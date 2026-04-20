Rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt: Từ tiếng rap gai góc đến nhịp “thương” R&B

VOV.VN - Với MV mới “Mùi (t)Hương”, rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt không kể những câu chuyện gai góc của đời sống, mà chỉ giữ lại một điều rất nhỏ: một buổi sáng, một mùi hương… và một cảm giác không muốn rời xa.
VOV.VN - Fancon “Tôi: 30 – 30 năm tôi vẫn ở đây” đưa khán giả trở lại hành trình 30 năm nghệ thuật của Đinh Tiến Đạt – từ rapper underground tiên phong đến gương mặt góp phần đưa rap Việt ra mainstream. Đêm nhạc giàu cảm xúc cũng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Mr. D.
VOV.VN - Rapper Đinh Tiến Đạt (Mr. D) kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật với EP “Tôi: 30 – 30 năm tôi vẫn ở đây”, đánh dấu chặng đường từ vũ công Vũ đoàn Hoàng Thông đến rapper tiên phong, bền bỉ giữ lửa đam mê và khát vọng làm mới âm nhạc dù từng tạm dừng để kinh doanh.
VOV.VN - Ngày 24/1, Đinh Tiến Đạt chính thức “thổi nến” mừng sinh nhật thứ 43. Người hâm mộ của anh đã tổ chức buổi offline ấm cúng để ăn mừng trước ngày đặc biệt của thần tượng. Đây là lần đầu tiên anh được người hâm mộ tổ chức offline mừng sinh nhật sau khi có màn tái xuất ấn tượng tại Anh trai vượt ngàn chông gai.