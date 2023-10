Tình tiết mới vụ Britney Spears ngoại tình trong quá khứ

Một trong những tiết lộ đáng chú ý nhất của Britney Spears trong cuốn hồi ký "The Woman In Me" là thừa nhận ngoại tình với biên đạo múa Wade Robson khi đang yêu Justin Timberlake. Tuy nhiên, “Công chúa nhạc pop” khẳng định đó chỉ là phút yếu lòng thoáng qua và ngoại lệ duy nhất. Cô thú nhận với Justin ngay sau đó và nhận được sự tha thứ. Chưa kể, theo Britney, Justin cũng qua lại với một sao nữ nổi tiếng sau lưng cô.

Britney Spears thừa nhận hôn Wade Robson trong lúc yêu Justin Timberlake. Ảnh: TMZ

Hai người đàn ông trong cuộc không bình luận gì về thông tin trên. Tuy nhiên, một người khác đã lên tiếng bác bỏ giọng ca "Baby One More Time".

Annet Artani, đồng sáng tác "Everytime" - được cho là ca khúc chia tay của Britney dành cho Justin, tuyên bố với tờ TMZ ấn tượng trong cô là mối tình lãng mạn giữa biểu tượng âm nhạc và nam vũ công sâu sắc hơn nhiều. Cô còn nhớ Britney viết cho người tình bức thư dài 14 trang trước khi chia tay.

“Nó diễn ra khá lâu. Tôi nghĩ nếu bạn viết cho ai đó một bức thư dài 14 trang, đó không chỉ đơn thuần là ‘chúng tôi hôn nhau một lần’. Tôi nghĩ mối quan hệ đó còn sâu sắc hơn nhiều vì họ đều là bạn bè… Tôi nghĩ nó phức tạp hơn nhiều so với việc nói, ‘Một đêm nọ, chúng tôi hôn nhau ở cuối quán bar’”, nữ nhạc sĩ chia sẻ vào ngày 20/10.

Artani nói thêm việc Britney lừa dối không thực sự làm tổn thương Justin, ngược lại giống như mở ra lối thoát cho anh khỏi cuộc tình của họ.

“Anh ấy có lẽ muốn kết thúc nó vì anh ấy là ngôi sao nhạc pop trẻ, đẹp trai. Anh ấy có lẽ không muốn bị ràng buộc và đây là cơ hội”, người đẹp sinh năm 1976 nhấn mạnh.

Britney và Artani hợp tác với nhau để tạo ra Everytime. Ảnh: TMZ.

Điều này khá trùng khớp với cách hành xử của nam ca sĩ "Cry Me A River" qua lời kể của Britney trong sách. Cô cho biết Justin chia tay cô qua tin nhắn thay vì gặp mặt trực tiếp. Đáng nói hơn, anh khuyến khích Britney phá thai vì chưa sẵn sàng làm cha vào cuối năm 2000.

Đại diện của Britney và Wade Robson không phản hồi về chia sẻ từ Annet Artani. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Britney khuyên người hâm mộ trên tờ Page Six rằng nên mua sách vào ngày 24/10 để biết được câu chuyện đầy đủ, những gì báo chí đăng tải những ngày qua chỉ là trích đoạn.

Ngày 20/10, Britney cũng khẳng định trên mạng xã hội không hề có ý xấu khi công khai những trải nghiệm trong quá khứ.

“Mục đích cuốn sách của tôi không phải là xúc phạm bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Hy vọng tôi có thể soi sáng cho những người cảm thấy đặc biệt cô đơn trong hầu hết trường hợp hoặc bị tổn thương do bị hiểu lầm. Tôi đã bước tiếp kể từ đó”, cô viết.