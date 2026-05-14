中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố trong vụ án sử dụng ma túy tại Cát Bà

Thứ Năm, 22:49, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ca sĩ Miu Lê (tức Lê Ánh Nhật) được xác định là người thụ hưởng trong vụ án ma túy ở đặc khu Cát Hải, chưa có đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Trong vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra ở đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng), Cơ quan điều tra - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba bị can: Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Ngọc Hà, TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, ở đặc khu Cát Bà, TP Hải Phòng) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

ca si miu le khong bi khoi to trong vu an su dung ma tuy tai cat ba hinh anh 1
Ca sĩ Miu Lê khi làm việc với cơ quan công an.

Đối với Lê Ánh Nhật (35 tuổi, tức ca sĩ Miu Lê), nhà chức trách xác định ca sĩ Miu Lê là "đối tượng thụ hưởng" trong vụ án, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Điều tra xác định, bị can An là quản lý cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu ở đặc khu Cát Hải, đảo Cát Bà. Từ ngày 7/5, cả nhóm cùng tụ tập tại TiTi Beach, An mời cả ca sĩ Miu Lê tham gia. Để phục vụ cho cuộc vui, An và Phong đã chuẩn bị ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng.

Sau đó do tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt quả tang. Qua test nhanh, cả 6 người trong nhóm gồm ca sĩ Miu Lê đều dương tính với chất ma túy. Trong đó, có những người dương tính với nhiều loại ma túy một lúc như: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam.

miu_le_2.jpg

Cuộc sống kín tiếng của Miu Lê trước khi vướng nghi án ma túy

VOV.VN - Thông tin ca sĩ, diễn viên Miu Lê bị vướng nghi án sử dụng trái phép chất ma túy đang gây chấn động showbiz Việt. Trước biến cố này, nữ nghệ sĩ sinh năm 1991 hoạt động năng nổ ở cả âm nhạc, điện ảnh lẫn gameshow nhưng có cuộc sống khá kín tiếng.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Miu Lê Lê Ánh Nhật Ketamine ma túy Cát Hải công an Hải Phòng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Số phận trái ngược của Miu Lê và 3 mỹ nhân phim “Những thiên thần áo trắng”
Số phận trái ngược của Miu Lê và 3 mỹ nhân phim “Những thiên thần áo trắng”

VOV.VN - Sau 16 năm kể từ “Những thiên thần áo trắng”, dàn mỹ nhân đình đám của bộ phim như Miu Lê, Nhã Phương, Midu và cố diễn viên Mai Phương đều có những ngã rẽ riêng. Người sở hữu cuộc sống viên mãn, sự nghiệp ổn định, người lại trải qua biến cố lớn khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Số phận trái ngược của Miu Lê và 3 mỹ nhân phim “Những thiên thần áo trắng”

Số phận trái ngược của Miu Lê và 3 mỹ nhân phim “Những thiên thần áo trắng”

VOV.VN - Sau 16 năm kể từ “Những thiên thần áo trắng”, dàn mỹ nhân đình đám của bộ phim như Miu Lê, Nhã Phương, Midu và cố diễn viên Mai Phương đều có những ngã rẽ riêng. Người sở hữu cuộc sống viên mãn, sự nghiệp ổn định, người lại trải qua biến cố lớn khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Miu Lê cùng loạt sao Việt gây chấn động vì liên quan ma túy
Miu Lê cùng loạt sao Việt gây chấn động vì liên quan ma túy

VOV.VN - Thông tin Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan nghi án ma túy tiếp tục khiến showbiz Việt xôn xao. Trước cô, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyễn Công Trí, Chi Dân, Hữu Tín hay Châu Việt Cường cũng từng vướng bê bối ma túy, khiến sự nghiệp và hình ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Miu Lê cùng loạt sao Việt gây chấn động vì liên quan ma túy

Miu Lê cùng loạt sao Việt gây chấn động vì liên quan ma túy

VOV.VN - Thông tin Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan nghi án ma túy tiếp tục khiến showbiz Việt xôn xao. Trước cô, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyễn Công Trí, Chi Dân, Hữu Tín hay Châu Việt Cường cũng từng vướng bê bối ma túy, khiến sự nghiệp và hình ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ba chất cấm mà nhóm ca sĩ Miu Lê sử dụng nguy hiểm như thế nào?
Ba chất cấm mà nhóm ca sĩ Miu Lê sử dụng nguy hiểm như thế nào?

VOV.VN - Ca sĩ Miu Lê cùng nhiều người bị phát hiện dương tính với Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine và MDMA (thuốc lắc) tại Hải Phòng. Theo chuyên gia, các chất này không phá hủy cơ thể ngay lập tức mà âm thầm làm suy giảm giấc ngủ, cảm xúc, khả năng học tập, nhân cách và các mối quan hệ xã hội.

Ba chất cấm mà nhóm ca sĩ Miu Lê sử dụng nguy hiểm như thế nào?

Ba chất cấm mà nhóm ca sĩ Miu Lê sử dụng nguy hiểm như thế nào?

VOV.VN - Ca sĩ Miu Lê cùng nhiều người bị phát hiện dương tính với Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine và MDMA (thuốc lắc) tại Hải Phòng. Theo chuyên gia, các chất này không phá hủy cơ thể ngay lập tức mà âm thầm làm suy giảm giấc ngủ, cảm xúc, khả năng học tập, nhân cách và các mối quan hệ xã hội.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật