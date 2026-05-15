中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Miu Lê xin lỗi sau ồn ào liên quan đến chất cấm

Thứ Sáu, 09:26, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty quản lý của Miu Lê chính thức lên tiếng xin lỗi sau ồn ào liên quan đến chất cấm. Nữ ca sĩ không bị khởi tố hình sự nhưng sẽ chấp hành xử phạt hành chính và biện pháp quản lý tại địa phương trong 1 năm.

Tối 14/5, công ty quản lý của Miu Lê chính thức gửi lời xin lỗi đến công chúng sau ồn ào liên quan đến việc nữ ca sĩ sử dụng trái phép chất ma túy. Phía công ty cho biết Miu Lê nhận thức rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc và sẽ chấp hành các quyết định xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo thông tin từ công ty quản lý, sau quá trình phối hợp và chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng, đơn vị này đưa ra phản hồi chính thức liên quan đến sự việc của nghệ sĩ Miu Lê trong thời gian qua. Công ty cho biết, căn cứ tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn, đối với trường hợp công dân Lê Ánh Nhật, tức nghệ sĩ Miu Lê, cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng.

miu le xin loi sau on ao lien quan den chat cam hinh anh 1
Ca sĩ Miu Lê

Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, nữ ca sĩ sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, Miu Lê cũng nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm.

Phía Miu Lê cho biết vụ án hiện vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. Miu Lê và công ty quản lý cam kết tiếp tục phối hợp tuyệt đối, tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo.

Dù không bị khởi tố hình sự, công ty quản lý và cá nhân Miu Lê thừa nhận đây là sự việc nghiêm trọng. Phía công ty nhấn mạnh việc liên quan đến sử dụng chất cấm là sai lầm rất lớn, đi ngược lại chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động tiêu cực.

Theo công ty quản lý, Miu Lê ý thức rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành tấm gương không tốt, đặc biệt với các bạn trẻ. Nữ ca sĩ bày tỏ sự xấu hổ và ân hận vì sự việc đã xảy ra.

Thay mặt Miu Lê, công ty quản lý gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc đến khán giả, người hâm mộ, những người đã luôn yêu thương, ủng hộ và đặt niềm tin vào nữ ca sĩ. Công ty cũng xin lỗi các đối tác, nhãn hàng, nhà sản xuất và ban tổ chức vì sự cố cá nhân của nghệ sĩ đã gây ảnh hưởng đến uy tín cũng như các kế hoạch, dự án liên quan.

Phía Miu Lê cho biết sẽ chính thức đại diện và thay mặt Miu Lê trực tiếp xử lý, giải quyết toàn bộ vấn đề, hợp đồng và công việc còn tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho các bên liên quan.

Công ty nhìn nhận đây là bài học đắt giá, đồng thời là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cá nhân Miu Lê cũng như công tác quản lý nghệ sĩ của đơn vị. Phía công ty và Miu Lê một lần nữa thành tâm nhận lỗi trước công chúng.

Cùng ngày, tại họp báo định kỳ, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng có phản hồi liên quan đến vụ việc. Theo đại diện sở, người hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng xã hội, không chỉ thực hiện hoạt động nghề nghiệp mà còn cần giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân.

Phía sở cho rằng các hành vi vi phạm pháp luật, nếu được xác định, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn gây tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa, nghệ thuật và nhận thức xã hội. Cơ quan này cũng cho biết thời gian qua thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ sĩ biểu diễn và đơn vị tổ chức biểu diễn.

Liên quan vụ án, VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại cơ sở lưu trú TiTi Beach, bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

Ba người bị khởi tố gồm Trần Đức Phong, Vũ Thái Nam và Đoàn Thị Thúy An. Trong khi đó, Trần Minh Trang, Lê Ánh Nhật tức Miu Lê và Vũ Khương An không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do chưa đủ căn cứ, được xác định là những đối tượng được thụ hưởng. Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Miu Lê xin lỗi Miu Lê chất cấm Miu Lê sử dụng chất cấm Miu Lê không bị khởi tố Miu Lê bị xử phạt hành chính KIM Entertainment Miu Lê Miu Lê ma túy vụ Miu Lê ở Hải Phòng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, bóng cười với giới trẻ
Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, bóng cười với giới trẻ

VOV.VN - Việc ca sĩ Miu Lê cùng nhóm bạn bị phát hiện dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA tại Hải Phòng không chỉ gây sốc trong showbiz. Đằng sau đó là bức tranh đáng lo ngại về ma túy thế hệ mới, cơ chế tàn phá não bộ, bài toán trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng và quản lý trong thời đại mạng xã hội.

Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, bóng cười với giới trẻ

Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, bóng cười với giới trẻ

VOV.VN - Việc ca sĩ Miu Lê cùng nhóm bạn bị phát hiện dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA tại Hải Phòng không chỉ gây sốc trong showbiz. Đằng sau đó là bức tranh đáng lo ngại về ma túy thế hệ mới, cơ chế tàn phá não bộ, bài toán trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng và quản lý trong thời đại mạng xã hội.

Số phận trái ngược của Miu Lê và 3 mỹ nhân phim “Những thiên thần áo trắng”
Số phận trái ngược của Miu Lê và 3 mỹ nhân phim “Những thiên thần áo trắng”

VOV.VN - Sau 16 năm kể từ “Những thiên thần áo trắng”, dàn mỹ nhân đình đám của bộ phim như Miu Lê, Nhã Phương, Midu và cố diễn viên Mai Phương đều có những ngã rẽ riêng. Người sở hữu cuộc sống viên mãn, sự nghiệp ổn định, người lại trải qua biến cố lớn khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Số phận trái ngược của Miu Lê và 3 mỹ nhân phim “Những thiên thần áo trắng”

Số phận trái ngược của Miu Lê và 3 mỹ nhân phim “Những thiên thần áo trắng”

VOV.VN - Sau 16 năm kể từ “Những thiên thần áo trắng”, dàn mỹ nhân đình đám của bộ phim như Miu Lê, Nhã Phương, Midu và cố diễn viên Mai Phương đều có những ngã rẽ riêng. Người sở hữu cuộc sống viên mãn, sự nghiệp ổn định, người lại trải qua biến cố lớn khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Miu Lê cùng loạt sao Việt gây chấn động vì liên quan ma túy
Miu Lê cùng loạt sao Việt gây chấn động vì liên quan ma túy

VOV.VN - Thông tin Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan nghi án ma túy tiếp tục khiến showbiz Việt xôn xao. Trước cô, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyễn Công Trí, Chi Dân, Hữu Tín hay Châu Việt Cường cũng từng vướng bê bối ma túy, khiến sự nghiệp và hình ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Miu Lê cùng loạt sao Việt gây chấn động vì liên quan ma túy

Miu Lê cùng loạt sao Việt gây chấn động vì liên quan ma túy

VOV.VN - Thông tin Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan nghi án ma túy tiếp tục khiến showbiz Việt xôn xao. Trước cô, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyễn Công Trí, Chi Dân, Hữu Tín hay Châu Việt Cường cũng từng vướng bê bối ma túy, khiến sự nghiệp và hình ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ba chất cấm mà nhóm ca sĩ Miu Lê sử dụng nguy hiểm như thế nào?
Ba chất cấm mà nhóm ca sĩ Miu Lê sử dụng nguy hiểm như thế nào?

VOV.VN - Ca sĩ Miu Lê cùng nhiều người bị phát hiện dương tính với Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine và MDMA (thuốc lắc) tại Hải Phòng. Theo chuyên gia, các chất này không phá hủy cơ thể ngay lập tức mà âm thầm làm suy giảm giấc ngủ, cảm xúc, khả năng học tập, nhân cách và các mối quan hệ xã hội.

Ba chất cấm mà nhóm ca sĩ Miu Lê sử dụng nguy hiểm như thế nào?

Ba chất cấm mà nhóm ca sĩ Miu Lê sử dụng nguy hiểm như thế nào?

VOV.VN - Ca sĩ Miu Lê cùng nhiều người bị phát hiện dương tính với Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine và MDMA (thuốc lắc) tại Hải Phòng. Theo chuyên gia, các chất này không phá hủy cơ thể ngay lập tức mà âm thầm làm suy giảm giấc ngủ, cảm xúc, khả năng học tập, nhân cách và các mối quan hệ xã hội.

Miu Lê từng trải qua tuổi thơ khốn khó rồi trở thành nữ ca sĩ sở hữu tài sản khủng
Miu Lê từng trải qua tuổi thơ khốn khó rồi trở thành nữ ca sĩ sở hữu tài sản khủng

VOV.VN - Trước khi vướng ồn ào liên quan nghi án ma túy, Miu Lê từng nhiều lần gây chú ý bởi loạt xe sang, túi hiệu đắt đỏ cùng hành trình vượt khó nhiều thăng trầm.

Miu Lê từng trải qua tuổi thơ khốn khó rồi trở thành nữ ca sĩ sở hữu tài sản khủng

Miu Lê từng trải qua tuổi thơ khốn khó rồi trở thành nữ ca sĩ sở hữu tài sản khủng

VOV.VN - Trước khi vướng ồn ào liên quan nghi án ma túy, Miu Lê từng nhiều lần gây chú ý bởi loạt xe sang, túi hiệu đắt đỏ cùng hành trình vượt khó nhiều thăng trầm.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt