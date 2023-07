Kendall Jenner trở thành đại sứ mới của "gã khổng lồ" mỹ phẩm Pháp L'Oreal.

Theo The Sun, siêu mẫu 27 tuổi Kendall đã nối gót Jennifer Aniston, Eva Longoria và Helen Mirren để trở thành đại diện cho thương hiệu làm đẹp. Cụ thể, nữ siêu mẫu đã ký hợp đồng trị giá 11 triệu USD và trở thành gương mặt đại diện mới nhất của "gã khổng lồ" mỹ phẩm Pháp L'Oreal. Thỏa thuận này được xem như một cuộc "đảo chính" lớn đối với L'Oreal, khi thương hiệu này đang cố gắng đảm bảo chỗ đứng của mình trong thế giới truyền thông xã hội.

Chuyên gia về thương hiệu và văn hóa Nick Ede - người điều hành một công ty PR ở London cho biết: "Đây là một bản hợp đồng tuyệt vời cho thấy L'Oreal đang thay đổi theo thời đại. Việc ký hợp đồng với một ngôi sao thực tế chứ không phải một nữ diễn viên khác cho thấy, họ nhận ra tầm quan trọng của mạng xã hội". Ede cũng nhận xét rằng thương hiệu đang tìm kiếm Jenner để giúp họ tiếp xúc trực tuyến nhiều hơn.

Sinh năm 1995 tại Mỹ, Kendall Jenner được biết đến từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians của gia đình. Cô bắt đầu làm người mẫu ở tuổi 14 và dần phủ sóng nhiều ấn phẩm thời trang nổi tiếng, là gương mặt yêu thích trên các sàn diễn lớn như Chanel, Givenchy, Fendi, Giambattista Valli, Oscar de la Renta... Kendall là con gái của bà Kris Jenner với người chồng thứ hai - cựu vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic 10 môn phối hợp Bruce Jenner. Hiện bố của Kendall đã chuyển giới, lấy tên là Caitlyn Jenner.

Là ngôi sao truyền hình nổi tiếng, có sự nghiệp người mẫu thành công và hàng trăm triệu người theo dõi trên Instagram nhưng Kendall không nghĩ mình phù hợp ánh đèn sân khấu. Cô từng thú nhận luôn thấy lạc lõng trong gia đình: "Tôi có mặt trên cuộc đời này nhưng tôi không chọn cuộc sống này. Tôi không giỏi làm điều đó. Tôi đã học cách để làm được như vậy" - Kendall nói về sự nổi tiếng của gia đình cô.