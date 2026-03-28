Han Kang - văn sỹ Hàn Quốc giành giải Nobel được NBCC Mỹ vinh danh

Thứ Bảy, 06:00, 28/03/2026
VOV.VN - Bản dịch tiếng Anh 1 tác phẩm của Han Kang, nữ nhà văn Hàn Quốc là chủ nhân giải Nobel Văn học 2024, đã đoạt giải của Hội đồng phê bình sách quốc gia Mỹ (National Book Critics Circle - NBCC) năm 2025 ở hạng mục Tiểu thuyết.

Tiểu thuyết của nữ nhà văn Han Kang đoạt giải của Hội đồng phê bình sách quốc gia Mỹ NBCC 2025 có tựa đề “We Do Not Part”, tạm dịch là “Không hề chia ly”. Tác phẩm này xuất bản lần đầu vào năm 2021, là tiểu thuyết khai thác bi kịch của cuộc nổi dậy tại đảo Jeju qua góc nhìn của ba người phụ nữ, được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Han Kang bên cạnh “Người ăn chay”, tựa gốc “The Vegetarian” và “Bản chất con người”, tựa gốc “Human Acts”.

“We Do Not Part” được chuyển ngữ bởi hai dịch giả danh tiếng là Lee Yae Won và Paige Aniyah Morris. Đây là lần thứ hai một tác phẩm của Hàn Quốc giành giải NBCC, sau bản dịch tiếng Anh tập thơ “Phantom Pain Wings”, tạm dịch là “Cơn đau ma mỵ ở đôi cánh” của nhà thơ Kim Hye Soon, được nhà thơ Mỹ gốc Hàn Quốc Choi Don Mee dịch và xuất bản vào năm 2023. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một tác giả người Hàn Quốc giành giải ở hạng mục Tiểu thuyết.

han kang - van sy han quoc gianh giai nobel duoc nbcc my vinh danh hinh anh 1
Han Kang, nữ văn sỹ Hàn Quốc từng đoạt giải Nobel Văn học 2024. (Ảnh: Yonhap News)

Tại lễ trao giải, NBCC đánh giá tác phẩm của Han Kang đã khắc họa một cách tinh tế những tổn thương còn sót lại từ cuộc nổi dậy ngày 3/4/1948 tại đảo Jeju (Hàn Quốc), đồng thời nhận xét đây là một sự chiêm nghiệm sâu sắc về sáng tạo và chân lý trong mất mát. NBCC cũng cho rằng cuốn tiểu thuyết tạo nên một bầu không khí kỳ lạ, để lại dư âm kéo dài như một giấc mơ mãnh liệt.

NBCC là giải thưởng được trao hàng năm cho các tác phẩm xuất sắc nhất được xuất bản bằng tiếng Anh ở 6 hạng mục gồm tiểu thuyết, phi hư cấu, truyện ký, tự truyện, thơ và phê bình. Với việc được bình chọn bởi các nhà phê bình sách chuyên nghiệp trong ngành truyền thông và xuất bản, NBCC được xem là một trong những giải thưởng văn học danh giá nhất tại Mỹ.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Cuốn sách chỉ ra nghịch lý: Chính mong muốn hạnh phúc khiến ta đau khổ
Ra mắt sách "Ứng xử với khủng hoảng truyền thông" và "Tổ chức & quản trị sự kiện"
"Viết cho những ngày không dám khóc" - cuốn sách đồng cảm với người trẻ xa quê
Ra mắt cuốn sách "Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly"
