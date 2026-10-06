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Samsung Galaxy cán mốc 1,2 tỷ người dùng trên toàn cầu

Thứ Ba, 07:00, 06/10/2026
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VOV.VN - Hơn 1,2 tỷ người đang sử dụng smartphone và tabet Samsung Galaxy, đưa công ty Hàn Quốc đến một cột mốc đáng chú ý.

Mới đây, Samsung đã phát hành một bộ phim quảng cáo tại Nhật Bản mang tên “Lý do 1,2 tỷ người chọn Samsung Galaxy”, tập trung vào những khoảnh khắc và lý do mà người dùng tiếp tục lựa chọn smartphone và tablet Android.

samsung galaxy can moc 1,2 ty nguoi dung tren toan cau hinh anh 1
Samsung tự hào cộng đồng người dùng Galaxy là rất đa dạng

Tính đến tháng 8/2026, số lượng người dùng smartphone và tablet Samsung Galaxy trên toàn cầu đã vượt qua con số 1,2 tỷ. Thay vì chỉ đơn thuần thông báo về con số này, Samsung đang định hình nó thành một cộng đồng mà khách hàng tiềm năng có thể tham gia.

Chiến dịch quảng bá này biến con số 1,2 tỷ thành những câu chuyện cá nhân, từ việc khán giả ghi lại hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn tại các buổi hòa nhạc, đến những khoảnh khắc tự phát giữa bạn bè và việc sử dụng màn hình lớn để theo đuổi sở thích sáng tạo.

Thông điệp của chiến dịch rất rõ ràng: không có lý do duy nhất nào khiến mọi người chọn Galaxy, bởi cộng đồng người dùng rất đa dạng với nhiều trường hợp sử dụng khác nhau.

Phô diễn tính năng trên thiết bị Samsung Galaxy

Samsung cũng giới thiệu một số tính năng mới nhất trên các thiết bị của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau của người dùng. Trong đó, tính năng My Fancam của Galaxy Z Fold8 được nhấn mạnh, cùng với tính năng Horizon Lock của Galaxy Z Flip8 nhằm giữ cho hình ảnh luôn cân bằng trong những khoảnh khắc chuyển động nhanh.

Galaxy S26 Ultra cũng được quảng bá với hai tính năng nổi bật: khả năng zoom 100x để phóng to các đối tượng ở xa và màn hình bảo mật mới giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi những người xung quanh.

Chiến dịch quảng bá này đang được Samsung triển khai trên nhiều nền tảng, bao gồm truyền hình, trang web, mạng xã hội và quảng cáo ngoài trời, đặc biệt là tại khu vực Shibuya, Tokyo. Samsung Nhật Bản cũng khuyến khích người xem suy nghĩ về những khoảnh khắc mà họ muốn ghi lại, bảo vệ hoặc trải nghiệm trọn vẹn hơn với một thiết bị Galaxy.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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