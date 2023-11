10 nữ thần tượng K-pop được theo dõi nhiều nhất trên Instagram

Lisa (98,7 triệu người theo dõi)

Chạm mốc gần 100 triệu người theo dõi tại thời điểm hiện tại, Lisa Blackpink là người đang đứng đầu danh sách. Rapper người Thái Lan cũng giữ kỷ lục Guinness Thế giới về nghệ sĩ K-pop có nhiều người theo dõi Instagram nhất, bỏ xa các đồng nghiệp như RM, SUGA, Jimin... Không chỉ vậy, Lisa còn đứng thứ ba trong danh sách người châu Á được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, chỉ sau Virat Kohli và Gal Gadot.

Jennie ( 81,9 triệu người theo dõi)

Người tiếp tục khẳng định vị thế thống trị của Blackpink trên nền tảng truyền thông xã hội là Jennie. Từ những bức ảnh selfie lộng lẫy trước gương, những cảnh hậu trường trong concert của Blackpink cho đến những bức ảnh ngẫu nhiên - profile của Jennie không bao giờ nhàm chán. Đặc biệt là sau màn ra mắt Hollywood gần đây của Jennie với "The Idol" và các sự kiện thảm đỏ lớn bao gồm Met Gala và Cannes, lượng fan của cô nàng đang tăng lên theo cấp số nhân.

Jisoo (76,3 triệu người theo dõi)

Trong khi sự nghiệp âm nhạc của Jisoo với ban nhạc nữ hot nhất thế giới Blackpink giúp thu hút được lượng người theo dõi khổng lồ, thì chính khả năng diễn xuất của cô nàng trong "Snowdrop" đã thực sự giúp cô trở thành một nữ ngôi sao. Nữ ca sĩ "The Flower" cũng trở thành chủ đề bàn tán trong thời gian gần đây nhờ mối quan hệ của cô với nam diễn viên điển trai Ahn Bo-hyun. Ngay sau khi công ty quản lý của bộ đôi xác nhận tin tức, người hâm mộ đã đổ xô vào trang cá nhân của cô để chúc mừng cặp đôi. Thành viên của Blackpink rõ ràng không bao giờ thất bại trong việc thu hút sự chú ý của chúng ta.

Rosé (74,5 triệu người theo dõi)

Nắm giữ vị trí thứ 4 là thành viên cuối cùng của Blackpink, Rosé. Đại sứ thương hiệu YSL đã thu hút được sự chú ý rộng rãi khi tham dự Liên hoan phim Cannes vào năm 2023. Tài khoản Instagram của Rosé là một món quà dành cho tất cả những người đam mê thời trang đang tìm kiếm nguồn cảm hứng để làm đẹp tủ quần áo của mình theo phong cách K-pop. Từ diện mạo sân bay, trang phục ở hậu trường cho đến các chiến dịch quảng cáo thương hiệu, nữ ca sĩ đã chia sẻ đến khán giả những lựa chọn trang phục đẹp nhất của mình trên Instagram.

IU (31,3 triệu người theo dõi)

Nghệ sĩ đa tài người Hàn Quốc IU đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc hơn chục năm qua, ngang hàng với các thành viên BTS và Blackpink về mức độ nổi tiếng. Từ việc được nhắc đến nhiều trong danh sách Người nổi tiếng quyền lực của Forbes Korea, giữ vai trò đại sứ thương hiệu cho các công ty dẫn đầu thị trường như Samsung, Guess, Gucci, New Balance... IU cũng thể hiện khả năng diễn xuất của mình trong loạt phim bom tấn như Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo và Hotel Del Luna. Vì vậy, việc có được vô số người hâm mộ trên mạng xã hội cũng là điều dễ hiểu.

Suzy (19,6 triệu người theo dõi)

'"Nữ hoàng CF (phim thương mại)" của Hàn Quốc Suzy là một trong những người mẫu được săn đón nhiều nhất trong nước. Từ mỹ phẩm, quần áo đến thực phẩm và đồ uống, nữ ca đã và đang hợp tác với 14 thương hiệu lớn. Một trong số đó phải kể đến gã khổng lồ xa xỉ như Dior, Longines, Lancôme cũng như Guess. Được ca ngợi là "tình đầu quốc dân", hành trình của Suzy từ một thần tượng K-pop nổi tiếng trở thành một ngôi sao phim truyền hình K-drama thành công thật phi thường.

TaeYeon (19 triệu người theo dõi)

Kể từ khi ra mắt cùng Girls' Generation vào năm 2007, Taeyeon đã củng cố vị thế của mình như một trong những nghệ sĩ solo bán chạy nhất tại Hàn Quốc. Trưởng nhóm Girls' Generation đã nhanh chóng trở thành nữ nghệ sĩ K-pop đầu tiên đạt 7 triệu người theo dõi trên Instagram vào năm 2015 và lượng người hâm mộ của cô đã tăng lên rất nhiều kể từ đó. Đáng nhắc lại, Taeyeon cũng là nguồn cảm hứng cho đĩa đơn ăn khách năm 2014 của BTS Boy In Luv.

HyunA (18,6 triệu người theo dõi)

Sau khi hợp tác với các nhóm nhạc nữ như Wonder Girls và 4Minute, HyunA bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 2010. Trong hành trình hơn hai thập kỷ làm nghệ sĩ solo, HyunA đã cho ra đời nhiều bản hit phá vỡ các bảng xếp hạng như Tell Me, Troublemaker, Everybody... Sức mạnh thương hiệu của HyunA cũng giúp cô làm đại sứ mực in với các thương hiệu lớn như Puma, Loewe và Calvin Klein.

Jeon Somi (18,4 triệu)

Nếu bạn không biết tới "Dumb Dumb" của Jeon Somi thì chắc chắn bạn chưa nghe một trong những sản phẩm âm nhạc hay nhất thập kỷ này. Somi là một trong những ca sĩ/nhạc sĩ K-pop xuất sắc nhất đã trở thành ngôi sao nhờ chiến thắng trong chương trình thực tế sinh tồn Produce 101. Sau đó cô trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ IOI Sau khi kết thúc hoạt động của nhóm, nữ ca sĩ đã ra mắt solo vào năm 2019 với đĩa đơn "Birthday". Album phòng thu đầu tay của cô - "XOXO" ra mắt hai năm sau đó, cũng gây được tiếng vang lớn trong làng âm nhạc Hàn Quốc.

Yoona (17 triệu người theo dõi)

Chốt lại danh sách "10 nữ thần tượng K-pop được theo dõi nhiều nhất trên Instagram" là ca sĩ kiêm diễn viên Im Yoon-ah hay còn gọi là Yoona. Thành viên Girls' Generation trước đó đã nổi tiếng nhờ các hoạt động âm nhạc của nhóm, tuy nhiên bước đột phá trong sự nghiệp của cô lại đến với những bộ phim truyền hình và điện ảnh đa dạng mà cô tham gia. Chúng bao gồm You Are My Destiny, Confidential Mission, Exit, Confidential Mission 2... Yoona cũng được biết đến với những hợp đồng hợp tác thương hiệu sâu rộng, khi đã đại diện cho gần 40 thương hiệu trên toàn thế giới, trong đó có Innisfree.