Hieuthuhai nhắc đến bạn gái trong album đầu tay

Tên album chứa đựng rõ thông điệp tổng thể mà Hieuthuhai muốn mang đến: Mọi người đều phải có một nơi bắt đầu. Việc xuất phát điểm khác nhau ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến nhiều mặt trong cuộc sống, và câu chuyện của Hieuthuhai trong 3 năm nghiêm túc theo đuổi nhạc rap được miêu tả rõ trong album lần này.

Không phải một Hiếu mềm mại, nhẹ nhàng theo hướng “trai ngoan” như những gì khán giả vẫn biết, Hieuthuhai trong "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó" là một cá tính đậm màu nhất có thể: mộc mạc, thẳng thắn và có chút cuồng nộ bên trong.

Hieuthuhai chia sẻ: “Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều cảm xúc, quá nhiều đêm viết nhạc miệt mài ở trong phòng một mình, tự hỏi mình có thể làm tốt hơn vậy nữa không, ngay cả hôm nay mình vẫn nghĩ tới điều đó. Nhưng điều quan trọng nhất là hôm nay mọi thứ cũng đã hoàn thành, hy vọng mọi người sẽ thích những bài nhạc mà mình đã viết bằng tất cả những cảm xúc chân thật nhất của mình. Ngạo mạn, tham vọng, cô đơn, thất bại nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc”.

Điều Hieuthuhai hướng đến trong album đầu tay là thể hiện một chân dung của một nghệ sĩ đầy cá tính, xuyên suốt được kết nối bằng 13 bài hát cùng 1 track Interlude. Tổng thể album là một khối đa diện, cho thấy rõ được những Hieuthuhai ở nhiều góc độ, khía cạnh.

Đó có thể là một Hieuthuhai bùng nổ, nhiều chuyện để kể như trong Intro cùng tên với album hay "Everything Will Be Okay". Đó cũng có thể là một Hieuthuhai theo hướng “mỏ hỗn” như nhiều khán giả nhận định trong "Giờ thì ai cười", "Siêu sao", "Không phải gu" hay "Sắp nổi tiếng".

Ở một khía cạnh khác, khán giả có thể thấy Hiếu trong một hình tượng flexin ở KPI, truyền cảm hứng trong "Đi họp lớp". Không thể không nhắc đến nội dung đã làm nên tên tuổi của Hieuthuhai trong mắt khán giả đại chúng: tình yêu.

Khi thì là một chàng trai với lời hứa “giữ em an toàn” trong "Cho em an toàn", lúc lại là một người “suy” tình trong "Không thể say", "Exit Sign". Đặc biệt, bài hát "No Love No Life" như lời tâm sự của Hieuthuhai với người bạn gái hiện tại của nam rapper. Đây là demo sau khi được bật mí đã tạo ra nhiều “cú nổ” trên các nền tảng mạng xã hội, khẳng định vị thế “good boy” của rapper thuộc Gerdnang.

Thời gian qua, Hieuthuhai vướng nghi vấn hẹn hò một hot girl hoạt động ngoài làng giải trí, song chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận.

Kết hợp với Hieuthuhai trong album "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó" là rapper B Ray, rapper Tage và Marzuz - cháu gái của diva Hà Trần. Việc Hieuthuhai kết hợp với huấn luyện viên Rap Việt mùa 3 - B Ray là điều rất nhiều khán giả mong chờ. Rapper Ex’s Hate Me từng khẳng định Hieuthuhai là một rapper tài năng, đồng thời rất mong muốn kết hợp cùng.