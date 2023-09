Theo đại diện của Blackpink, Lisa sẽ biểu diễn tại quán rượu Crazy Horse ở Paris trong tháng này. Cô sẽ có các buổi biểu diễn độc quyền tại quán rượu nổi tiếng trên vào các ngày 28, 29 và 30/9.

Crazy Horse còn được gọi là Le Crazy Horse de Paris, thành lập vào năm 1951, là một quán rượu nổi tiếng ở Paris được tôn vinh nhờ những màn trình diễn sân khấu đầy mê hoặc với sự góp mặt của các vũ công nữ. Ở đây còn có những chương trình ảo thuật và tạp kỹ khác. Đặc trưng của quán là có những điệu nhảy thoát y. Tuy nhiên, Crazy Horse từng tổ chức các buổi biểu diễn cho một số ngôi sao lớn hàng đầu thế giới như Beyonce, Christina Aguilera hay Cher…

Trên mạng xã hội, câu lạc bộ Crazy Horse đã phát đi lời quảng cáo: "Hãy đến và khám phá Lisa hóa thân thành "Crazy Girl", biểu diễn các tiết mục nguyên gốc của "Crazy Horse Paris", bao gồm các tác phẩm kinh điển "But I am a Good Girl" và "Crisis? What Crisis!''.

Lisa Blackpink có mất đi hình tượng khi biểu diễn ở quán rượu thoát y?

Trên thực tế, Lisa làm nên lịch sử khi trở thành idol K-pop đầu tiên được mời biểu diễn tại Crazy Horse, đưa tên tuổi cô xếp cùng danh sách với những nữ ngôi sao ca nhạc quyền lực nhất thế giới. Một số người hâm mộ tự hào trước bước tiến mới của Lisa trong sự nghiệp. Tuy nhiên nhiều người hâm mộ lại tỏ ra lo lắng cho em út Blackpink. Họ cho rằng, Lisa đang quá bốc đồng khi đưa ra chọn lựa trên. Vì dù là một vũ công chuyên nghiệp và trưởng thành, đối tượng khán giả của cô đa phần là tuổi teen. Sự việc này có thể gây ra ảnh hưởng xấu đến hình tượng của nữ nghệ sĩ.

Trước đó, Giám đốc thương hiệu Crazy Horse Show cho biết: "Mời Lisa biểu diễn trên sân khấu cũng hy vọng thu hút được những khách hàng nữ trẻ mới. Ở một mức độ nào đó, đây chính là khán giả tương lai của chúng tôi, bởi Crazy Horse Show đã trở thành một biểu tượng của một người phụ nữ kiêu hãnh, tự do và tôi nghĩ Lisa cũng đã nói điều tương tự khi cô ấy quyết định làm điều này".

Thời gian gần đây, Lisa vướng tin đồn có quan hệ tình cảm với con trai tỉ phú giàu nhất thế giới. Lisa cũng là tâm điểm bàn tán khi cô diện nhiều trang phục hở bạo lên sân khấu. Do đó, việc Lisa nhận lời biểu diễn ở ở quán rượu thoát y tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi.