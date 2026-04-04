Ngọc Huyền áp lực, ngại ngùng khi đóng cảnh hôn Đình Tú

Ngọc Huyền sinh năm 1997, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó bén duyên với con đường diễn xuất. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, trong trẻo, cô thường được giao những vai diễn ngây thơ, trong sáng. Cô từng tham gia các bộ phim như "Những ngày không quên", "Mặt nạ gương"; "Gara hạnh phúc", "Đừng nói khi yêu"; "Chúng ta của 8 năm sau", "Cha tôi, người ở lại".

Ngọc Huyền làm đám cưới với diễn viên Đình Tú vào tháng 11/2025. Đình Tú sinh năm 1992, được biết đến với hàng loạt phim truyền hình như "Ghét thì yêu thôi", "Yêu thì ghét thôi", "Hướng dương ngược nắng", "Cả một đời ân oán", "Thương ngày nắng về", "Những chặng đường bụi bặm".

Sau gần nửa năm kết hôn, Ngọc Huyền và Đình Tú cùng đóng phim "Ngược đường ngược nắng". Cặp vợ chồng trẻ đảm nhận hai vai chính Mai và Trung – cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” với chuyện tình bắt đầu từ những hiểu lầm, tranh cãi và dần chuyển thành tình yêu. Sự ăn ý tự nhiên của cả hai giúp mối tình từ “ghét thành yêu” của Trung và Mai trên màn ảnh trở nên thú vị, chân thật và giàu cảm xúc. Dịp này, Ngọc Huyền và Đình Tú chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) về bộ phim mới cũng như cuộc sống hôn nhân.

Vợ chồng diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền

PV: Lần đầu đóng chung phim sau khi kết hôn, lại vào vai người yêu, cảm nhận của anh chị như thế nào?

Đình Tú: Khi vừa cưới xong mà được cùng tham gia một dự án thì cả hai vợ chồng đều rất vui. Tuy nhiên, tôi thấy rằng nhiều khi hai vợ chồng làm việc cùng nhau còn khó hơn. Rất ít cặp vợ chồng có cơ hội được trải nghiệm cảm giác được đóng phim cùng nhau như thế này, nên tôi cảm thấy vui và rất hào hứng khi được đạo diễn Vũ Minh Trí mời tham gia.

Ngọc Huyền: Ngay từ khi nhận dự án này, tôi đã nói với chồng rằng anh đừng góp ý hay nhận xét gì cả. Tôi là người khá bướng. Người ngoài góp ý thì tôi có thể lắng nghe, nhưng nếu chồng nói thì tôi lại không nghe, thậm chí còn cãi lại. Có những lúc tôi biết mình sai nhưng vẫn tranh luận. Vì vậy, để giữ được hòa khí và để quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ, tôi nói rằng tốt nhất là tôi diễn thế nào thì chồng cũng đừng góp ý.

Khi vào vai cặp đôi yêu nhau, phải nói những câu “anh yêu em” thì bọn tôi lại thấy buồn cười và ngại. Hôm quay cảnh hôn nhau tôi bị tâm lý nhưng không nói với anh Tú, tôi thấy rất ngại và hơi sượng. Có thể với các diễn viên khác, mọi người nhìn vào vẫn hiểu đó là đang diễn. Nhưng vì bọn tôi là vợ chồng ở ngoài đời, nên khi quay những cảnh như vậy lại thấy ngại, nhất là nghĩ đến việc bố mẹ ở nhà xem được thì lại càng ngại hơn.

Đình Tú - Ngọc Huyền đóng cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" trong "Ngược đường ngược nắng"

PV: Cuộc sống hôn nhân của anh chị có gì khác so với lúc yêu nhau?

Đình Tú: Hiện tại, hai vợ chồng đang trong quá trình sửa tổ ấm nên tạm thời ở cùng bố mẹ vợ. Ngày xưa khi chưa lấy vợ, tôi ở một mình, ăn uống và mọi thứ đều phải tự lo hết. Còn bây giờ về ở nhà Huyền cùng bố mẹ, ngoài việc ăn uống đã có bố mẹ lo, quần áo cũng được giặt giũ giúp, tôi còn tăng cân nữa.

Ngọc Huyền: Bố mẹ tôi là kiểu chỉ cần hai vợ chồng đi ra ngoài là sẽ vào phòng dọn dẹp, cất quần áo rồi giặt giũ. Bố mẹ làm hầu hết mọi thứ. Anh Tú khá hợp với bố mẹ tôi, nên từ khi anh về ở cùng thì không khí trong nhà trở nên êm ấm hơn. Ngày xưa mẹ tôi cũng hơi khó tính, hay mắng tôi bừa bộn nhưng từ khi có anh Tú, mẹ tôi thoải mái và vui vẻ hơn. Hai vợ chồng nói cuối năm sẽ chuyển sang nhà mới, mẹ còn bảo thôi cứ ở cùng bố mẹ đi. Anh Tú cũng nói với tôi rằng rất vui từ khi ở cùng bố mẹ. Anh đặc biệt thích những bữa cơm gia đình vì trước đây anh ở một mình nên không có nhiều không khí gia đình.

PV: Anh chị đã có kế hoạch sinh con sau khi kết hôn?

Ngọc Huyền: Chúng tôi chưa có kế hoạch gì cả. Trước đây, khi công khai chuyện tình cảm, nhiều người cũng đồn đoán rằng chắc là có bầu nên mới cưới. Nhưng thực ra không phải, chỉ là tôi tăng cân thôi. Sau khi cưới xong, tôi nói với anh Tú là cho tôi làm thêm một bộ phim nữa rồi sẽ tính đến chuyện sinh con. Nhưng đến khi bộ phim “Ngược đường ngược nắng” chỉ còn những ngày quay cuối cùng, tôi lại nói với chồng hay là làm thêm một phim nữa.

Đình Tú: Bố mẹ hai bên cũng rất mong có cháu, nhưng vợ chồng tôi cần thêm thời gian. Tôi đã gần 35 tuổi, có con luôn cũng được nhưng Huyền vẫn đam mê công việc, vẫn muốn được tận hưởng cuộc sống thêm. Sau bộ phim “Ngược đường ngược nắng”, hai vợ chồng sẽ khi khám tổng quát để chuẩn bị cho việc sinh con.

Đình Tú - Ngọc Huyền

PV: Sau khi cưới, anh chị từng xảy ra mâu thuẫn chưa?

Ngọc Huyền: Thực ra, hai vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau to. Khi có giận dỗi thì cũng chỉ loanh quanh trong khoảng một đêm là hết. Tôi khá bướng nhưng cũng nhanh quên, còn anh Tú cũng vậy, không để bụng lâu.

PV: Ngọc Huyền từng chia sẻ sau 3 năm gắn bó, hai vợ chồng đã đi qua giai đoạn mặn nồng nhất. Đến bây giờ, anh chị làm thế nào để duy trì tình cảm?

Ngọc Huyền: Hai vợ chồng tôi có cách thể hiện tình cảm rất khác. Thời gian đầu mới yêu thì khá tình cảm, nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ thì chuyển sang kiểu đùa cợt với nhau nhiều hơn, trêu nhau, vui vẻ. Thỉnh thoảng còn xưng hô “mày – tao” với nhau, nhưng hoàn toàn là trêu đùa.

PV: Chuyện tình của anh chị bắt đầu như thế nào?

Đình Tú: Tôi biết Ngọc Huyền khi đóng phim “Đừng nói khi yêu” của đạo diễn Bùi Tiến Huy. Chúng tôi gặp nhau lần đầu là khi gặp mặt đoàn phim “Những ngày không quên”. Lúc đó, tôi không để ý nhiều đến Huyền. Sau đó, chúng tôi có kết bạn Facebook nhưng không tương tác gì cả. Trong một lần thu âm chung, tôi gặp Huyền và ấn tượng bởi sự nhỏ nhắn, xinh xắn. Tôi tới chào nhưng Huyền bảo: "Thôi anh về đi, anh ở đây, em không hát được". Sau này, chúng tôi gặp nhau vài lần khi đi làm nhưng cũng chỉ chào hỏi nhau.

Ngọc Huyền: Tôi chia tay người yêu nhiều ngày rồi mới quay phim “Đừng nói khi yêu” với anh Tú. Sau đó, cả hai nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu, tôi không thích anh Tú nhưng dần dần, khi đi cùng nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, tôi bắt đầu có cảm tình. Anh Tú không phải gu của tôi. Tôi nghĩ mình hợp với những người kiểu trẻ con, đáng yêu chứ không phải kiểu trưởng thành như anh Tú. Tôi từng nghĩ anh ấy sẽ không thích tôi vì tôi hơi trẻ con.

PV: Hai người mất bao lâu để từ quen biết chuyển sang mối quan hệ nghiêm túc?

Ngọc Huyền: Chỉ hơn một tháng thôi. Không phải là tôi dễ dãi mà vì giai đoạn đó ngày nào chúng tôi cũng đi quay cùng nhau, ngày nào cũng gặp và ở cạnh nhau. Có những hôm anh Tú không có cảnh quay nhưng vẫn đến đoàn phim, tôi cũng thế, kiếm cớ như mua đồ ăn cho đoàn để được gặp nhau. Cả hai đều thích cảm giác đó, nhất là khi mới gặp mà đã thấy hợp nhau, nói chuyện rất hợp. Chúng tôi có thể đi với nhau từ sáng, đến khi tối anh đưa tôi về nhà rồi vẫn ngồi dưới sảnh nói chuyện đến 2–3 giờ sáng, dù cũng không nhớ là đã nói những gì.

Đình Tú - Ngọc Huyền hưởng trăng mật ở Nhật Bản sau đám cưới

PV: Khi anh chị công khai chuyện tình cảm, có nhiều người nhắc lại chuyện người yêu cũ, hai người có cảm thấy áp lực không?

Ngọc Huyền: Tôi trêu anh Tú rằng: “Ai bảo có quá khứ nên bây giờ người ta mới lôi ra”. Trong khi tôi thì kín tiếng trong chuyện tình cảm, yêu ai, mọi người không biết nên không có gì để mang ra so sánh. Nói chung, bọn tôi trêu nhau rất thoải mái, không đay nghiến hay để bụng gì cả.

Đình Tú: Chúng tôi có một nhóm bạn. Mỗi lần nhắc đến người yêu cũ, không khí thường trở nên khá nặng nề. Nhưng vợ chồng tôi thì khác, mọi thứ vẫn rất thoải mái. Hiện tại, cả hai không còn liên quan gì đến những mối quan hệ trước nữa. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã kết thúc chuyện cũ một thời gian rồi mới đến với nhau.

PV: Đó có phải là lý khiến hai người gần cưới mới công khai chuyện tình cảm?

Ngọc Huyền: Tôi là người khá cổ hủ và có quan niệm rằng khi yêu ai cũng sẽ không công khai. Tôi muốn giữ kín chuyện tình cảm cho đến khi chắc chắn kết hôn mới công khai. Thời điểm đó, dù anh Tú đã cầu hôn tôi từ khá lâu, khoảng hơn nửa năm trước, nhưng sau khi đăng ký kết hôn, tôi mới đồng ý để anh ấy công khai chuyện tình cảm. Với tôi, ngay cả việc cầu hôn cũng chỉ là sự thỏa thuận riêng giữa hai người, nên phải chắc chắn, tôi mới công khai.

PV: Xin cảm ơn anh chị!