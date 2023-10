Angelababy và con đường trở thành ngôi sao châu Á

Bước chân vào nghề người mẫu khi còn rất trẻ - mới 14 tuổi cho đến việc trở thành ngôi sao châu Á được săn đón nhiều nhất thời gian gần đây, hành trình của Angelababy khá hấp dẫn và thú vị đối với nhiều người quen biết cô.

Nữ diễn viên Hồng Kông gốc Thượng Hải (Trung Quốc) không chỉ là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất mà còn là một nữ doanh nhân, nhà đầu tư và ca sĩ không ngừng khiến người hâm mộ ngạc nhiên với nhiều tài năng của mình.

Nhờ tiếng tăm của mình trong giới giải trí, Angelababy đã tích lũy được hàng triệu đô la, giành được các hợp đồng đại diện thương hiệu với các ông lớn sang trọng như Dior, Roger Vivier và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng cách đóng vai chính trong các bộ phim Hollywood.

Cô luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, từ thông tin về đám cưới và vụ ly hôn được công bố rộng rãi đến các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa khuôn mặt… Tuy nhiên, câu chuyện thành công của Angelababy bất chấp nhiều trở ngại này vẫn mang đầy cảm hứng.

Bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi

Angelababy chuyển đến Hồng Kông năm 13 tuổi và ký hợp đồng với công ty người mẫu Style International Management một năm sau đó.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2009, thông qua Her World, Angelababy tiết lộ rằng sự nghiệp người mẫu của cô thực sự bắt đầu như một 'trò đùa' sau khi các bạn cùng lớp ngẫu nhiên gửi ảnh của cô cho công ty.

Cũng chính trong những năm làm người mẫu của mình, cô đã lấy nghệ danh là Angelababy, là sự kết hợp giữa tên của cô và biệt danh mà cô nhận được từ cha mẹ mình.

Bạn đang thắc mắc Angelababy tuổi teen được trả bao nhiêu cho công việc người mẫu đầu tiên của mình? Theo một bài báo của Today Online, cô đã nhận được 600 đô la Hồng Kông cho một quảng cáo trên tạp chí, con số này đã trở thành cửa ngõ để cô bước vào giới showbiz.

Ra mắt với vai trò diễn viên trong Trivial Matters

Angelababy cuối cùng cũng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 18 với vai khách mời trong bộ phim Trivial Matters năm 2007. Vai diễn dài 5 phút này đã mở đầu cho một số vai phụ trong các bộ phim cũng như xuất hiện trong các video ca nhạc.

Cô đã giành được vai chính đầu tiên cùng với Bành Vu Yến trong bộ phim hài lãng mạn Love You You năm 2011. Một số dự án đáng chú ý nhất của cô bao gồm Mojin: The Lost Legend, Tai Chi Zero, Rise of the Legend.

Bộ phim kinh dị giả tưởng năm 2015 Mojin: The Lost Legend tiếp tục trở thành phim IMAX nói tiếng Trung có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc vào thời điểm đó trước khi bị The Mermaid (Nàng tiên cá) soán ngôi.

Đột phá khi đóng phim Hollywood

Trong khi hầu hết các bộ phim và phim truyền hình đáng chú ý của cô đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, sức hấp dẫn toàn cầu của Angelababy đã giúp cô thu hút được nhiều tác phẩm Hollywood.

Cô xuất hiện lần đầu tại Hollywood với bộ phim hành động kinh dị Mỹ Hitman-Agent 47 năm 2015 cùng với Rupert Friend, Hannah Ware và nhiều diễn viên khác.

Angelababy tiếp tục đóng vai chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng Hollywood Ngày quốc khánh: Sự hồi sinh năm 2016, bộ phim đã thành công vang dội. Bộ phim còn có sự tham gia của Liam Hemsworth và Jeff Goldblum trong các vai chính, trong đó Angelababy vào vai một phi công và trung úy người Trung Quốc tên là Rain Lao.

Năm 2016 cũng là một năm quan trọng đối với nữ diễn viên khi cô lọt vào danh sách 30 Người nổi tiếng Châu Á dưới 30 tuổi của Forbes, danh sách đề cao những tài năng xuất sắc nhất ở các hạng mục điện ảnh, âm nhạc, truyền hình và thể thao.

Tổ chức tiệc cưới đắt đỏ nhất Trung Quốc

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất Trung Quốc, luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Bộ đôi đã có một mối quan hệ lãng mạn cho đến năm 2014, sau đó họ đã trao nhau lời thề trong một buổi lễ trang trọng vào năm 2015.

Tờ South China Morning Post đưa tin cặp đôi từng tổ chức đám cưới tại Trung tâm Triển lãm Thượng Hải với số tiền khổng lồ 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 31 triệu USD), trong đó riêng chi phí trang trí đã khoảng 35 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,4 triệu USD).

Nữ diễn viên diện váy cưới Dior độc quyền, bên cạnh chiếc nhẫn cưới Chaumet trị giá 1,6 triệu USD. Đám cưới còn có một chiếc bánh cưới cao 10 foot và những món quà tinh tế dành cho khách mời (trong đó có hàng loạt người nổi tiếng.

Bộ đôi quyết định chia tay sau 7 năm chung sống vào năm 2022. Tuy nhiên, đôi tình nhân cũ vẫn tiếp tục cùng nuôi dạy con trai.

Là một nữ doanh nhân thành đạt

Angelababy đang nỗ lực xây dựng cho mình một đế chế tài chính, bao gồm nhiều dự án kinh doanh và hoạt động từ thiện. Nữ diễn viên đầu tư vào một tiệm làm móng và quán cà phê cùng với nam diễn viên Hồng Kông Lương Gia Huy. Cô cũng thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm của riêng mình, AB Capital, vào năm 2015.

Năm 2021, cô đầu tư thêm vào công ty giải trí Cool Style. Đây là một công ty quản lý nghệ sĩ/người mẫu có trụ sở tại Hồng Kông, có văn phòng tại Bắc Kinh và Thượng Hải.

Về công việc từ thiện, cô đã lọt vào danh sách Hurun Philanthropy cùng chồng cũ vào năm 2016. Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đã quyên góp khoảng 2,6 triệu USD cho một chương trình từ thiện do chồng cũ khởi xướng. Chương trình nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đại học tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp. Cặp vợ chồng cũ cũng đã quyên góp đáng kể khoảng 30.000 USD để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ thời gian COVID-19 tại Hồ Bắc.

Bị chỉ trích nặng nề sau khi bị tố dao kéo

Mọi người theo dõi ngôi sao này đều biết về cuộc tranh luận lớn về phẫu thuật thẩm mỹ nổ ra vào khoảng năm 2015. Angelababy đã đệ đơn kiện phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Ruili sau khi họ đăng một bài bình luận ác ý về những thất bại trong phẫu thuật thẩm mỹ của cô.

Sau đó, nữ diễn viên đã đến Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Bắc Kinh để kiểm tra khuôn mặt sau khi các cáo buộc ngày càng gia tăng.

Cuộc kiểm tra diễn ra trước mặt luật sư của cô, hai công chứng viên và báo chí, đã làm sáng tỏ mọi cáo buộc giả mạo, với việc bác sĩ tuyên bố rằng cô chưa bao giờ phẫu thuật.

Nữ hoàng weibo của Trung Quốc

Nhờ lượng người theo dõi đông đảo trên các nền tảng trực tuyến, Angelababy thường được gọi là 'nữ hoàng mạng xã hội Trung Quốc' hay 'Nữ thần Weibo'.

Năm 2022, cô trở thành nữ minh tinh Trung Quốc đầu tiên có 10 triệu người theo dõi trên Instagram. Điều này chẳng là gì so với mức độ nổi tiếng to lớn mà cô có được trên weibo, với hơn 104 triệu người theo dõi.

Tài khoản Instagram của cô được trau chuốt kỹ, ghi lại mọi thứ từ những buổi chụp hình, chiến dịch cũng như đưa ra những thông tin đa chiều về cuộc sống cá nhân.

Trầm cảm vì bị ghét bỏ và tiêu cực trên mạng

Angelababy tiết lộ rằng cô rơi vào trầm cảm trong những ngày đầu sau khi bị bắt nạt trên mạng. Trong cuộc trò chuyện với báo chí Trung Quốc, nữ diễn viên tiết lộ rằng cô đã ngừng kiểm tra các tài khoản mạng xã hội chứa đầy sự thù hận.

Trong chuyến công tác kéo dài một tháng tới Bắc Kinh, cô từng 'nhìn lên trần nhà và khóc mỗi đêm' sau khi đọc những bình luận ác ý trên mạng.

Cuối cùng, cô đã phải tìm đến các trò chơi điện tử để giúp cô đánh lạc hướng tâm trí. Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng nhờ con trai Little Sponge mà cô đã thoát khỏi thời kỳ đen tối.

Nữ diễn viên đề cập rằng cô muốn bảo vệ con trai mình bằng bất cứ giá nào, đồng thời nói thêm rằng cô cảnh giác với mọi lời bôi xấu hình ảnh trước mặt con trai.

Sức mạnh ngôi sao đã thu hút nhiều thương hiệu xa xỉ

Hãng thời trang quyền lực Christian Dior đã bổ nhiệm Angelababy làm đại sứ khu vực vào năm 2017. Thương hiệu này chắc chắn đã được hưởng lợi rất nhiều từ tầm ảnh hưởng to lớn của cô đối với Thế hệ Z của Trung Quốc.

Angelababy thường quảng cáo Dior trên tài khoản Instagram của mình, bên cạnh việc xuất hiện trên sàn diễn của họ trong những bộ trang phục và phụ kiện lộng lẫy.

Một thương hiệu nổi tiếng khác mà Angelababy tích cực hợp tác là Roger Vivier. Đó là một thương hiệu sang trọng của Pháp chuyên về giày dép, túi xách và phụ kiện.

Trong danh sách mở rộng những người ủng hộ thương hiệu của cô có Tag Heuer, công ty này đã bổ nhiệm cô làm đại sứ thương hiệu toàn cầu của họ vào năm 2017.

Angelababy thường khoe những chiếc đồng hồ của thương hiệu này trong nhiều chuyến đi chơi khác nhau và các chiến dịch của họ chắc chắn là một điều thú vị để khám phá.

Đoạt nhiều giải thưởng trong sự nghiệp

Angelababy đã giành được phần lớn các giải thưởng mà cô được đề cử trong nhiều năm qua. Cô đã nhận được Giải thưởng Truyền thông Phụ nữ Trung Quốc, Giải thưởng Hiệp hội Quay phim Hồng Kông, Giải thưởng Trăm Hoa lần thứ 33, Giải thưởng Toutiao và nhiều giải thưởng khác.

Cô cũng nhận được Giải thưởng Truyền thông Điện ảnh Trung Quốc cho Nữ diễn viên được yêu thích nhất cho bộ phim lãng mạn First Time năm 2012.