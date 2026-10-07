Bị chê “không hợp vai”, Đàm Tùng Vận vẫn giúp "Lan Hương Như Cố" phá kỷ lục

Đàm Tùng Vận trở thành tâm điểm của những tranh luận xoay quanh màn thể hiện trong Lan Hương Như Cố. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên không còn phù hợp với những vai diễn thiếu nữ, trong khi một số ý kiến khác nhận xét vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt trẻ thơ của cô chưa truyền tải được những trải nghiệm và biến cố mà nhân vật đã trải qua.

Dù vấp phải không ít chỉ trích, Lan Hương Như Cố vẫn đạt thành tích ấn tượng, liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục về độ phổ biến và lượng khán giả. Tính đến nay, bộ phim đã vượt mốc 33.000 điểm nhiệt trên Tencent Video - chỉ số phản ánh mức độ quan tâm, lượng thảo luận và sức hút của một tác phẩm trên nền tảng này. Thành tích này đưa Lan Hương Như Cố trở thành một trong những bộ phim truyền hình có hiệu suất nổi bật nhất năm của Tencent Video.

Tác phẩm mới nhất của Đàm Tùng Vận cũng dẫn đầu khung giờ phát sóng trên CCTV-8, duy trì mức tỷ suất người xem ấn tượng và thu hút đông đảo khán giả truyền hình. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, những tranh luận về Lan Hương Như Cố tập trung nhiều vào Đàm Tùng Vận. Nữ diễn viên dường như đứng trước hai kỳ vọng gần như trái ngược: cô phải đủ trẻ để hóa thân thuyết phục vào nhân vật trong những năm tháng thiếu nữ, nhưng đồng thời cũng phải đủ trưởng thành để thể hiện một người phụ nữ từng trải qua nhiều biến cố và cuối cùng trở thành người gánh vác cả gia đình.

Với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt tròn và diện mạo trẻ trung tự nhiên, Đàm Tùng Vận từ lâu gắn liền với hình tượng nữ chính trong những bộ phim thanh xuân, học đường và trưởng thành. Khi chuyển sang một tác phẩm cổ trang lấy nhân vật nữ làm trung tâm như Lan Hương Như Cố, những nghi ngờ về mức độ phù hợp của cô với vai diễn nhanh chóng xuất hiện.

Một số khán giả cho rằng ngoại hình trẻ trung của Đàm Tùng Vận phù hợp với giai đoạn đầu câu chuyện, khi nhân vật vẫn là một cô gái trẻ hoặc sống với thân phận người hầu. Tuy nhiên, khi nhân vật bắt đầu đảm nhận trách nhiệm quán xuyến gia đình, một bộ phận người xem nhận xét diện mạo của nữ diễn viên chưa thể hiện được đầy đủ những năm tháng khắc nghiệt mà nhân vật đã trải qua.

Một số ý kiến khác cho rằng Đàm Tùng Vận không còn tự nhiên khi đóng vai thiếu nữ, đặc biệt khi đứng cạnh những gương mặt trẻ hơn. Một khán giả cũng nhận xét cách nói chuyện của nữ diễn viên vẫn tạo cảm giác về một nhân vật hoạt bát, trong khi nhân vật trong phim được xây dựng là người phụ nữ xuất thân từ một gia đình có nền tảng giáo dưỡng tốt.

Dù vậy, Lan Hương Như Cố vẫn liên tục đứng đầu bảng xếp hạng toàn quốc trong khung giờ phát sóng.

Theo một số nhận định, điểm mạnh của Lan Hương Như Cố nằm ở việc đặt nữ chính vào một hoàn cảnh vừa quen thuộc vừa đầy nguy hiểm. Gia đình từng phá bỏ hôn ước với cô lại trở thành nơi cô buộc phải sống và phục vụ. Sức hấp dẫn của câu chuyện đến từ yếu tố sinh tồn. Khán giả bị cuốn vào hành trình chứng kiến nữ chính tìm cách vượt qua hết tình huống khó khăn này đến thử thách khác, ngay cả khi họ chưa hoàn toàn đồng tình với diễn viên đảm nhận vai diễn.

Bên cạnh đó, sau một thời gian mệt mỏi với những nữ chính liên tục đưa ra các quyết định thiếu hợp lý, khán giả dường như dành nhiều thiện cảm hơn cho một nhân vật nữ mạnh mẽ, kiên định với nguyên tắc của mình. Trong hoàn cảnh mà mỗi lựa chọn đều có thể khiến cô phải trả giá, nhân vật vẫn cố gắng giữ vững lập trường.

Kịch bản được xây dựng chặt chẽ cũng là một lợi thế đáng kể của bộ phim. Những xung đột trong gia đình được đan cài với những biến động chính trị nơi triều đình, khiến các mối quan hệ gia đình và tình cảm liên tục đứng trước những bước ngoặt bất ngờ. Nhịp kể chuyện dồn dập được kết hợp với phần hình ảnh chỉn chu và thiết kế bối cảnh tiết chế, tạo nên sức hút riêng cho tác phẩm.

Không chỉ nhân vật chính, tuyến nhân vật phụ và phản diện cũng được xây dựng với câu chuyện riêng. Từ những thành viên lớn tuổi trong gia đình đến người hầu, mỗi người đều có lợi ích cần bảo vệ, nỗi đau phải gánh chịu và những lý do riêng cho lựa chọn của mình.

Nhờ đó, các mâu thuẫn trong phim không đơn thuần được phân chia thành cuộc đối đầu giữa thiện và ác. Lý Mộng, Trịnh Hợp Huệ Tử, Quách Khả Dụ và Ngưu Tuấn Phong đều nhận được những phản hồi tích cực nhờ màn thể hiện giàu cảm xúc và khả năng tạo nên màu sắc riêng cho từng nhân vật.

Bên cạnh diễn xuất và kịch bản, sự đầu tư cho phục trang, lễ nghi truyền thống và kiến trúc cũng góp phần tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Những phân cảnh về trà đạo, cách sắp xếp vật dụng trong gia đình hay thiết kế không gian sống giúp tái hiện một lối sống có tính trật tự cao, chịu sự chi phối của thứ bậc và lễ nghi. Các chi tiết này không chỉ tạo nền tảng rõ nét hơn cho câu chuyện mà còn tăng sức hấp dẫn về mặt hình ảnh.

Cuối cùng, thành công của một bộ phim truyền hình có nhiều yếu tố đủ sức giữ chân khán giả không nhất thiết phụ thuộc hoàn toàn vào việc nữ chính có nhận được sự đồng thuận tuyệt đối hay không. Trường hợp của Lan Hương Như Cố cho thấy một tác phẩm vẫn có thể tạo sức hút mạnh mẽ nếu sở hữu câu chuyện đủ hấp dẫn, kịch bản chắc tay và hệ thống nhân vật có chiều sâu.