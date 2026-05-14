Ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố trong vụ án sử dụng ma túy tại Cát Bà

Trong vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra ở đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng), Cơ quan điều tra - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba bị can: Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Ngọc Hà, TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, ở đặc khu Cát Bà, TP Hải Phòng) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Miu Lê khi làm việc với cơ quan công an.

Đối với Lê Ánh Nhật (35 tuổi, tức ca sĩ Miu Lê), nhà chức trách xác định ca sĩ Miu Lê là "đối tượng thụ hưởng" trong vụ án, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Điều tra xác định, bị can An là quản lý cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu ở đặc khu Cát Hải, đảo Cát Bà. Từ ngày 7/5, cả nhóm cùng tụ tập tại TiTi Beach, An mời cả ca sĩ Miu Lê tham gia. Để phục vụ cho cuộc vui, An và Phong đã chuẩn bị ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng.

Sau đó do tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt quả tang. Qua test nhanh, cả 6 người trong nhóm gồm ca sĩ Miu Lê đều dương tính với chất ma túy. Trong đó, có những người dương tính với nhiều loại ma túy một lúc như: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy VOV.VN - Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê) làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án sử dụng trái phép chất ma túy.

Cuộc sống kín tiếng của Miu Lê trước khi vướng nghi án ma túy VOV.VN - Thông tin ca sĩ, diễn viên Miu Lê bị vướng nghi án sử dụng trái phép chất ma túy đang gây chấn động showbiz Việt. Trước biến cố này, nữ nghệ sĩ sinh năm 1991 hoạt động năng nổ ở cả âm nhạc, điện ảnh lẫn gameshow nhưng có cuộc sống khá kín tiếng.