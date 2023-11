Ngôi sao nhạc pop 39 tuổi - người có con gái ba tuổi cùng với vị hôn phu Orlando Bloom đã khẳng định rằng “thật đáng xấu hổ khi say trước mặt con cái” và cô đã buộc phải đánh giá lại những buổi tiệc tùng thâu đêm của mình.

Trò chuyện với người hâm mộ trong buổi biểu diễn tại Las Vegas mới đây, nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi đã từng phát điên ở tuổi đôi mươi nhưng bây giờ thì khác, tôi đã có con. Bây giờ tôi đã 39 tuổi. Nếu tôi uống nhiều hơn hai ly thì ngày hôm sau sẽ thật tồi tệ. Bởi tôi sẽ dành thời gian chỉ để đánh giá lại toàn bộ cuộc đời mình".

Trong đêm nhạc, Katy Perry cũng không quên nhắn nhủ tới con: "Tôi đã tạo ra chương trình này sau khi sinh con gái Daisy Dove. Khi cô bé chào đời, tôi cảm thấy như tất cả tình yêu hằng tìm kiếm cuối cùng đã xuất hiện. Cô bé đã chữa lành cho tôi, chữa lành những vết thương và chỉ cho tôi cách biểu diễn trở lại. Vì vậy, chương trình này dành tặng cho đứa trẻ bên trong mỗi người chúng ta với hy vọng rằng, nếu có thể nhìn cuộc sống qua con mắt trẻ thơ, chúng ta sẽ được tự do".

Katy Perry thừa nhận hạn chế tiệc tùng sau khi lên chức mẹ.

Hồi tháng 9 vừa qua, Katy Perry gây chú ý khi ký một thỏa thuận bán bản quyền 5 album phòng thu của mình cho Litmus Music với giá 225 triệu USD. Đây là những album được nữ ca sĩ phát hành từ năm 2008 đến năm 2020, bao gồm Teenage Dream, One of the Boys, PRISM, Witness và Smile. Thông tin này khiến những người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Hiện nữ ca sĩ vẫn chưa lên tiếng về lí do khiến cô quyết định bán bản quyền loạt album đình đám của mình

Nói về thỏa thuận này, chủ tịch của Litmus Music cho biết: "Katy Perry là một người có tầm nhìn sáng tạo, tạo ra những tác động lớn trong lĩnh vực âm nhạc, truyền hình, phim ảnh và các hoạt động từ thiện. Các bài hát của Katy Perry là một phần thiết yếu trong kết cấu văn hóa toàn cầu. Chúng tôi rất biết ơn khi được làm việc cùng nhau một lần nữa".