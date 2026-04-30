  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhóm Le Sserafim công bố kế hoạch lưu diễn tại 23 thành phố trên thế giới

Thứ Năm, 06:01, 30/04/2026
VOV.VN - Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Le Sserafim đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn quốc tế lần thứ 2, trải dài khắp 23 thành phố trên thế giới với tổng cộng 32 buổi diễn.

Chuyến lưu diễn "2026 Le Sserafim Pureflow" của nhóm Le Sserafim dự kiến ​​sẽ mở màn tại Inspire Arena ở Incheon (Hàn Quốc) vào ngày 11/7, trước khi đến Nhật Bản với các điểm dừng chân tại Osaka, Kanagawa, Shizuoka, Miyagi và Fukuoka. Sau đó, nhóm sẽ lưu diễn tại Hoa Kỳ, ghé thăm Los Angeles; Tacoma, Washington; San Jose, California; Phoenix; Fort Worth; Orlando, Florida; Chicago... cùng nhiều thành phố khác.

Điểm mới trong hành trình này là lần đầu tiên nhóm nữ Le Sserafim lưu diễn tại châu Âu. Nhóm dự kiến ​​sẽ đến London, Amsterdam, Paris, Copenhagen và Berlin vào tháng 10, trước khi kết thúc chặng châu Á với các buổi diễn tại Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Manila (Philippines) từ tháng 11. Tổng cộng 32 buổi diễn được lên kế hoạch trong suốt chuyến lưu diễn lần này.

Chuyến lưu diễn "2026 Le Sserafim Pureflow" gắn với tên gọi album dài (LP) thứ hai của nhóm - "Pureflow pt.1" gồm 11 bài hát, dự kiến ​​phát hành vào ngày 22/5. Tên album là một từ đảo chữ của "Powerful" (Mạnh mẽ) và đề cập đến những trải nghiệm thay đổi và trưởng thành của các thành viên, theo thông tin từ công ty quản lý.

Ra mắt vào tháng 5/2022, nhóm nữ Le Sserafim đã có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên từ tháng 4/2025 đến tháng 2 vừa qua. Hành trình này mang tên "2025 Le Sserafim Tour Easy Crazy Hot", bao gồm 31 buổi diễn tại 20 thành phố ở Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Á và Hoa Kỳ. Điểm nhấn là màn trình diễn tại Tokyo Dome (Nhật Bản) với sức chứa 55.000 người; và sự xuất hiện của nhóm trên chương trình "America's Got Talent" của đài NBC (Mỹ).

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Tin liên quan

Hiện tượng phòng vé Hàn Quốc tái hiện bi kịch của một vị vua bị phế truất
Hiện tượng phòng vé Hàn Quốc tái hiện bi kịch của một vị vua bị phế truất

VOV.VN - Phim điện ảnh Hàn Quốc “Dưới bóng Điện hạ” (tên tiếng Anh: The King’s Warden) vừa ấn định lịch khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 10/4. Đây là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại của Hàn Quốc, thu về hơn 142 tỷ won tính đến thời điểm hiện tại.

Hiện tượng phòng vé Hàn Quốc tái hiện bi kịch của một vị vua bị phế truất

Hiện tượng phòng vé Hàn Quốc tái hiện bi kịch của một vị vua bị phế truất

VOV.VN - Phim điện ảnh Hàn Quốc “Dưới bóng Điện hạ” (tên tiếng Anh: The King’s Warden) vừa ấn định lịch khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 10/4. Đây là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại của Hàn Quốc, thu về hơn 142 tỷ won tính đến thời điểm hiện tại.

Han Kang - văn sỹ Hàn Quốc giành giải Nobel được NBCC Mỹ vinh danh
Han Kang - văn sỹ Hàn Quốc giành giải Nobel được NBCC Mỹ vinh danh

VOV.VN - Bản dịch tiếng Anh 1 tác phẩm của Han Kang, nữ nhà văn Hàn Quốc là chủ nhân giải Nobel Văn học 2024, đã đoạt giải của Hội đồng phê bình sách quốc gia Mỹ (National Book Critics Circle - NBCC) năm 2025 ở hạng mục Tiểu thuyết.

Han Kang - văn sỹ Hàn Quốc giành giải Nobel được NBCC Mỹ vinh danh

Han Kang - văn sỹ Hàn Quốc giành giải Nobel được NBCC Mỹ vinh danh

VOV.VN - Bản dịch tiếng Anh 1 tác phẩm của Han Kang, nữ nhà văn Hàn Quốc là chủ nhân giải Nobel Văn học 2024, đã đoạt giải của Hội đồng phê bình sách quốc gia Mỹ (National Book Critics Circle - NBCC) năm 2025 ở hạng mục Tiểu thuyết.

“KPop Demon Hunters” thắng lớn tại Oscar, khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc
“KPop Demon Hunters” thắng lớn tại Oscar, khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc

VOV.VN - Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98, phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” của Netflix đã giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc gốc xuất sắc nhất. Chiến thắng này một lần nữa khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc.

“KPop Demon Hunters” thắng lớn tại Oscar, khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc

“KPop Demon Hunters” thắng lớn tại Oscar, khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc

VOV.VN - Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98, phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” của Netflix đã giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc gốc xuất sắc nhất. Chiến thắng này một lần nữa khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc.

