Sở VH-TT TP.HCM làm việc với rapper MCK về sản phẩm có ngôn từ không phù hợp

Thông tin được Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM trả lời tại họp báo tình hình Kinh tế - Xã hội chiều 30/7.

Theo Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, đối với những ý kiến phản ánh liên quan đến nội dung MV của Nghiêm Vũ Hoàng Long (MCK), sở đã nắm vụ việc liên quan nội dung của MV này.

Ngày 28/7, Sở đã mời nam rapper này đến làm việc để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh. Hiện đơn vị này đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xem xét vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và quy trình chuyên môn.

Sau khi hoàn tất việc xem xét và có kết luận theo thẩm quyền, Sở sẽ thông tin chính thức.

Một trong những tạo hình của nam rapper trong album mới (ảnh: MXH)

Về căn cứ pháp lý, theo điều 3 nghị định số 144 năm 2020 của Chính phủ quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trong đó nghiêm cấm việc sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt hoặc hình thức biểu diễn trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Cũng theo sở này, đơn vị luôn tôn trọng quyền tự do sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân và quyền sáng tạo nghệ thuật cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với các giá trị đạo đức và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.