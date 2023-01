BLACKPINK, BTS khởi đầu năm 2023 rực rỡ bằng loạt đề cử iHeartRadio

Theo danh sách đề cử đầy đủ Giải thưởng iHeartRadio 2023 vừa được công bố, nhóm nữ BLACKPINK đã được vinh danh cho các hạng mục quan trọng là "Bộ đôi/Nhóm nhạc xuất sắc nhất của năm" và "Video âm nhạc hay nhất" với bản hit "Pink Venom".

Ở hạng mục "Bộ đôi/Nhóm nhạc xuất sắc nhất của năm", nhóm nữ Hàn Quốc sẽ phải cạnh tranh với các ngôi sao toàn cầu bao gồm AJR, Black Eyed Peas, bộ đôi Silk Sonic gồm Bruno Mars và Anderson .Paak, Glass Animals, Imagine Dragons, Maneskin, OneRepublic, Parmalee và Red Hot Chili Peppers.

Nhóm BLACKPINK trong buổi biểu diễn tại Mỹ hồi tháng 8/2022. Nguồn: Reuters-Yonhap

Nhóm nam BTS đã được đề cử ở hạng mục "Video âm nhạc hay nhất" cho "Yet to Come", đĩa đơn chủ đạo trong album tuyển tập được nhóm phát hành vào tháng 6. Đây là lần thứ 6 liên tiếp nhóm BTS nhận được đề cử tại iHeartRadio Music Awards kể từ năm 2018.

Đáng chú ý là Jungkook, một thành viên của BTS, sẽ cạnh tranh với chính nhóm nhạc của mình ở hạng mục này, khi anh cùng với Charlie Puth được đề cử với sản phẩm "Left and Right".

Cả hai nhóm nhạc Hàn Quốc BTS và BLACKPINK đều được đề cử tại hạng mục dành cho "Cộng đồng người hâm mộ xuất sắc nhất".

Lễ trao giải thưởng âm nhạc iHeartRadio 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 27/3 tại Los Angeles, Mỹ./.