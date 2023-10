Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xin lỗi vụ quảng cáo "chồng đầu lái xe"

Fanpage Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chính thức đăng lời xin lỗi: "Mặc dù cơ quan điều tra đã kết luận đây không phải là vụ việc mang tính chất hình sự nhưng bản thân Cơ và Nghiệp vẫn cảm thấy vô cùng áy náy vì đã làm mọi người bận lòng.

Là nghệ sĩ từng được nhiều người yêu mến và tin tưởng, Cơ và Nghiệp tự thấy mình không thể im lặng mà phải có trách nhiệm gửi lời xin lỗi thành thật nhất tới mọi người. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn những người đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ anh em mình.

Cho dù bất cứ việc gì xảy ra, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Cơ và Nghiệp cũng sẽ cố gắng để làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt vai trò của người nghệ sĩ để có thể được tiếp tục cống hiến và yêu thương. Chân thành xin lỗi và cảm ơn tất cả".

Một tuần trước, giữa ồn ào người đẹp Ngọc Trinh bị bắt tạm giam vì đăng tải loạt video tạo dáng nguy hiểm khi lái xe phân khối lớn, video cặp diễn viên xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu lái xe máy gây tranh cãi dữ dội.

Công an TP Thủ Đức phối hợp Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan đến video clip nói trên. Công an lần lượt mời Quốc Cơ, Quốc Nghiệp và các cá nhân, đơn vị có liên quan lên làm việc.

Cảnh cắt ra từ video.

Theo kết quả điều tra, tháng 9 vừa qua, nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp có ký hợp đồng quảng cáo cho mẫu xe điện mới của Công ty DAT Bike sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Địa điểm ghi hình tại đoạn đường Dương Lâm từ đường An Cư đến đường Lưu Đình Lễ nằm trong cụm một chung cư ở TP Thủ Đức. Đoạn đường này chưa được kết nối vào mạng lưới giao thông đường bộ, có rào chắn ngăn phương tiện lưu thông. Việc ghi hình quảng cáo được sự chấp thuận của chủ đầu tư cụm chung cư nói trên.

Hai nghệ sĩ và ê-kíp tập diễn từ ngày 25/9, chính thức quay hôm 28/9. Việc ghi hình đảm bảo yêu cầu về trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật, người bảo hộ, diễn viên đóng thế và đội ngũ y tế; khu vực có bảo vệ gác chắn.

Cảnh "lái xe chồng đầu" trong video.

Cảnh 'lái xe chồng đầu' trong video, thực tế xe máy di chuyển rất chậm, ê-kíp theo sát, hai nghệ sĩ được buộc dây an toàn, riêng Quốc Nghiệp được cố định bởi một hệ thống cần cẩu. Video quảng cáo được đăng tải đã qua chỉnh sửa hậu kỳ, sử dụng kỹ xảo điện ảnh để xóa bỏ các vật dụng và người xung quanh.

Vì vậy, Công an TP Thủ Đức nhận định đây là vụ việc hành chính, không có dấu hiệu phạm tội tuy nhiên vẫn tiếp tục xác minh, nếu phát hiện vi phạm thuộc lĩnh vực khác sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.