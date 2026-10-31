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Johnny Depp tái xuất Hollywood với vai ông già Scrooge kinh điển

Thứ Bảy, 06:00, 31/10/2026
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VOV.VN - Sau 8 năm vắng bóng màn ảnh Hollywood, Johnny Depp trở lại với vai Ebenezer Scrooge trong “Ebenezer phép màu đêm giáng sinh" - nhân vật gắn bó với ký ức tuổi thơ và luôn khiến nam tài tử say mê.

Sau 8 năm vắng bóng kể từ “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, Johnny Depp chuẩn bị trở lại màn ảnh với Ebenezer phép màu đêm giáng sinh (tựa gốc: Ebenezer). Trong phim, nam tài tử hóa thân thành Ebenezer Scrooge, ông già keo kiệt, cáu kỉnh phải đối diện với quá khứ, hiện tại và tương lai để tìm kiếm cơ hội làm lại cuộc đời. Hành trình thay đổi của nhân vật cũng gợi nhiều liên tưởng đến chặng đường trở lại của chính Depp.

Trailer đầu tiên của bộ phim gây chú ý với khoảnh khắc Scrooge nhìn vào ống kính, mỉm cười và nói: “Thật vui khi được trở lại”. Câu thoại của nhân vật càng trở nên đặc biệt khi đặt trong bối cảnh Depp chuẩn bị góp mặt trong một dự án Hollywood sau nhiều năm. Dù vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật qua các phim độc lập như “Minamata”, “Jeanne du Barry” và thử sức ở vai trò đạo diễn với “Modi: Three Days on the Wing of Madness”, đây vẫn là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình trở lại của nam diễn viên.

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Depp cho biết muốn tìm một góc nhìn mới để xây dựng Scrooge, thay vì chỉ khắc họa ông như một kẻ keo kiệt, khó ưa. “Chẳng ai sinh ra đã xấu tính hay chỉ muốn làm mọi người xung quanh phát bực cả”, nam diễn viên chia sẻ. Anh cũng mong muốn câu chuyện “A Christmas Carol” vừa truyền tải những thông điệp sâu sắc, vừa mang đến yếu tố hài hước cho khán giả.

Với Depp, được hóa thân thành Scrooge là một đặc ân phi thường. Câu chuyện này đã ám ảnh ông từ thuở nhỏ. Nam diễn viên đặc biệt yêu thích phiên bản chuyển thể năm 1951, đồng thời dành nhiều lời ngưỡng mộ cho màn thể hiện của Alastair Sim.

Tại Comic-Con ở San Diego mùa hè năm nay, Depp gây bất ngờ khi xuất hiện trên đường phố trong tạo hình Scrooge với áo khoác đen và mũ chóp cao. Nam diễn viên còn ngẫu hứng biểu diễn, tương tác với người hâm mộ gần nửa giờ trước khi cùng đạo diễn Ti West giới thiệu bộ phim tại Hall H.

Trong nguyên tác “A Christmas Carol” của Charles Dickens xuất bản năm 1843, Ebenezer Scrooge là một thương gia giàu có nhưng vô cùng keo kiệt. Ông coi tiền bạc là lẽ sống, xem Giáng sinh là điều vô nghĩa và thờ ơ trước hoàn cảnh của những người xung quanh.

Bước ngoặt đến vào đêm Giáng sinh khi hồn ma người cộng sự Jacob Marley xuất hiện, cảnh báo Scrooge về số phận bi thảm nếu tiếp tục sống ích kỷ. Sau đó, ba bóng ma Quá khứ, Hiện tại và Tương lai lần lượt đưa ông nhìn lại tuổi thơ cô độc, chứng kiến cuộc sống khó khăn nhưng ấm áp của gia đình người thư ký Bob Cratchit và đối diện với cái chết lạnh lẽo đang chờ đợi. Chuyến hành trình thức tỉnh Scrooge, giúp ông từ bỏ lối sống hà khắc để trở thành người hào phóng, giàu lòng trắc ẩn.

Đạo diễn Ti West, người đứng sau bộ ba phim kinh dị “X”, “Pearl” và “MaXXXine”, tin tưởng lựa chọn Depp cho vai diễn này. Theo nhà làm phim, nam diễn viên chính là “linh hồn” của bộ phim nhờ khả năng nắm bắt nhịp điệu và chất nhạc đặc trưng trong lời thoại theo phong cách Dickens. West cũng đánh giá Depp có thể thể hiện những nét khó ưa kinh điển của Scrooge bằng sự hài hước và duyên dáng.

Các bạn diễn cũng dành nhiều lời khen cho nam tài tử. Ian McKellen, người đảm nhận vai hồn ma Jacob Marley, nhận xét Depp đang ở phong độ tuyệt vời, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa sự sôi nổi, hài hước, phóng khoáng và những sắc thái nghiêm túc. Trong khi đó, Rupert Grint, diễn viên thủ vai Bob Cratchit, bày tỏ ấn tượng với tài năng của Depp và những sáng tạo thú vị mà anh mang đến cho nhân vật.

Những nhân vật kỳ lạ nhưng giàu chiều sâu từ lâu đã trở thành dấu ấn trong sự nghiệp Johnny Depp. Từ Edward trong “Edward Scissorhands” (1990) của Tim Burton, Mad Hatter trong “Alice in Wonderland” đến Willy Wonka trong “Charlie and the Chocolate Factory”, nam diễn viên luôn biết cách thổi sức sống riêng vào những hình tượng có vẻ ngoài khác biệt, đôi khi khó gần nhưng ẩn chứa thế giới cảm xúc phức tạp.

Đặc biệt, vai Sweeney Todd trong “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street” được xem là một trong những dấu ấn gần gũi nhất với hình tượng Scrooge. Cả hai nhân vật đều gắn với London thời Victoria và mang trong mình những tổn thương từ quá khứ. Vai diễn Sweeney Todd từng giúp Depp giành giải Quả cầu vàng và nhận đề cử Oscar thứ ba trong sự nghiệp.

Gần hai thập kỷ sau, nam diễn viên một lần nữa trở lại những con phố London phủ tuyết trong thế giới của Dickens, lần này với vai một người đàn ông đứng trước cơ hội thay đổi cuộc đời. Sự kết hợp giữa đạo diễn Ti West, dàn diễn viên tên tuổi và một Johnny Depp đã dành tình yêu đặc biệt cho nhân vật từ thuở ấu thơ khiến Ebenezer phép màu đêm giáng sinh trở thành dự án điện ảnh đáng chú ý trong mùa Giáng sinh năm nay.

Phương Cúc/VOV.VN
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