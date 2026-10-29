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Justin Timberlake có con trai nối nghiệp, gia đình phản ứng ra sao?

Thứ Năm, 06:00, 29/10/2026
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VOV.VN - Con trai 11 tuổi của Justin Timberlake vừa có vai diễn đầu tiên trong phim "Matchbox: The Movie". Tuy nhiên, thay vì mở đường cho con tại Hollywood, nam ca sĩ và vợ Jessica Biel muốn cậu bé tự tìm kiếm cơ hội bằng chính năng lực của mình.

Con trai đầu lòng của Justin Timberlake và nữ diễn viên Jessica Biel đang bước những bước đầu tiên vào ngành giải trí. Silas Timberlake, 11 tuổi, có màn xuất hiện ngắn trong "Matchbox: The Movie", bộ phim hành động hài có sự tham gia của mẹ cậu và nam diễn viên John Cena.

Trong phim, Silas xuất hiện ở phần cuối với một vai diễn không có lời thoại. Dù thời lượng lên hình khiêm tốn, đây vẫn là dấu mốc đáng chú ý với cậu bé vốn bày tỏ mong muốn trở thành diễn viên.

Chia sẻ với E! News tại buổi ra mắt phim ở New York, Jessica Biel cho biết con trai đảm nhận một vai nhỏ ở cuối phim. Nữ diễn viên cũng tiết lộ Silas có niềm yêu thích với cả diễn xuất lẫn âm nhạc, trong đó cậu đang tìm hiểu công việc DJ.

“Chúng tôi đang để con có thời gian, xem điều gì thực sự khiến con hứng thú”, Biel chia sẻ về cách vợ chồng cô định hướng tương lai cho các con.

Justin Timberlake và Jessica Biel có hai con trai, Silas sinh năm 2015 và Phineas sinh năm 2020. Cặp sao thường giữ kín đời sống riêng tư của các con, hạn chế để chúng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.

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Silas Timberlake trong một dịp hiếm hoi xuất hiện trước công chúng. (Ảnh: Instagram)

Jessica Biel không muốn con dựa vào danh tiếng của bố mẹ

Sau khi "Matchbox: The Movie" ra mắt, Jessica Biel tiếp tục chia sẻ quan điểm về vai diễn đầu tiên của con trai trong cuộc trò chuyện trên podcast Josh Smith’s Great Chat Show.

Theo nữ diễn viên, cô từng do dự khi nhận lời để Silas tham gia bộ phim. Hai vợ chồng không muốn con mặc nhiên nhận được những cơ hội nghề nghiệp chỉ vì có cha là ngôi sao âm nhạc nổi tiếng và mẹ là diễn viên Hollywood.

Biel cho rằng nhiều diễn viên nhí phải trải qua các lớp học diễn xuất, sân khấu và quá trình thử vai nghiêm túc để có được cơ hội. Vì vậy, cô không muốn con trai lấy đi cơ hội của những người thực sự nỗ lực chỉ vì xuất thân trong một gia đình nổi tiếng.

Nữ diễn viên nhấn mạnh nếu Silas được giao một vai lớn với nhiều lời thoại, cô sẽ không đồng ý. Theo cô, con trai cần chứng minh năng lực nếu muốn nhận những vai diễn đòi hỏi nhiều hơn.

Đáng chú ý, trải nghiệm đầu tiên của Silas tại phim trường cũng không hoàn toàn giống những gì cậu hình dung. Biel kể rằng trong ngày đầu tiên, con trai phải chờ đợi suốt nhiều giờ nhưng không được quay cảnh nào. Cậu bé tỏ ra thất vọng vì đã có mặt cả ngày mà chưa được làm việc.

Biel giải thích với con rằng thời gian chờ đợi là một phần bình thường của nghề diễn. Diễn viên có thể phải ở phim trường tới 12 tiếng mà vẫn chưa đến lượt ghi hình. Với nữ diễn viên, đó là bài học thực tế để con hiểu rằng công việc trong ngành giải trí không chỉ có ánh đèn sân khấu, sự nổi tiếng hay những khoảnh khắc xuất hiện trước máy quay.

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Justin Timberlake và Jessica Biel. (Ảnh: Instagram)

Từ âm nhạc đến điện ảnh, con trai Justin Timberlake tự tìm lối đi

Nếu Silas đang thử sức với diễn xuất, cậu bé cũng được cho là thừa hưởng một phần niềm đam mê âm nhạc từ cha. Justin Timberlake là ca sĩ, nhạc sĩ từng giành nhiều giải Grammy, nổi tiếng với các ca khúc như "Can't Stop the Feeling!" và "Mirrors".

Theo Jessica Biel, Silas có hứng thú với công việc DJ và đang khám phá cả hai lĩnh vực âm nhạc, diễn xuất. Tuy nhiên, vợ chồng cô chưa muốn định hướng con theo một con đường cụ thể.

Trong một cuộc phỏng vấn với E! News, Biel cho biết các con rất hào hứng khi được đến phim trường, đặc biệt khi có cơ hội gặp những ngôi sao mà chúng yêu thích như John Cena. Những trải nghiệm ấy giúp hai cậu bé có cái nhìn gần gũi hơn về quá trình làm phim.

Với Justin Timberlake và Jessica Biel, màn ra mắt điện ảnh của con trai không đồng nghĩa với việc Silas sẽ theo đuổi sự nghiệp giống bố mẹ. Điều quan trọng hơn là cậu bé có cơ hội khám phá sở thích và hiểu được những yêu cầu thực tế của công việc.

justin timberlake co con trai noi nghiep, gia dinh phan ung ra sao hinh anh 3
Justin Timberlake bên hai con trai Silas và Phineas. Nam ca sĩ cùng vợ muốn các con tự khám phá sở thích và lựa chọn con đường riêng trong tương lai. (Ảnh: Instagram)

Tại Hollywood, câu chuyện con cái của người nổi tiếng bước chân vào ngành giải trí thường gắn với tranh luận về đặc quyền gia đình, hay thuật ngữ “nepo baby”. Trường hợp của Silas cho thấy Justin Timberlake và Jessica Biel muốn con được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật, nhưng không xem danh tiếng của gia đình là tấm vé bảo đảm cho thành công.

Ở tuổi 11, Silas vẫn còn nhiều thời gian để lựa chọn tương lai. Vai diễn nhỏ trong "Matchbox: The Movie" có thể chỉ là một trải nghiệm tuổi thơ, nhưng cũng mở ra cơ hội để cậu hiểu rõ hơn về thế giới giải trí mà cha mẹ đã gắn bó trong nhiều năm.

 

PV/VOV.VN
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