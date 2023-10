Britney Spears cực kỳ ghét vai trò giám khảo của mình trên The X Factor

Nữ ngôi sao đã giải thích trong cuốn hồi ký "The Woman in Me", phát hành vào ngày 24/10 rằng: "Cảm thấy mình cần thêm hướng đi, nên tôi đã quyết định quay lại làm việc. Tôi cố gắng chiếm lĩnh bản thân bằng cách làm việc hiệu quả. Tôi bắt đầu xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình hơn - bao gồm cả vai trò giám khảo của The X Factor vào năm 2012". Tuy nhiên theo Britney Spears, vào thời điểm đó cô quyết định đảm nhận vai trò ban giám khảo thực chất chỉ để tìm kiếm sự tập trung chuyên môn.

"Bây giờ, nếu bạn cho tôi một vai khách mời dễ thương trong một chương trình truyền hình vui nhộn, tôi chắc chắn sẽ tham gia. Nhưng phải hành động một cách hoài nghi trong suốt 8 giờ liên tục khi làm giám khảo trên tivi? Ồ, không. Tôi thực sự ghét nó” - Britney Spears tiết lộ.

Britney Spears tiết lộ, cô cực kỳ ghét thời gian làm ban giám khảo tại The X Factor USA vào năm 2012.

"The Woman in Me" là cuốn hồi kí ghi lại hành trình từ thời thơ ấu của Britney Spears và sự vươn lên trở thành ngôi sao, cùng với những cuộc hôn nhân, quyền bảo hộ tòa án gần 14 năm của cô và thậm chí còn đề cập ngắn gọn về một vụ việc xảy ra vào tháng 7 khi cô bị vệ sĩ của cầu thủ NBA Victor Wembanyama đánh vào mặt.

"The Woman in Me" chủ yếu tập trung vào mối quan hệ với cha, các con trai, chồng và bạn trai cũ của Britney, những người đã thống trị cuộc đời cô, dù tốt hay xấu. Một số chương được dành cho mối quan hệ của cô với ca sĩ Justin Timberlake, bao gồm những chi tiết cá nhân sâu sắc về việc mang thai, phá thai và cuộc chia tay đau đớn.

Hiện cuốn hồi ký này đã đạt hạng 1 trong danh sách bán chạy nhất của Amazon.