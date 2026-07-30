English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sở VH-TT TP.HCM làm việc với rapper MCK về sản phẩm có ngôn từ không phù hợp

Thứ Năm, 17:38, 30/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM làm việc với rapper MCK, làm rõ các nội dung được phản ánh trong album “HVL” của nam rapper này có ca khúc và MV xuất hiện nhiều ngôn từ tục, hình ảnh và ẩn dụ được cho là liên quan đến chất kích thích.

Thông tin được Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM trả lời tại họp báo tình hình Kinh tế - Xã hội chiều 30/7.

Theo Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, đối với những ý kiến phản ánh liên quan đến nội dung MV của Nghiêm Vũ Hoàng Long (MCK), sở đã nắm vụ việc liên quan nội dung của MV này.

Ngày 28/7, Sở đã mời nam rapper này đến làm việc để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh. Hiện đơn vị này đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xem xét vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và quy trình chuyên môn.

Sau khi hoàn tất việc xem xét và có kết luận theo thẩm quyền, Sở sẽ thông tin chính thức. 

so vh-tt tp.hcm lam viec voi rapper mck ve san pham co ngon tu khong phu hop hinh anh 1
Một trong những tạo hình của nam rapper trong album mới  (ảnh: MXH)

Về căn cứ pháp lý, theo điều 3 nghị định số 144 năm 2020 của Chính phủ quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trong đó nghiêm cấm việc sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt hoặc hình thức biểu diễn trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Cũng theo sở này, đơn vị luôn tôn trọng quyền tự do sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân và quyền sáng tạo nghệ thuật cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với các giá trị đạo đức và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

NSND Xuân Bắc: Chấn chỉnh tình trạng ca sĩ hát nhép, lừa dối khán giả
NSND Xuân Bắc: Chấn chỉnh tình trạng ca sĩ hát nhép, lừa dối khán giả

VOV.VN - Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định sẽ siết chặt quản lý các hành vi biểu diễn không trung thực như hát nhép, đồng thời nghiên cứu bổ sung quy định đối với các sản phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu là bảo đảm tính chân thực trong nghệ thuật, bảo vệ quyền lợi khán giả và tạo môi trường sáng tạo lành mạnh.

NSND Xuân Bắc: Chấn chỉnh tình trạng ca sĩ hát nhép, lừa dối khán giả

NSND Xuân Bắc: Chấn chỉnh tình trạng ca sĩ hát nhép, lừa dối khán giả

VOV.VN - Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định sẽ siết chặt quản lý các hành vi biểu diễn không trung thực như hát nhép, đồng thời nghiên cứu bổ sung quy định đối với các sản phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu là bảo đảm tính chân thực trong nghệ thuật, bảo vệ quyền lợi khán giả và tạo môi trường sáng tạo lành mạnh.

Nữ ca sĩ Việt duy nhất chấm thi thanh nhạc cùng chuyên gia quốc tế tại Singapore
Nữ ca sĩ Việt duy nhất chấm thi thanh nhạc cùng chuyên gia quốc tế tại Singapore

VOV.VN - Ca sĩ Bích Hồng, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được mời tham gia Hội đồng Giám khảo Asia Arts Festival (AAF) lần thứ 13 diễn ra tại Singapore từ ngày 6 đến 12/7. Đặc biệt, cô là giám khảo thanh nhạc duy nhất đến từ Việt Nam tại sự kiện năm nay.

Nữ ca sĩ Việt duy nhất chấm thi thanh nhạc cùng chuyên gia quốc tế tại Singapore

Nữ ca sĩ Việt duy nhất chấm thi thanh nhạc cùng chuyên gia quốc tế tại Singapore

VOV.VN - Ca sĩ Bích Hồng, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được mời tham gia Hội đồng Giám khảo Asia Arts Festival (AAF) lần thứ 13 diễn ra tại Singapore từ ngày 6 đến 12/7. Đặc biệt, cô là giám khảo thanh nhạc duy nhất đến từ Việt Nam tại sự kiện năm nay.

Mỹ Anh sẽ hát cùng ca sĩ người Australia Matthew Ifield tại Festival Huế 2026
Mỹ Anh sẽ hát cùng ca sĩ người Australia Matthew Ifield tại Festival Huế 2026

VOV.VN - Theo Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, chương trình "All Ears: Focus Australia 2026" vào tháng 6/2026 sẽ giới thiệu sự hợp tác giữa hai nghệ sĩ trẻ nổi bật là Matthew Ifield - ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Australia và Mỹ Anh - một nghệ sĩ trẻ của Việt Nam.

Mỹ Anh sẽ hát cùng ca sĩ người Australia Matthew Ifield tại Festival Huế 2026

Mỹ Anh sẽ hát cùng ca sĩ người Australia Matthew Ifield tại Festival Huế 2026

VOV.VN - Theo Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, chương trình "All Ears: Focus Australia 2026" vào tháng 6/2026 sẽ giới thiệu sự hợp tác giữa hai nghệ sĩ trẻ nổi bật là Matthew Ifield - ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Australia và Mỹ Anh - một nghệ sĩ trẻ của Việt Nam.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc