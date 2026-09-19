5 phim truyền hình Hàn Quốc bị đánh giá thấp nhưng rất đáng xem

Phim Hàn Quốc không thiếu những tác phẩm sở hữu kịch bản chắc tay, cốt truyện mới mẻ và dàn diễn viên có màn thể hiện ấn tượng. Tuy nhiên, giữa hàng loạt bom tấn được quảng bá rầm rộ, không ít bộ phim chất lượng vẫn bị lu mờ và chưa nhận được sự quan tâm xứng đáng từ khán giả.

Nếu muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc và khác biệt với những công thức quen thuộc trên màn ảnh Hàn, 5 bộ phim dưới đây là những “viên ngọc ẩn” đáng để bạn bổ sung vào danh sách xem.

Serendipity’s Embrace (Phải chăng là định mệnh)

Phải chăng là định mệnh? xoay quanh Lee Hong Joo (Kim So Hyun), một cô gái từng chịu tổn thương sâu sắc vì mối tình đầu nên dần mất niềm tin vào tình yêu. Mười năm sau, định mệnh đưa cô gặp lại Kang Hoo Young (Chae Jong Hyeop), mối tình đầu năm xưa, nay đã trở thành một chuyên gia hoạch định tài chính tài năng. Cuộc gặp bất ngờ tại một quán cà phê mở ra cơ hội để cả hai viết tiếp câu chuyện tình yêu từng dang dở.

Dù mô-típ mối tình đầu không phải đề tài mới, bộ phim vẫn sở hữu đầy đủ những yếu tố khiến người xem rung động. Sự kiên trì, luôn bảo vệ và tình cảm không thay đổi dành cho Hong Joo của Hoo Young qua nhiều năm thực sự khiến khán giả ấm lòng.

Nếu yêu thích những nam chính chung thủy, ấm áp và không dễ dàng từ bỏ người mình yêu, đây là bộ phim dành cho bạn với hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào, dễ khiến người xem tan chảy.

Nine: Nine Time Travels (Chín lần ngược thời gian)

Park Sun Woo (Lee Jin Uk) là một phát thanh viên truyền hình tình cờ phát hiện cách quay ngược thời gian nhờ chín nén hương bí ẩn. Anh yêu phóng viên Joo Min Young (Jo Yoon Hee). Với mong muốn bảo vệ gia đình khỏi những bi kịch từng xảy ra trong quá khứ, Sun Woo bắt đầu thực hiện hàng loạt chuyến du hành thời gian. Tuy nhiên, mỗi lựa chọn anh đưa ra trong quá khứ lại tạo ra những hậu quả nghiêm trọng, làm thay đổi tương lai. Sun Woo nhanh chóng bị cuốn vào cuộc chạy đua sinh tử với thời gian để bảo vệ những người mình yêu thương.

Ban đầu, câu chuyện có thể khiến người xem cảm thấy phức tạp và khá “đau đầu”. Tuy nhiên, điều thực sự giữ chân khán giả chính là tình yêu không lay chuyển của Sun Woo dành cho Min Young, bất kể hoàn cảnh trở nên nguy hiểm đến đâu.

Du hành thời gian vốn là đề tài quen thuộc trong phim Hàn, nhưng bộ phim vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ những cú ngoặt liên tục, tình tiết bất ngờ và màn tương tác đầy bùng nổ giữa hai diễn viên chính.

Lookout (Mật Danh)

Lookout kể về Jo Soo Ji (Lee Si Young), một cựu cảnh sát chìm trong đau đớn và căm phẫn sau khi con gái bị sát hại dã man. Kẻ gây án là Yoon Si Wan (Lomon), nhưng hắn dễ dàng thoát khỏi sự trừng phạt nhờ quyền lực của người cha - một công tố viên trưởng. Sau khi nỗ lực tự mình trả thù thất bại, Soo Ji được Jang Do Han (Kim Young Kwang) tuyển vào một nhóm gồm những chuyên gia có kỹ năng đặc biệt.

Trong nhóm còn có các hacker và chuyên gia giám sát do Kim Seul Gi, Key và Shin Dong Wook thủ vai. Cùng nhau, họ tận dụng những kỹ năng chuyên môn để phơi bày và đánh bại thế lực quyền lực đứng sau những tội ác.

Đây là một bộ phim báo thù đúng nghĩa, được đánh giá cao nhờ khả năng duy trì sự căng thẳng từ đầu đến cuối mà gần như không có tình tiết thừa. Từ diễn viên chính đến dàn diễn viên phụ, tất cả đều mang đến những màn thể hiện nổi bật, tạo nên cảm giác thỏa mãn khi những kẻ phản diện từng bước phải trả giá cho hành động của mình.

Bộ phim cũng được xem là một trong những vai diễn đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Kim Young Kwang. Dù không tập trung quá nhiều vào chuyện tình cảm, mạch phim căng thẳng và nghẹt thở vẫn đủ sức chinh phục những khán giả khó tính.

The Potato Lab (Phòng thí nghiệm khoai tây)

The Potato Lab kể về Kim Mi Kyung (Lee Sun Bin), một nhà nghiên cứu đã dành 12 năm tuổi trẻ làm việc tại một viện nghiên cứu khoai tây nằm sâu trong thung lũng, cách xa thành phố. Cuộc sống vốn yên bình và có phần đơn điệu của cô hoàn toàn bị đảo lộn khi So Baek Ho (Kang Tae Oh) xuất hiện.

Baek Ho là một doanh nhân điển trai với nụ cười rạng rỡ nhưng lại có tư duy thực tế, lạnh lùng và đậm chất của một người theo đuổi lợi nhuận. Hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, dẫn đến hàng loạt màn đối đầu hài hước tại viện nghiên cứu. Điểm hấp dẫn nhất của bộ phim là quá trình vị giám đốc lạnh lùng Baek Ho dần rơi vào tình yêu và dành cho Mi Kyung tình cảm không điều kiện.

Phản ứng hóa học giữa Kang Tae Oh và Lee Sun Bin trong những phân cảnh tình cảm cũng là một trong những điểm sáng của phim. Kết hợp với không khí chữa lành của cuộc sống bình dị nơi vùng quê, bộ phim mang đến một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy nhiệt huyết.

Discovery of Love (Tìm lại tình yêu)

Han Yeo Reum (Jung Yu Mi) và Kang Tae Ha (Eric Mun) từng có 5 năm yêu nhau hạnh phúc sau khi Yeo Reum phải lòng Tae Ha ngay từ cái nhìn đầu tiên trong một chuyến đi. Tuy nhiên, mối quan hệ cuối cùng vẫn đi đến hồi kết. Mười năm sau, Tae Ha bất ngờ xuất hiện trở lại trong cuộc sống của Yeo Reum. Nhưng lúc này, cô đã có bạn trai mới.

Thông qua những đoạn hồi tưởng đan xen giữa quá khứ và hiện tại, Yeo Reum buộc phải đối diện với cả những ký ức ngọt ngào lẫn những tổn thương của mối tình đầu.

Discovery of Love đáng xem bởi bộ phim khắc họa tình yêu theo cách chân thực và sâu sắc, đặc biệt là những khía cạnh phức tạp của một mối quan hệ. Những ký ức vừa ngọt ngào vừa man mác buồn của quá khứ va chạm với thực tế khắc nghiệt ở hiện tại, tạo nên một chuyện tình tay ba đầy cuốn hút.

Đây là lựa chọn phù hợp với những khán giả yêu thích các câu chuyện tình lãng mạn, hoài niệm và muốn tìm lời giải cho một câu hỏi khó: Sau nhiều năm xa cách, liệu chúng ta có thể một lần nữa yêu lại người cũ?