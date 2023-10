Hà Nhi không ngại làm xấu, lộ khuyết điểm khi thực hiện MV mới

"Ai lau đôi mi hoen" là một thể nghiệm âm nhạc mới mẻ của Hà Nhi, khác rất nhiều với những bản pop ballad về người yêu cũ đã làm nên “thương hiệu”. Để truyền tải được tinh thần bài hát, ekip và Hà Nhi đã phải thử nghiệm trải qua trên 10 bản phối để trung hoà được 2 yếu tố: cái tôi nghệ sĩ và gout nghe nhạc đại chúng.

Hà Nhi cho biết cô chấp nhận liều lĩnh trong dự án lần này và xác nhận đây là sản phẩm mà nữ nghệ sĩ đã dám vượt qua vùng an toàn của mình để thực hiện với rất nhiều can đảm, tất cả được đầu tư nghiêm túc. “Tôi thấy khán giả đã đón nhận nhiều màu sắc âm nhạc văn minh và mang tính hội nhập quốc tế hơn trước, tôi hi vọng các bạn cho tôi cũng như cho tất cả chúng ta có 1 cơ hội trải nghiệm và thêm thời gian để tẩm ướp sự mới lạ này. Dù thành công hay thất bại, tôi cũng đã thả lỏng đón nhận và xem nó như 1 trải nghiệm của mình.” - Hà Nhi trải lòng.

MV "Ai lau đôi mi hoen" đưa khán giả vào một bầu không khí hồi hộp, căng thẳng ngay từ đầu với hình ảnh Hà Nhi thất thần đi giữa đêm đen, tay giữ chặt chiếc điện thoại. Cô đi ngược giữa dòng người, khuôn mặt thất thần như muốn tìm kiếm một bóng hình thân quen.

Đây là một vai diễn nặng về tâm lý, cũng là một trải nghiệm mới mẻ với Hà Nhi. Hà Nhi chia sẻ: “Đây là thử nghiệm vô cùng mới lạ và đầy thách thức đối với tôi, trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày phải diễn tâm lý nặng như vậy. Những góc quay điện ảnh trong MV khiến tôi thích thú và cảm thấy nó hoàn toàn khác biệt với những gì tôi đã từng thực hiện. Đây không phải là những góc nhìn chỉn chu và đẹp không góc chết, đó là những góc quay thật và đời hơn. Tôi cũng không ngại lộ ra vài khuyết điểm nếu như nó lột tả được cảm xúc chân thực nhất, chỉ có như vậy mới truyền tải được cảm xúc của bài hát”.

Thông qua "Ai lau đôi mi hoen", Hà Nhi cũng chính thức xác nhận về việc ra mắt album phòng thu đầu tiên trong sự nghiệp mang tên "SII". Đây sẽ là một album mang nhiều màu sắc âm nhạc vừa quen thuộc vừa mới mẻ với khán giả của Hà Nhi.

Album "SII" sẽ kể về mọi cung bậc cảm xúc của 1 cô gái si tình nhưng vẫn cố gắng dùng lí trí để vượt qua những tổn thương trong tình yêu. Cô trải lòng về dự án lớn trong sự nghiệp: “Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại hợp lý. Hà Nhi qua đó mong muốn khai thác tất cả mọi sự thật của cảm xúc mà chúng ta vốn dĩ chôn giấu rất sâu ở bên trong. Đôi khi bản thân đã cố gắng thay đổi rất nhiều để làm hài lòng người khác nhưng cuối cùng tấm chân tình của ta với họ lại chỉ là 2 dòng chảy không bao giờ có thể hoà vào làm một,. Nhưng vào những thời khắc tuyệt vọng nhất, những tia sáng sẽ loé lên. Đó chính là thông điệp Hà Nhi muốn truyền tải cho khán giả của nữ ca sĩ. Và đó cũng là những gì Hà Nhi đang phải trải qua trong cuộc sống. Đôi khi mạnh mẽ hoặc bất cần đôi chút lại giúp chúng ta sáng suốt hơn khi là những kẻ trong cuộc”.