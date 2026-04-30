Nhóm Le Sserafim công bố kế hoạch lưu diễn tại 23 thành phố trên thế giới
VOV.VN - Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Le Sserafim đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn quốc tế lần thứ 2, trải dài khắp 23 thành phố trên thế giới với tổng cộng 32 buổi diễn.
Chuyến lưu diễn "2026 Le Sserafim Pureflow" của nhóm Le Sserafim dự kiến sẽ mở màn tại Inspire Arena ở Incheon (Hàn Quốc) vào ngày 11/7, trước khi đến Nhật Bản với các điểm dừng chân tại Osaka, Kanagawa, Shizuoka, Miyagi và Fukuoka. Sau đó, nhóm sẽ lưu diễn tại Hoa Kỳ, ghé thăm Los Angeles; Tacoma, Washington; San Jose, California; Phoenix; Fort Worth; Orlando, Florida; Chicago... cùng nhiều thành phố khác.
Điểm mới trong hành trình này là lần đầu tiên nhóm nữ Le Sserafim lưu diễn tại châu Âu. Nhóm dự kiến sẽ đến London, Amsterdam, Paris, Copenhagen và Berlin vào tháng 10, trước khi kết thúc chặng châu Á với các buổi diễn tại Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Manila (Philippines) từ tháng 11. Tổng cộng 32 buổi diễn được lên kế hoạch trong suốt chuyến lưu diễn lần này.
Chuyến lưu diễn "2026 Le Sserafim Pureflow" gắn với tên gọi album dài (LP) thứ hai của nhóm - "Pureflow pt.1" gồm 11 bài hát, dự kiến phát hành vào ngày 22/5. Tên album là một từ đảo chữ của "Powerful" (Mạnh mẽ) và đề cập đến những trải nghiệm thay đổi và trưởng thành của các thành viên, theo thông tin từ công ty quản lý.
Ra mắt vào tháng 5/2022, nhóm nữ Le Sserafim đã có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên từ tháng 4/2025 đến tháng 2 vừa qua. Hành trình này mang tên "2025 Le Sserafim Tour Easy Crazy Hot", bao gồm 31 buổi diễn tại 20 thành phố ở Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Á và Hoa Kỳ. Điểm nhấn là màn trình diễn tại Tokyo Dome (Nhật Bản) với sức chứa 55.000 người; và sự xuất hiện của nhóm trên chương trình "America's Got Talent" của đài NBC (Mỹ).