Miu Lê xin lỗi sau ồn ào liên quan đến chất cấm

Tối 14/5, công ty quản lý của Miu Lê chính thức gửi lời xin lỗi đến công chúng sau ồn ào liên quan đến việc nữ ca sĩ sử dụng trái phép chất ma túy. Phía công ty cho biết Miu Lê nhận thức rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc và sẽ chấp hành các quyết định xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo thông tin từ công ty quản lý, sau quá trình phối hợp và chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng, đơn vị này đưa ra phản hồi chính thức liên quan đến sự việc của nghệ sĩ Miu Lê trong thời gian qua. Công ty cho biết, căn cứ tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn, đối với trường hợp công dân Lê Ánh Nhật, tức nghệ sĩ Miu Lê, cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng.

Ca sĩ Miu Lê

Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, nữ ca sĩ sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, Miu Lê cũng nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm.

Phía Miu Lê cho biết vụ án hiện vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. Miu Lê và công ty quản lý cam kết tiếp tục phối hợp tuyệt đối, tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo.

Dù không bị khởi tố hình sự, công ty quản lý và cá nhân Miu Lê thừa nhận đây là sự việc nghiêm trọng. Phía công ty nhấn mạnh việc liên quan đến sử dụng chất cấm là sai lầm rất lớn, đi ngược lại chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động tiêu cực.

Theo công ty quản lý, Miu Lê ý thức rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành tấm gương không tốt, đặc biệt với các bạn trẻ. Nữ ca sĩ bày tỏ sự xấu hổ và ân hận vì sự việc đã xảy ra.

Thay mặt Miu Lê, công ty quản lý gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc đến khán giả, người hâm mộ, những người đã luôn yêu thương, ủng hộ và đặt niềm tin vào nữ ca sĩ. Công ty cũng xin lỗi các đối tác, nhãn hàng, nhà sản xuất và ban tổ chức vì sự cố cá nhân của nghệ sĩ đã gây ảnh hưởng đến uy tín cũng như các kế hoạch, dự án liên quan.

Phía Miu Lê cho biết sẽ chính thức đại diện và thay mặt Miu Lê trực tiếp xử lý, giải quyết toàn bộ vấn đề, hợp đồng và công việc còn tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho các bên liên quan.

Công ty nhìn nhận đây là bài học đắt giá, đồng thời là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cá nhân Miu Lê cũng như công tác quản lý nghệ sĩ của đơn vị. Phía công ty và Miu Lê một lần nữa thành tâm nhận lỗi trước công chúng.

Cùng ngày, tại họp báo định kỳ, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng có phản hồi liên quan đến vụ việc. Theo đại diện sở, người hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng xã hội, không chỉ thực hiện hoạt động nghề nghiệp mà còn cần giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân.

Phía sở cho rằng các hành vi vi phạm pháp luật, nếu được xác định, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn gây tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa, nghệ thuật và nhận thức xã hội. Cơ quan này cũng cho biết thời gian qua thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ sĩ biểu diễn và đơn vị tổ chức biểu diễn.

Liên quan vụ án, VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại cơ sở lưu trú TiTi Beach, bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

Ba người bị khởi tố gồm Trần Đức Phong, Vũ Thái Nam và Đoàn Thị Thúy An. Trong khi đó, Trần Minh Trang, Lê Ánh Nhật tức Miu Lê và Vũ Khương An không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do chưa đủ căn cứ, được xác định là những đối tượng được thụ hưởng. Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.