cũng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Mr. D.

Đinh Tiến Đạt từ vũ công đến rapper đời đầu, 30 năm vẫn bền bỉ với đam mê
Đinh Tiến Đạt từ vũ công đến rapper đời đầu, 30 năm vẫn bền bỉ với đam mê

VOV.VN - Rapper Đinh Tiến Đạt (Mr. D) kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật với EP “Tôi: 30 – 30 năm tôi vẫn ở đây”, đánh dấu chặng đường từ vũ công Vũ đoàn Hoàng Thông đến rapper tiên phong, bền bỉ giữ lửa đam mê và khát vọng làm mới âm nhạc dù từng tạm dừng để kinh doanh.

Anh tài Đinh Tiến Đạt trẻ trung ở tuổi 43
Anh tài Đinh Tiến Đạt trẻ trung ở tuổi 43

VOV.VN - Ngày 24/1, Đinh Tiến Đạt chính thức “thổi nến” mừng sinh nhật thứ 43. Người hâm mộ của anh đã tổ chức buổi offline ấm cúng để ăn mừng trước ngày đặc biệt của thần tượng. Đây là lần đầu tiên anh được người hâm mộ tổ chức offline mừng sinh nhật sau khi có màn tái xuất ấn tượng tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

“Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương”: Bản hùng ca từ chiến trường năm xưa
“Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương”: Bản hùng ca từ chiến trường năm xưa
Kỳ vọng gì từ việc TPHCM dự kiến miễn phí xe buýt từ tháng 5 tới?
Kỳ vọng gì từ việc TPHCM dự kiến miễn phí xe buýt từ tháng 5 tới?
Đàn bà nói dối để giữ hay buông?
Đàn bà nói dối để giữ hay buông?
Hai lần tạm ngưng Nghị định 46: Bài toán quản lý ATTP và năng lực kiến tạo thể chế
Hai lần tạm ngưng Nghị định 46: Bài toán quản lý ATTP và năng lực kiến tạo thể chế
Cảnh báo từ chủng EV71 và giải pháp giảm ca nặng
Cảnh báo từ chủng EV71 và giải pháp giảm ca nặng