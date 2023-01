Những cặp vợ chồng nổi tiếng kết hôn năm 2022

Britney Spears và Sam Asghari

Sau lần gặp gỡ đầu tiên vào năm 2016 trên trường quay video ca nhạc của Britney, cặp đôi cũng đã phải mất gần 5 tháng mới có thể kết nối lại. Đó cũng là lúc mối quan hệ của họ tiếp tục phát triển, cho đến khi Asghari cầu hôn Spears vào tháng 9 năm 2021. Cuối cùng, cả hai đã nói “Đồng ý” trong một lễ cưới quy tụ nhiều ngôi sao vào tháng 6 năm 2022.

Taylor Lautner và Taylor Dome

Ngôi sao của bộ phim Chạng vạng - Taylor Lautner đã kết hôn vào tháng 11/2022, khoảng 1 năm sau khi anh và bạn gái đính hôn. Người phụ nữ may mắn ấy là Taylor Dome, một y tá mà Lautner gặp vào năm 2017 trong một đêm trò chơi tại nhà của anh ấy. Và một sự trùng hợp thú vị là cả hai đã có cùng tên, giờ đây cặp đôi này cũng có chung họ, khiến tên gọi cả hai đều là Taylor Lautner.

Kirsten Dunst và Jesse Plemons

Cặp diễn viên gặp nhau trên phim trường Fargo vào năm 2015 khi đóng vai một cặp vợ chồng. Và 6 năm sau khi bắt đầu hẹn hò, họ đã kết hôn ngoài đời thực trong một buổi lễ riêng tư vào năm 2022.

Kourtney Kardashian và Travis Barker

Chị cả nhà Kardashian, Kourtney Kardashian, và tay trống của Blink-182, Travis Barker, không phải 1, không phải 2 mà đã có 3 đám cưới vào năm 2022. Lần đầu tiên cặp đôi trao lời thề là trong một buổi lễ thân mật ở Las Vegas, vào tháng 4. Sau đó, vào tháng 5, họ tổ chức đám cưới lần thứ hai ở Santa Barbara, California. Cuối cùng, cặp đôi đã quây quần bên những người thân yêu trong buổi lễ thứ ba diễn ra ở nước ngoài, tại Portofino, Ý.

Ewan McGregor và Mary Elizabeth Winstead

Tương tự như Kirsten Dunst và Jesse Plemons, McGregor và Winstead cũng gặp nhau trên phim trường Fargo. Khi đó, vào năm 2016, cả hai vẫn đang làm đám cưới với người khác. Họ từng kết thúc mối quan hệ trước đây của mình và đến với nhau. Vào tháng 6 năm 2021, họ cùng nhau chào đón đứa con đầu lòng và vào tháng 4 năm 2022. Sau đó, cặp đôi đã kết hôn một cách riêng tư.

Rita Ora và Taika Waititi

Nữ ca sĩ và vị đạo diễn nổi tiếng công khai mối quan hệ vào năm 2021, khi xuất hiện cùng nhau tại buổi ra mắt phim The Suicide Squad vào tháng 8 cùng năm. Khoảng một năm sau, cặp đôi lặng lẽ làm đám cưới.

Anya-Taylor Joy và Malcolm McRae

Được biết đến với vai diễn trong The Queen's Gambit, Anya-Taylor Joy giờ đã là một phụ nữ đã có gia đình. Cô và Malcolm McRae - một vị nhạc sĩ, trở thành vợ chồng trong một đám cưới thân mật tại tòa án vào tháng 7 năm 2022.

Alexandra Daddario và Andrew Form

Nữ diễn viên Alexandra Daddario của bộ phim truyền hình ăn khách The White Lotus đã kết hôn với nhà sản xuất Andrew Form tại New Orleans vào tháng 6 năm 2022. Hai người gặp nhau sau khi tình cờ gặp nhau trên đường phố ở thành phố New York và Form đã chủ động mời cô đi ăn tối. Lễ đính hôn sau đó diễn ra vào tháng 8 năm 2021.

Bonnie Wright và Andrew Lococo

Nữ diễn viên đóng vai Ginny Weasley trong phim Harry Potter, Bonnie Wright, đưa ra thông báo trên Instagram vào tháng 3 năm 2022 rằng cô đã kết hôn. Tin tức đi kèm với một video giới thiệu nhẫn cưới của cô ấy và chồng, cùng nội dung có chú thích: “Hôm qua là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”.

Ben Affleck và Jennifer Lopez

Sau cuộc tình sóng gió vào năm 2002, khi Affleck và Lopez đính hôn và kết thúc 2 năm sau đó, bộ đôi nổi tiếng đã hàn gắn lại vào năm 2021. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên kiêm ca sĩ khẳng định cuộc chia tay của họ là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời cô. Cô ấy cũng cho cả thế giới biết rằng giờ đây, 20 năm sau, câu chuyện tình yêu của họ đã lại có một kết thúc có hậu sau khi cả hai kết hôn vào tháng 8 năm 2022. Cô ấy nói: “Tình yêu đích thực có tồn tại và tồn tại mãi mãi”./.