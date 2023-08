Trong chương trình "Weekends with Adele" vừa qua, chủ nhân bản hit “Someone Like You” đã dành những lời khen có cánh cho Miley Cyrus, ngay sau khi nữ ca sĩ vừa phát hành ca khúc mới mang tên "Used to be Young": "Tôi bị ám ảnh bởi bài hát mới của Miley Cyrus. Tôi luôn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Miley Cyrus và tôi rất thích nội dung bài hát đó. Nó có thể khiến tôi rơi nước mắt ngay bây giờ. Miley Cyrus đúng là một huyền thoại. Tôi yêu cô ấy", Adele cho biết.

Sau khi những lời khen của Adele được lan truyền, Miley đã có những phản hồi: “Adele, tôi thường nghĩ đến bạn khi viết bài hát này. Tôi cũng luôn hy vọng rằng bạn sẽ thích nó. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi yêu bạn. Nhiệm vụ đã hoàn thành”, Miley viết trên Twitter.

Adele là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Miley Cyrus

Lời cảm ơn của Miley Cyrus được đưa ra chỉ một ngày, sau khi cô đăng lời giải thích về nguồn cảm hứng của bài hát "Used to be Young": "Bài hát này nói về việc tôn vinh con người chúng ta trước đây, yêu thương con người chúng ta và tôn vinh con người chúng ta sẽ trở thành. Tôi cảm thấy tự hào khi suy ngẫm về quá khứ và vui mừng khi nghĩ về tương lai”.

Thực tế là Miley Cyrus đã có một quá khứ vô cùng nổi loạn, từ những khoảnh khắc hở hang và hành vi không phù hợp trong các buổi biểu diễn đến việc khỏa thân trong MV. Giờ đây, cựu ngôi sao Disney đã 30 tuổi, bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đời và không còn hoang dại như trước nữa. Tuy vậy, khi nhìn lại tuổi trẻ của mình, nữ ca sĩ vẫn khẳng định luôn tự hào vì giai đoạn "điên rồ" này.

Adele và Miley Cyrus đều là những nghệ sĩ hàng đầu của làng nhạc thế giới. Tham gia nghệ thuật thuở thiếu thời, Miley Cyrus đã dành quá nửa cuộc đời để sống trong sự nổi tiếng. Trưởng thành từ vai diễn Hannah Montana, từng được biết đến với danh xưng "công chúa Disney", Miley không ngừng phá kén để ghi dấu hình ảnh cá tính, nổi loạn.

Trong khi đó, Adele là ca sĩ nổi tiếng người Anh. Cô từng đoạt 15 giải Grammy và bán được hơn 120 triệu bản thu. Tại Grammy 2023 vừa qua, cô thắng giải Màn trình diễn solo Pop xuất sắc với ca khúc Easy on Me. Album 21 của cô giữ thành tích bán chạy nhất thế kỷ 21 với khoảng 31 triệu bản, đứng đầu hơn 30 thị trường, giúp cô đoạt giải Grammy Nghệ sĩ mới xuất sắc.